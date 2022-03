UZAVRELO U SAVETU BEZBEDNOSTI UN: Međusobne optužbe Rusije i Amerike!

Grupa od šest zemalja optužila je danas Moskvu da koristi Savet bezbednosti za širenje propagande i opravdavanje svog ničim izazvanog napada na Ukrajinu.

Na sastanku je trebalo da se glasa o ruskom nacrtu rezolucije o humanitarnoj pomoći Ukrajini, koja je naširoko kritikovana zbog toga što ne pominje invaziju Moskve na svog suseda, ali je umesto toga Rusija ponovo iznela optužbe o umešanosti SAD u aktivnosti biološkog rata, koje su više puta negirali i Vašington i Kijev.

🌎🇺🇦🇺🇳@UN SC meeting AGAIN b/c Russia keeps calling meeting to spread PUTIN’s propaganda about USA & Ukraine making bio weapons. Everyone member sees the truth & feels this is false flag & Putin may use chemical weapons. Ireland Ambass speaks. 🌎🇺🇦🇮🇪

Security members pissed.🤬 pic.twitter.com/pdTdsZ6kpe — ESNEET ⛵️ (@esneet4113) 18. март 2022.

S druge strane, kineski ambasador Džang Jun je rekao da svaka informacija o mora da izazove zabrinutost i skrene pažnju međunarodne zajednice, kako bi se izbegla nepopravljiva šteta.

Šest zemalja: SAD, Velika Britanija, Francuska, Albanija, Irska i Norveška, izdale su zajedničko saopštenje neposredno pre sednice saveta u kome su navele da je Rusija sazvala sednicu sa ciljem "da se otkloni odgovornost Moskve za rat i humanitarnu katastrofu koju je izazvala", preneo je AP.

🌎🇺🇦🇺🇳@UN SC called by Russia AGAIN about Ukraine & USA work on bio weapons. 🚨LIES🚨

American Ambassador AGAIN addresses PUTIN’s false flag attempts. Putin thinks whoever wins info war, wins war in Ukraine. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Z5EnEQUWSa — ESNEET ⛵️ (@esneet4113) 18. март 2022.

Naglasili su da Rusija već dugo razvija program biološkog oružja kršeći međunarodno pravo i da ima dobro dokumentovanu istoriju upotrebe hemijskog oružja, a ne Ukrajina.

"Ne postoje ukrajinske laboratorije za biološko oružje - ni blizu granice sa Rusijom, ni bilo gde", rekla je ambasadorka SAD Linda Tomas-Grinfild.

Ona je dodala da je takođe moguće da Rusija možda planira upotrebu hemijskog ili biološkog oružja protiv ukrajinskog naroda.

#Nebenzia following 🇷🇺-initiated UNSC on biolabs in #Ukraine: Our partners are in complete denial. They won’t listen to what we say. They won’t accept that we present facts and not just propaganda. We heard the repetition of what they said on 11 March.

➡️https://t.co/qOqSr3ai6u pic.twitter.com/01KvxHWKFd — Russian Mission UN (@RussiaUN) 18. март 2022.

Kineski ambasador Džang Jun je rekao da države uključene u biološke programe u Ukrajini moraju da daju odgovore na pitanja koja je postavila Rusija, preneo je TASS.

"Svaka informacija o vojno-biološkim aktivnostima mora da izazove zabrinutost i da skrene pažnju međunarodne zajednice, kako bi se izbegla nenadoknadiva šteta. U tom pogledu, strane moraju da pokažu odgovoran pristup", rekao je on.

#Небензя: Представители Госдепартамента #США продолжают «путаться в показаниях» и утверждать, что 🇺🇸 якобы не участвуют в управлении какими-либо биолабораториями на территории #Украины. Но факты говорят об обратном.



🔗https://t.co/P6Wrk0i4Ky pic.twitter.com/FWJORqJZvE — Russian Mission UN (@RussiaUN) 18. март 2022.

Dodao je da je Rusija je predstavila nove dokumente i da "zainteresovane strane moraju da odgovaraju na pitanja i daju pravovremena i sveobuhvatna objašnjenja kako bi se otklonile sumnje međunarodne zajednice".

🇷🇺Defense Ministry discovered more evidence proving that 🇺🇦authorities were implementing military-purpose biological projects under 🇺🇸supervision. Those materials were circulated as🇺🇳document.

Briefing by @mod_russia ➡️https://t.co/AZoumi7w8g

Materials ➡️https://t.co/HwThS95bey pic.twitter.com/eaSkuoBdx2 — Russian Mission UN (@RussiaUN) 18. март 2022.

Stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja je na početku sastanka izjavio da je Rusija dobila nove informacije o radu ukrajinskih bioloških laboratorija sa opasnim virusima i da su SAD upravljale tim aktivnostima i finansirale ih.