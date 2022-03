UŽIVO - 26. DAN RATA: U Kijevu od večeras još jedan dugi policijski čas: Sastanak Putina i Zelenskog i dalje NEIZVESTAN

Činjenice:

- Kijev odbio predaju Marijupolja rusima

- Kijev šalje u ponedeljak 50 autobusa za evakuaciju stanovnika iz Marijupolja

- Ukajina tvrdi da je uništila celu rusku tenkovsku jedinicu kod Kijeva

- Deo zaposlenih napustio Černobilj, zamenili ih dobrovoljci

- Ubijeno 7 vojnika DNR, 24 povređeno

- U granatiranju Kijeva poginula najmanje jedna osoba, petoro ranjeno

Iz časa u čas:

11:00 U Kijevskoj regiji ponovo uveden dugi policijski čas

U kijevskoj regiji je danas ponovo uveden dugi policijski čas koji će biti na snazi od večeras od 19 časova i važiće do srede u šest časova po našem vremenu.

10:48 Litvanija: EU mora da pojača sankcije Rusiji

Ministar spoljnih poslova Litvanije Gabrijelijus Landgsberg rekao je da bi EU trebalo da uvede nove sankcije Rusiji koje se odnose na uvoz ruske nafte.

- Moraćemo da razgovaramo i o energetskom sektoru, posebno o nafti koja donosi najviše novca u ruski budžet - rekao je on novinarima u Briselu.

09:51 Svetski lideri danas opet o Ukrajini

Premijer Italije Mario Dragi danas će telefonom razgovarati sa predsednikom SAD Džoom Bajdenom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Olafom Šolcom i britanskim premijerom Borisom Džonsonom.

09:47 Raste broj žrtava u Kijevu

Ukrajinske vlasti saopštile su da je osam osoba stradalo u noćnom napadu na tržni centar u Kijevu.

09:35 Rusi gađali vojni objekat u regionu Rivna

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove vazdušne snage gađale vojni objekat u regionu Rivna.

09:01 Dogovoreno osam humanitarnih koridora, nijedan iz Mariupolja

Dogovoreno je osam humanitarnih koridora kako bi ljudi napustili ukrajinske gradove, ali nijedan iz opkoljenog grada Mariupolja, rekla je potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

Ona je dodala da napori da se sa humanitarnim zalihama stigne do Mariupolja i dalje propadaju.

08:50 Više od 2 miliona ljudi pobeglo u Poljsku

Više od 2,1 miliona ljudi pobeglo je iz Ukrajine u Poljsku - 2.114.000 od početka specijalne operacije ruske vojske, objavila je u ponedeljak poljska granična kontrola.

Međutim, broj prelazaka je u opadanju. U nedelju je 33.800 ljudi prešlo u Poljsku, što je pad od 16 posto u odnosu na subotu.

Neki koji beže već su napustili Poljsku i otišli u druge zemlje. Prema procenama stručnjaka, oko 1,2 miliona ljudi je ostalo u Poljskoj.

08:40 Curenje amonijaka u Sumiju pod kontrolom

Curenje amonijaka nakon granatiranja fabrike u Sumiju je pod kontrolom, saopštile su vlasti.

08:00 Rusija gađala vojni poligon na zapadu Ukrajine?

Ruske snage ispalile su danas dve rakete na vojni poligon u gradu Rivne na zapadu Ukrajine, izjavio je guverner Rivnske oblasti Vitalij Koval.

On je u video obraćanju rekao da se napad dogodio rano jutros, prenosi BBC.

Britanski javni servis dodaje da nije bio u mogućnosti da nezavisno proveri njegove tvrdnje.

07:50 Kineski ambasador u SAD: Kina neće slati oružje Rusiji

07:45 Britanci: Kijev ostaje "primarni vojni cilj" Rusije

Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je najnoviji obaveštajni izveštaj, u kojem navodi da se teške borbe nastavljaju severno od Kijeva, iako je rusko napredovanje zaustavljeno.

- Najveći deo ruskih snaga je i dalje udaljen više od 25 kilometara od centra grada. Uprkos stalnom nedostatku napretka, Kijev ostaje primarni vojni cilj Rusije i oni će verovatno dati prioritet pokušajima da opkole grad u narednim nedeljama - navodi se u saopštenju.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj