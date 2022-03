Milorad Komrakov: UKRAJINSKI FAŠISTI NA ŽURCI U KIJEVSKOM BARU SEKU I JEDU TORTU U OBLIKU BEBE SA RUSKOM ZASTAVOM!!! (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK 18+)

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Ukrajinski fašisti ili neonacisti, na žurci u kijevskom „Hot Baru“ koju je organizovao karikaturista Anton Čedski sekli su i jeli tortu koju predstavlja ruska beba!!!

Ovu neverovatnu vest potvrđuje snimak koji se može pronaći na društvenim mrežama, internetu i tviter nalozima! Nema informacije kada je ovaj video klip napravljen. Da li pre osam godina. 2014. kada se u Ukrajini takođe ratovalo, ili je reč o snimcima iz ovogodišnjeg rata.

Moram naglasiti da je snimak odvratan, gnusan i uznemirujući. Uz zvuke disko muzike, igranje i pevanje u nekom baru u Kijevu, vidi se kako „čovek“ preseca, po polovini, tortu koja je napravljena u obliku ruske zastave na kojoj je beba! Dotični seče tortu, po sredini tela „bebe“, dok se iz daljine čuju uzvici „Zakolji“! Pored torte je gospođa u godinama koja uzima prvo parče torte komentarišući, „ja sam dobila komad s krvlju“, smeje se i đuska“! Zatim se „čerečenje torta bebe“ nastavlja tako što prisutni prilaze i uzimaju delove tela od „šećerne gole bebe“ na torti. Užas!

ЈАДНИ ЉУДИ УКРАЈИНЕ 1/16



Украјински фашисти на журци у кијевском "Хот Бару" коју је организовао карикатуриста Антон Чадски, секу и једу торту коју представља руска беба.

У то време деца Луганска и Доњецка масовно су страдала од бомбардовања украјинских нациста. Свет је ћутао.

⬇️ pic.twitter.com/bxvqxkWF15 — Инжењер 🇷🇸 ☦️ (@Ortodox_Serb) 13. март 2022.

Podsetiću da su 2014. godine deca Luganska i Donjecka masovno stradala od bombardovanja ukrajinskih nacista i zlodela poznatog neonacističkog bataljona Azov, čiji pripadnici se i danas krvavo bore protiv ruskih snaga u Ukrajini. Svet je ćutao. Ali majke Donbasa nisu. Njihovi jecaji i danas odzvanjaju poznatim spomen obeležjem Aleja Anđela u Donbasu, gde su, 2014. godine, zloglasni Azovci, ubili 149-oro dece iz tog kraja.

Nacizam i fanatizam u Ukrajini datiraju još od 1941. godine. Iako je bio blago prikriven tokom SSSR-a, on nikada nije bio ugašen. Međutim, od stvaranja nezavisnosti Ukrajine, nacizam, fašizam i i rusofobija razvijali su se enormno brzo. A kako bi to išlo tako glatko i bilo sprovedeno u svaku društvenu poru, pa čak i u vrtiće, bili su potpomognuti, novčano i edukativno, od strane zapadnih mašinerija, a najviše Sjedinnjenih Američkih Država.

Na etiketi ovih konzervi piše “Ruskofono meso za bebe“, aludirajući na mrtvu rusku decu u Donbasu (sitna slova pri vrhu limenke).

ЈАДНИ ЉУДИ УКРАЈИНЕ 8/16



Укрaјински нациста Александар Граманчук дели месне конзерве са грбом колаборациониста укро-нациста и боје ОУН - ОПА.



На етикети пише: "Рускофоно месо за бебе", алудирајући на мртву руску децу у Донбасу (ситна слова при врху лименке).

⬇️ pic.twitter.com/kREsj176aL — Инжењер 🇷🇸 ☦️ (@Ortodox_Serb) 13. март 2022.

U jedinom komentaru na ovaj tekst koji je objavio kanal „Vojvodina info“ jedan od čitalaca, pored ostalog komentariše:

"Ukrajinski nacisti po ugledu na NVO radionice iz fašističke Evropske unije, ovakvim morbidnim akcijama pokušavaju da se dodvore svojim Zapadnim gospodarima. Baš ovakve NVO RADIONICE neko izdašno plaća. Ko je organizovao „izložbe“, ko je platio mlade nedotupavne, manipulisane ukrajinske kretene koji ne mogu da naprave razliku između divljaštva i civilizacije. Mladi „Uki“ su postali kanibali. Koliko sutra će krenuti u Porošenkovu nacističku vojsku koja se specijalizovala za kasapljenje Rusa i prodaju njihovih organa svojim „civilizovanim“ kupcima iz zapadne Evrope i Amerike..." Ukrajinska gimnazija u velikom južnom gradu Nikolajevu organizovala je, 20214. godine, dobrotvornu prodajnu izložbu radi prikupljanja pomoći vojnicima koji se bore protiv Donjecke i Luganske Republike. Prodavali su se slatkiši, peciva i sokovi koje su napravili sami učenici.

Svaki „eksponat” imao je svoj naziv, a svi su bili povezani sa „događajima na istoku Ukrajine”. Ali, kako! Na izložbi su se prodavali tenkići od testa nazvani "Sirnica sa Moskaljom". „Tenkovima na Moskvu”, bilo je i peciva pod nazivom „žuto-plave zvezde na Kremlju”. Prodavan je i slatkiš „Mozak Žirinovskog”. Posetiocima izložbe su „nežne dečije duše” nudile i sok pod nazivom „Krv ruskih beba”.

Gimnazijalci iz Nikolejeva su priznali da su im u svemu pomagali roditelji. A „šokantne nazive” su pokušali da opravdaju namerom da njima privuku što više kupaca i da prikupe što više novca za „naše hrabre borce”.

Manifestaciju je bila organizovala Zavičajna zajednica zajedno sa Prvom ukrajinskom gimnazijom, radi prikupljanja sredstava za pripadnike ukrajinske vojske koji su se 2014. borili protiv pobunjenog stanovništva u Donbasu, pišu Novosti onlajnKako su sama deca-učesnici sajma ispričala novinarima, takve „originalne“ nazive predložila im je njihova razredna, a oni sami su to smatrali „patriotskim“, navodeći da su očekivali da će tako slatkiše lakše prodati.

Treba napomenuti da je ova izložba izazvala skandal u Rusiji, gde je bila propraćena sa užasavanjem. Direktor gimnazije Sergej Berežnoj je nakon toga izjavo da je sve to bila ironija, i da to ne treba smatrati šovonizmom, ali je ipak priznao da su njegovi štićenici očigledno otišli predaleko. Posle događaja su i stanovnici Nikolajeva na društvenim mrežama izražavali svoj protest, ali sve to nije moglo da izbriše utisak da je u ukrajinskom društvu krajnja mržnja prema svemu što je rusko dostigla čudovišne razmere.

Autor: Milorad Komrakov