'LAŽU NAS O RUSIJI U EPSKIM RAZMERAMA!' Američka ratna reporterka srušila sve obmane Zapada uživo u programu (VIDEO)

Lara Logan je otvoreno iznela činjenice o tome da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski samo marioneta Zapada.

Američka novinarka, Lara Logan, napravila je pravu "buru" na internetu pošto je dala intervju za Real America Voice. Ratna reporterka je otvoreno iznela činjenice o tome da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski samo marioneta Zapada ali je je govorila i o predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, biolaboratorijima, dubokoj državi, nacistima u Ukrajini.

Loganova kaže da nikad nije bilo toliko dezinformacija u medijima, te da se tako nešto nikad nije videlo.

- Pratim ratna dešavanja već 35 godina i nikada do sada nisam videla da ljudi čak ukrašavaju i nokte u bojama ukrajinske zastave. Mislim da smo uvučeni u ovu kutiju u kojoj ili moramo da mrzimo Vladimira Putina i verujemo u zlo koje je o njemu rečeno ili da volimo Ukrajinu. Između nema. To me podseća na ono ili ste za superiornost belaca ili za demokratski narativ za sve pod ovim suncem - navodi Loganova.

Lara kaže da je Vladimir Putin znao tačno šta radi kada je otišao u Ukrajinu.

- Ruska vojska nije savršena. Oni, na primer, a razgovarala sam više stručnjaka za odbranu, kao i obaveštajnih stručnjaka iz Odbrambene obaveštajne agencije koji su proučavali rusku vojsku godinama. Imaju poteškoća sa izvođenjem složenih vazdušnih operacija, jer imaju malo sati treninga, u poređenju, na primer, sa SAD. Imaju sredstva i pilote mlaznjaka. Ali Rusija se ne bori. Ono što je Rusija uradila od samog početka bilo je veoma strateški. Nisu išli pravo u Kijev. Išli su po biološko oružje i laboratorije, koje je rasuto po celoj zemlji. Neke od njih su i izgradili tako da znaju gde su. Znaju još od Sovjetskog Saveza, jer smo u okviru programa smanjenja pretnji u oblasti odbrane išli u njihov obilazak posle pada Sovjetskog Saveza i navodno su se ti objekti od bioloških laboratorija pretvorili u javne, zadravstvene laboratorije, iako je ovih dana teško poverovati u bilo šta - istakla je Loganova.

Videlo se kaže, mnogo u prošlosti kako se radilo.

- Mnogo toga se događa u Ukrajini o čemu niko ne govori. Vidite takvo nepoštenje koje dolazi iz istorije Ukrajine. Vidite nepoštenje kada je reč o Azov bataljonu, koji finansiraju SAD i NATO. Mislim, možete da pronađete njihove slike na internetu kako drže NATO zastavu i svastiku istovremeno. Njihov vlastiti amblem sadrži kult crnog sunca, koji je bio nacistički esesovski amblem - priča Loganova.

Kaže da i Bela kuća želi da verujemo, da ovo nije važno, da je to samo mali broj vojnika.

- To nije istina. Azov bataljon je ubistvima stvarao svoj put u istočnoj Ukrajini. Ne želimo to da priznamo. Zbog toga je Krim glasao za nezavisnost. Zbog toga je Krim hteo da bude uz Rusiju. Jer mi, u medijima, zapadnim medijima i na zapadu, nećemo da priznamo stvarnost onog što se događa. Zapadna Ukrajina je podržavala naciste - kaže u svom intervjuu Loganova.

Loganovu kako kaže, muči i to što kada se ušlo u ceo ovaj sukob u Ukrajini, malo zna o istoriji.

- Predsednik Zelenski je možda Jevrej, ali nije jedan od onih koji je stradao u Drugom svetskom ratu. Njegovi preci su patili, zar ne?! Mislim, pogledajte Putina. Koliko je rodbine izgubio u opsadi Sank Peterburga?! Ljudi ne poznaju istoriju. Ne znaju šta je nateralo Vladimira Putina na ovo. I nisam odbrana, ne branim ga. Ne treba da branim Vladimira Putina. Moj posao kao novinara je da pokušam da shvatim šta je ovde istina. Ne volim da me lažu, a lažu nas u epskim razmerama. Kada nam kažu da imamo jedan izbor, moramo biti 100 odsto uz Zelenskog, koji je marioneta - ocenila je Loganova.

Loganova takođe kaže da je Zelenski izabran poput mnogih vođa.

- Iskreno, uz tehnologiju i s izbornim prevarama danas, ne znamo koliko je lidera izabrano širom sveta, a da zapravo nisu bili izglasani. Ali ono što znamo, jesta da postoji sve veći problem s tehnologijom i digitalizacijom našeg svita, pa pogledajte šta se događa sa kovidom. Pogledajte šta se dogodilo na globalnom nivou - navodi Loganova.

