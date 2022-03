PA, SRCE DA PREPUKNE! RUSKI MILIJARDER NE ZNA KAKO ĆE ŽIVETI SA 3.000€ MESEČNO: Bio je težak 8.9 milijardi €, a sad ga svi redom ismevaju

Mihail Fridman, milijarder iz Rusije čija je neto vrednost iznosila 7.5 milijardi funti, što u evrima iznosi više od 8.9 milijardi, požalio se kako ne zna kako će živeti nakon što su mu sankcije "srezale" mesečna primanja na 2.500 funti (2.981 evra).

Nakon ruske vojne operacije u Ukrajini, evropske zemlje su uvele sankcije ruskim oligarsima. Fridman koji je inače rodom Ukrajinac, sada mora živeti sa 30.000 funti godišnje, odnosno 35.781 evra i potrebna mu je dozvola vlade Velike Britanije da troši novac.

Iako je njegov mesečni iznos sasvim dovoljan za pristojan život prosečnog čoveka, on je izjavio kako je za njega to nemoguće. Nazvavši sankcije neosnovanim i nepravednim, Mihail je izjavio za Blumberg: "Ne znam kako ću živeti. Ne znam, zaista ne znam".

Zatim je vrlo brzo postao meta ismevanja na društvenim mrežama: "Tako sam zabrinuta za tebe. Nadam se da ćeš uspeti da preživiš sa životom koji ja sebi ne mogu da priuštim", "Ovo je tako srceparajuće", "Zajebava li se neto sa mnom? Ne bih znala šta da radim sa toliko para! Jedva spajam kraj s krajem, ali barem pošteno zarađujem za život i nikome ne činim štetu", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

