RAT UŽIVO, DAN 24! RUSKA VOJSKA STEŽE OBRUČ OKO MARIJUPOLJA: Ukrajina izgubila prilaz Azovskom moru?!

Činjenice:

- Bajden i Si Đinping razgovarali o situaciji u Ukrajini

- Putin se obratio građanima sa stadiona u Moskvi

- Ruski predsednik razgovarao sa Šolcom, pa sa Makronom

Iz časa u čas:

7.35 U vazdušnom napadu na Mikolajiv ubijeno najmanje 40 ukrajinskih vojnika?

Najmanje 40 ukrajinskih vojnika ubijeno je nakon ruskog vazdušnog napada na Mikolajiv, prenosi Guardian.

7.10 Pregovori sa Rusijom mogli bi da potraju nedeljama

Pregovori Moskve i Kijeva mogli bi da potraju još nekoliko nedelja, rekao je savetnik ukrajinskog predsednika i član pregovaračkog tima Mihail Podoljak.

- Pregovori bi mogli da potraju nekoliko nedelja ili čak i duže, zbog nekih pravnih pitanja koja su međusobno inkompatibilna - naveo je Podoljak za Blumberg, a prenosi TASS.

On je ponovio da su glavni zahtevi Ukrajine prekid vatre, povlačenje trupa i postizanje političkog rešenja o spornim teritorijama.

6.55 Ukrajina: Uništili smo 12 ruskih vazdušnih ciljeva

Ukrajinske oružane snage saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana uništila najmanje 12 ruskih vazdušnih ciljeva - dva aviona, tri helikoptera, tri drona i četiri krstareće rakete.

Ramzan #Kadyrov publishes combat footage from #Mariupol , #Donestk , showing #Chechen soldiers engaging #AzovBattalion #NeoNazi fighters on the upper floors of a civilian building. pic.twitter.com/WgrQUX4eWz

6.45 Ukrajina "privremeno" izgubila prilaz Azovskom moru

Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ta zemlja "privremeno" izgubila prilaz Azovskom moru u vreme kada ruska vojska steže obruč oko glavne luke Marijupolj, preneo je danas Rojters.

- Ruski okupatori su delimično uspeli u operacijama u Donjecku, privremeno su uskratili Ukrajini pristup Azovskom moru - navelo je ministarstvo odbrane u saopštenju.

300,000 civilians remain in Mariupol, and Ukrainian forces have retreated to residential areas where the population is currently residing to continue fighting. Mariupol is already ripe for surrender.#Mariupol #Мариуполь

https://t.co/JD7maTIoSP