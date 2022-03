UŽIVO - 26. DAN RATA: UKRAJINA ODBILA ULTIMATUM ZA PREDAJU MARIJUPOLJA! Granatiran Kijev, kod Sumija CURI AMONIJAK

Činjenice:

- Kijev odbio predaju Marijupolja rusima

- Kijev šalje u ponedeljak 50 autobusa za evakuaciju stanovnika iz Marijupolja

- Ukajina tvrdi da je uništila celu rusku tenkovsku jedinicu kod Kijeva

- Deo zaposlenih napustio Černobilj, zamenili ih dobrovoljci

- Ubijeno 7 vojnika DNR, 24 povređeno

- U granatiranju Kijeva poginula najmanje jedna osoba, petoro ranjeno

Iz časa u čas:

07:50 Kineski ambasador u SAD: Kina neće slati oružje Rusiji

07:45 Britanci: Kijev ostaje "primarni vojni cilj" Rusije

Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je najnoviji obaveštajni izveštaj, u kojem navodi da se teške borbe nastavljaju severno od Kijeva, iako je rusko napredovanje zaustavljeno.

- Najveći deo ruskih snaga je i dalje udaljen više od 25 kilometara od centra grada. Uprkos stalnom nedostatku napretka, Kijev ostaje primarni vojni cilj Rusije i oni će verovatno dati prioritet pokušajima da opkole grad u narednim nedeljama - navodi se u saopštenju.

