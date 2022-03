RAT UŽIVO, DAN 24! OIglasio se Zelenski: Ako ne zaustavite Rusiju, drugi agresor će negde drugde pokrenuti rat (FOTO+VIDEO)

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 24. dan. Dan za nama obeležilo je nekoliko razgovora i obraćanja svetskih lidera.

- Bajden i Si Đinping razgovarali o situaciji u Ukrajini

- Putin se obratio građanima sa stadiona u Moskvi

- Ruski predsednik razgovarao sa Šolcom, pa sa Makronom

15.45 Zelenski: Ako ne zaustavite Rusiju, drugi agresor će negde pokrenuti rat

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se putem Telegrama.

"Ako sada ne zaustavite Rusiju i ako je ne kaznite, neki drugi agresor će negde drugde u svetu da pokrene rat. Negde, na nekom drugom kontinentu. Negde gde država sanja o tome da osvoji svoju susednu državu", napisao je Zelenski.

15.30 Lukašenko: Putin je zdrav i u formi

Ruski predsednik Vladimir Putin je zdrav i "u najboljoj formi do sada", rekao je njegov bliski saveznik, beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, u intervjuu za japansku televiziju TBS.

Lukašenko odbacuje tezu da Putinove sposobnosti nisu na vrhuncu.

- Putin je apsolutno fit, u najboljoj formi do sada... To je potpuno zdrava, prisebna osoba, fizički zdrava - on je sportista - rekao je Lukašenko.

15.15 Civili u Lavovu obučavani da koriste oružje

Ukrajinski civili imali su obuku korišćenja oružja u Lavovu.

Civili su i ranije imali osnovnu borbenu obuku koju je sprovodila jedinica specijalnih snaga Azov Nacionalne garde Ukrajine.ž

15.08 Kina uvodi propise o nadzoru kupovine vojne opreme

Kina uvodi nova pravila o nadzoru ugovora koji se odnose na kupovinu vojne opreme, prenosi zvanična agencija Sinhua.

Objava je usledila dan nakon što su kineski lider Si Ðinping i američki predsednik Džozef Bajden vodili razgovor tokom kojeg su razmotrili rat u Ukrajini.

Tokom razgovora, Bajden je upozorio Kinu da ne pruža podršku ruskom napadu na Ukrajinu. Bajden je, takođe, rekao da Kina, koja poziva na prekid vatre u Ukrajini, sama donosi vlastite odluke.

14.45 U toku borba za fabriku čelika?

Izveštavanja o statusu jednog od ključnih industrijskih postrojenja Ukrajine, fabrike čelika Azov su protivrečna.

Kasno u petak, savetnik ukrajinske vlade rekao je je da je fabrika u ruskim rukama. Ipak, jutros je ukrajinska strana rekla da je fabrika u njihovim rukama.

- Neprijatelj nije stigao ovako daleko u grad. Ukrajinska mornarica, zajedno s bataljonom Azov i sa policijom, nastavlja obranu grada i njegovih civila. Danas je fabrika Azov u našim rukama - rekao član bataljona je Vladislav Sobolievski za ukrajinsku televiziju.

14.25 Lavrov: SAD sputavaju Kijev u mirovnim pregovorima

Vašington vrši pritisak na delegaciju Kijeva koja je angažovana u pregovorima sa Moskvom, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Prema njegovim rečima, Zelenski je predložio razgovore i Putin se usaglasio, preneo je TASS.

- Međutim, postoji stalni osećaj da neko, najverovatnije SAD, drži ukrajinsku delegaciju za ruku, sprečavajući je da prihvati zahteve koje smatram minimalnim. Ipak, proces se nastavlja - dodao je Lavrov.

14.05 Ukrajina: U Kijevu uhapšeno 127 divezranata

Ukrajinske snage u Kijevu uhapsile su 127 diverzanata, uključujući 14 infiltracijskih grupa, otkako je počela ruska invazija, kaže načelnik vojne uprave glavnog grada, prenose agencije.

Kako navodi, blokade na putevima bile su ključne za hvatanje proruskih agenata, koje Ukrajina optužuje za sabotažu i infiltraciju.

13.50 Svetski program za hranu UN: Blokada Mariupolja neprihvatljiva

Svetski program za hranu UN-a (WFP) kaže da ne može da dođe do hiljada ljudi koji su zarobljeni u Mariupolju jer je potpuno okružen ruskim snagama.

Koordinator WFP-a za hitne slučajeve Jakob Kern rekao je za novinsku agenciju AFP da je taktika sprečavanja hitnog snabdevanja Mariupolja hranom "neprihvatljiva u 21. veku".

- Situacija u okolnim gradovima Ukrajine je strašna, naša organizacija ne može da dođe do Mariupolja jer vozači kamiona ne žele da rizikuju svoju sigurnost da bi došli tamo - kaže on.

