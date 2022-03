UŽAS U PARIZU: Bivši reprezentativac UBIJEN ispred noćnog kluba

Tragedija se odigrala u ranim jutarnjim satima ispred jednog noćnog lokala u okrugu Mabilon u prestonici Francuske.

Prema prvim elementima istrage, izbila je svađa između četiri osobe, uključujući Federika Aramburua, koji je bio u pratnji prijatelja, pre nego što su akteri razdvojeni.



Dva muškarca su se na kraju vratila ispred bara i nekoliko puta pucala iz pištolja u Argentinca, što je rezultiralo njegovom smrću.

Izvršen je uviđaj, a na lice mesta jutros je izašao sudija pariskog tužilaštva. Dvojica navodnih počinilaca su u bekstvu.

Aramburu je tokom karijere nastupao za Glazgov Voriorse, Bijaric, Perpinjan i Daks, a šampionat Francuske osvojio je dva puta. U dresu reprezentacije Argentine zabeležio je 22 nastupa

We are shocked and saddened to hear of the sudden and tragic death of Warrior #185, Federico Aramburu.



The embodiment of a true Warrior and much-loved by all, the thoughts of everyone past and present at the club, are with his family at this immensely difficult time. pic.twitter.com/u4w65SvWdX