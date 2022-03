(UŽIVO) RAT U UKRAJINI - Putin se oglasio o pregovorima sa Kijevom: Bajden i Si Đinping razgovaraju danas

* Bajden nazvao Putina "diktatorom ubicom"

* Danas pregovori Džozefa Bajdena i Si Đinpinga o Ukrajini

* SAD upozorila Kinu da će snositi posledice ako nastave da podržavaju Putina

* Razgovarali Zelenski i Makron

* Iz pozorišta u Mariupolju spaseno 130 ljudi

Činjenice:

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 23. dan, a svet i dalje čeka da vidi da li će pregovori dve strane rezultirati prekidom sukoba.

I dalje se vode borbe na području brojnih gradova, a do sada je iz Mariupolja, gde je situacija najkritičnija, evakuisano oko 30.000 ljudi.

Stejt Department je potvrdio da je jedan njihov državljanin pronađen mrtav u Ukrajini, a lokalne vlasti tvrde da je stradao tokom ruskog napada na Černigov. U pitanju je muškarac (65) iz Minesote, a američke vlasti nisu potvrdile pod kojim okolnostima je stradao.

Tokom jučerašnjeg dana NATO je ponovio da se neće vojno mešati u sukob u Ukrajini, a turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je još jednom razgovarao sa Putinom i ponudio mu da Turska bude domaćin sastanka predsednika Rusije i Ukrajine.

Iz časa u čas:

10:30 Putin: "Kijev bi da odugovlači"

Predsednik Rusije razgovorao je sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcu i rekao mu da Kijev pokušava da "odugovlači razgovore".

- Kijev bi da prolongira razgovore postavljajući nove, nerealne zahteve - rekao je Putin.

10:12 Lavrov: Sankcije zapada nas samo jačaju



Ruski šef diplomatije je rekao da su sankcije koje Zapad uvodi uvek jačale Rusiju.

09:56 Kina se oglasila uoči razgovora Bajdena i Si Đinpinga



Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Džao Liđijan novinarima u Pekingu nekoliko sati uoči razgovora kineskog i američkog predsednika.

08:30 Zašto Bajden i Si pričaju baš sada i šta možemo očekivati od tog razgovora?

07:48 Eksplozije odjekuju i u Kijevu

U severnim delovima Kijeva čuju se eksplozije, a nad gradom se nadvio dim. Za sada nema zvaničnih potvrda u napadu. Sirene odjekuju u gradu jutros od 5.30

07:13 Rusija ponovo traži sednicu SB UN o biolaboratorijama u Ukrajini

Rusija će zatražiti hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na temu američkih bioloških laboratorija u Ukrajini, a u vezi sa novootkrivenim podacima, rekao je u četvrtak na sastanku Saveta bezbednosti UN stalni predstavnik Ruske Federacije pri toj organizaciji Vasilij Nebenzja.

- U petak ćemo zatražiti hitan sastanak kako bismo ponovo razgovarali o temi američkih bioloških laboratorija u Ukrajini, uzimajući u obzir nova dokumenta do kojih smo došli tokom specijalne vojne operacije - rekao je Nebenzja.

07:10 Zelenski nominovan za Nobela

Evropski parlamentarci nominovali su ukrajinskog predsednika za Nobelovu nagradu za mir

06:50 Ukrajinci srušili 14 ruskih letelica

Ukrajinske vlasti tvrde da su u četvrtak srušile 14 ruskih letelica, među kojima su 7 aviona, jedan helikopter i tri drona

06:36 Nastavljena evakuacija iz Kijeva

Više od 1.000 ljudi je u noći između četvrtka i petka evakuisano iz Kijeva. Ukrajinske vlasti navode da su evakuisani sada na bezbednom.

06:35 Četvoro civila stradalo u Donjecku

Rusija saopštila da je četvoro civila stradalo u napadu ukrajinskih snaga u Donjecku

06:32 Novi Zeland uveo sankcije Putinu

Novi Zeland uveo je sankcije ruskom predsedniku. Na listi se nalazi još 12 zvaničnika, članova Saveta za nacionalnu bezbednost.

Early morning Lviv. Smoke coming from west - in direction of airport. pic.twitter.com/n8OqUC4WEQ