13.29 Kličko poziva saveznike da nastave isporuke oružja

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je zapadne saveznike da nastave isporuke oružja Ukrajini u ratu protiv Rusije.

- Molim vas, podržite nas. Mi smo sposobni da sami zatvorimo svoj vazdušni prostor. Ali svakako moramo da nabavimo pravo oružje - rekao je Kličko za italijanski dnevnik Korijere dela Sera.

NATO je više puta odbacio nametanje zone zabrane letova iznad Ukrajine, strahujući da bi to moglo dovesti do direktnog vojnog sukoba između Rusije i Zapada.

12.55 Žrtve izvučene iz ruševina u Nikolajevu

Belgijski reporter koji je posetio ruševine u Nikolajevu na jugu ukrajine rekao je da je izvučeno najmanje 80 tela, a da su "mnogi i dalje ispod ruševina".

Ukrajinske vlasti nisu potvrdile broj mrtvih jer se radi o vojnoj lokaciji, piše Bi-Bi-Si.

Gradonačelnih tog grada Oleksandr Senkević rekao je da nije bilo vremena da se oglase sirene za vazdušni napad jer su raketa lansirane iz obližnje Hersonske oblasti.

er wordt volop verder gezocht naar lichamen hier in #Mykolaiv, tegelijk opnieuw luchtalarm, iedereen naar de schuilkelders… #vtmnieuws pic.twitter.com/ycfblo5Mvp — Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) 19. март 2022.

11.50 Više od 130 rudara zaglavljeno u rudnicima

Više od 130 rudara ostalo je zaglavljeno pod zemljom nakon granatiranja od strane ukrajinskih snaga u dva rudnika u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, prenose RIA Novosti.

11.40 Gradonačelnik Mariupolja: Borbe otežavaju spasavanje civila

Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko rekao je da ulične borbe u centru grada otežavaju spasavanje stotine ljudi zarobljenih u podrumu pozorišta za koje vlasti tvrde da je Rusija granatirala u sredu, piše Bi-Bi-Si.

- Ovde su tenkovi, topovska paljba i pucnjava iz svih vrsta oružja. Naše snage čine sve što mogu kako bi zadržale položaje u gradu, ali neprijateljske snage su, nažalost, brojnije nego naše - rekao je i dodao da ne može da proceni koliko je ljudi uspelo da ode u poslednja 24 sata.

Rusija poriče granatiranje zgrade koja je bila označena kao civilno sklonište, a ispred koje je velikim belim slovima bilo napisano "deca".

11.20 Ukrajina: Ubijeno više od 14.400 ruskih vojnika

Više od 14.400 ruskih vojnika ubijeno je tokom prve tri nedelje rata u Ukrajini, tvrdi Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Generalštab je na Fejsbuku naveo da je Moskva izgubila ogromnu količinu vojne opreme, uključujući 1.470 oklopnih transportera, 60 tenkova i više od 100 borvenih aviona i helikoptera, prenosi Bi-Bi-Si.

11.15 Moskva: Uništeni obavestajni centri UKR vojske u Odesi

Ruski obalski raketni sistem "Bastion" uništio je elektronske obaveštajne centre ukrajinske vojske u regionu Odese, saopštio je danas portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov.

"Bastion'' je uništio obaveštajne centre mestima Veliki Dalnjik i Velikodolinskoje", rekao je on, prenosi TASS.

11.00 Lukašenko: Zapad je gurnuo ukrajinsku vladu u rat

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je danas da su zapadne zemlje gurnule ukrajinsku vladu u rat i dodao da je Minsk bio spreman da pošalje graničare na granicu između ukrajinskog regiona Donbas i Rusije, ali je Ukrajina odbila tu inicijativu.

10.30 Vode se borbe oko čelicane "Azovstal"

U ukrajinskom gradu koji je pod opsadom, Marijupolju, ukrajinske i ruske snage se bore za čeličanu "Azovstal", jednu od najvećih u Evropi, izjavio je danas savetnik ukrajinskog ministra unustrašnjih poslova Vadim Denisenko.

- Sada je u toku borba za ''Azovstal''. Mogu da kažem da smo izgubili ovog ekonomskog giganta. Zapravo, jedna od najvećih čeličana u svetu je uništena - rekao je Denisenko, preneo je AP.

9.15 Ukrajina: Očekujemo evakuaciju civila preko 10 koridora

Ukrajina se nada da će danas biti evakuisani civili preko 10 humanitarnih koridora iz gradova i mesta na prvoj liniji borbi sa ruskim snagama, izjavila je danas potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

9.00 Ukrajinska vojska uvela policijski čas u Zaporožju

Ukrajinska vojska uvela je 38-časovni policijski čas u Zaporožju, koji počinje danas od posle podne i završiće se u ponedeljak rano ujutro, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Anatolij Kurtijev.

- Ne izlazite napolje u tom periodu - naveo je Kurtijev na internetu, preneo je Rojters.

8.45 Portparol ruskog ministarstva obrane: "Rusija je koristila hipersonično oružje"

Ruske su snage u Ukrajini po prvi put koristile hipersonično oružje, saopštio je ruskog Ministarstva obrane Igor Konašenkov.

- Sistemom Kinjal sa hipersoničnim raketama uništeno je veliko podzemno skladište raketa ukrajinske vojske u Ivano-Frankivskoj oblasti Ukrajine - saopštio je Konašenkov.

08.30 Ukrajina: Do sada poginulo 112 dece u ratu

Kancelarija ukrajinskog državnog tužilaštva saopštila je danas da je 112 dece do sada poginulo u ratu u Ukrajini. U saopštenju, objavljenom na Telegramu, navodi se da je ranjeno 140 dece, prenosi Rojters.

Britanska agencija napominje da nije mogla nezavisno da potvrdi ove informacije.

8.22 Zelenski: Vreme je da se sretnemo, razgovaramo, ili će se Rusija suočiti sa gubicima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, u video poruci objavljenoj rano jutros, poručio je Rusiji da je "vreme da za razgovor".

8.20 Britansko ministarstvo obrane: Rusi su prisiljeni su na novu strategiju

Kremlj nije uspeo postići svoje izvorne ciljeve i iznenađen je razmerom i žestinom ukrajinskog otpora, piše britansko ministarstvo obrane u najnovijem izveštaju sa ratišta u Ukrajini.

Tvrde da je Rusija bila prisiljena promeniti svoj operativni pristup i da sada provodi strategiju iscrpljivanja.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/iXd9G8IiA0



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

8.10 Uništeno podzemno skladište raketa u Ivano-Frankivskoj oblasti

Oružane snage Rusije uništile su podzemno skladište raketa u Ivano-Frankivskoj oblasti.

7.35 U vazdušnom napadu na Mikolajiv ubijeno najmanje 40 ukrajinskih vojnika?

Najmanje 40 ukrajinskih vojnika ubijeno je nakon ruskog vazdušnog napada na Mikolajiv, prenosi Guardian.

7.10 Pregovori sa Rusijom mogli bi da potraju nedeljama

Pregovori Moskve i Kijeva mogli bi da potraju još nekoliko nedelja, rekao je savetnik ukrajinskog predsednika i član pregovaračkog tima Mihail Podoljak.

- Pregovori bi mogli da potraju nekoliko nedelja ili čak i duže, zbog nekih pravnih pitanja koja su međusobno inkompatibilna - naveo je Podoljak za Blumberg, a prenosi TASS.

On je ponovio da su glavni zahtevi Ukrajine prekid vatre, povlačenje trupa i postizanje političkog rešenja o spornim teritorijama.

6.55 Ukrajina: Uništili smo 12 ruskih vazdušnih ciljeva

Ukrajinske oružane snage saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana uništila najmanje 12 ruskih vazdušnih ciljeva - dva aviona, tri helikoptera, tri drona i četiri krstareće rakete.

6.45 Ukrajina "privremeno" izgubila prilaz Azovskom moru

Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ta zemlja "privremeno" izgubila prilaz Azovskom moru u vreme kada ruska vojska steže obruč oko glavne luke Marijupolj, preneo je danas Rojters.

- Ruski okupatori su delimično uspeli u operacijama u Donjecku, privremeno su uskratili Ukrajini pristup Azovskom moru - navelo je ministarstvo odbrane u saopštenju.

300,000 civilians remain in Mariupol, and Ukrainian forces have retreated to residential areas where the population is currently residing to continue fighting. Mariupol is already ripe for surrender.
#Mariupol #Мариуполь

https://t.co/JD7maTIoSP — くまくま (@cawaiikumasan) 19. март 2022.

6.40 Ukrajina: Ubili smo još jednog ruskog generala

Ukrajinske oružane snage tvrde da su ubili još jednog ruskog generala. Prema tvrdnjama Ukrajinaca, ubijeno je već pet ruskih generala od početka rata.

- Kao posledica napada na neprijatelja, poginuo je zapovednik 8. armije Južnog vojnog okruga Oružanih snaga Ruske Federacije, general-pukovnik Andrej Mordivčev - napisali su.

💥Внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. 🦾 pic.twitter.com/gNfSCMIpkw — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) 19. март 2022.

Ova informacija nije potvrđena, a objavila ju je ukrajinska vojska na svom službenom Twitter profilu.