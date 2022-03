Zapadni lideri razgovarali o Ukrajini, Zelenski: O kompromisima sa Rusijom glasaće se na referendumu

Činjenice:

- Kijev odbio predaju Marijupolja rusima

- Kijev šalje u ponedeljak 50 autobusa za evakuaciju stanovnika iz Marijupolja

- Ukajina tvrdi da je uništila celu rusku tenkovsku jedinicu kod Kijeva

- Deo zaposlenih napustio Černobilj, zamenili ih dobrovoljci

- Ubijeno 7 vojnika DNR, 24 povređeno

- U granatiranju Kijeva poginula najmanje jedna osoba, petoro ranjeno

Iz časa u čas:

20:31 Zelenski:Ukrajina će na referendumu glasati o kompromisima sa Rusijom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajinci morati da izglasaju na referendumu sve kompromise postignute sa Rusijom za okončanje rata.

- Narod će morati da progovori i odgovori na ovaj ili onaj oblik kompromisa. A kakvi će oni (kompromisi) biti, predmet je naših razgovora i razumevanja između Ukrajine i Rusije - rekao je on u intervjuu za televiziju Suspilne, preneo je Rojters.

Pitanja koja bi se mogla pokrenuti na referendumu mogla bi da se tiču teritorija koje su okupirale ruske snage, uključujući Krim ili bezbednosnih garancija koje Ukrajini nude zemlje umesto članstva u NATO, istakao je Zelenski.

20:05 Bajden upozorava na "razvijanje obaveštajnih podataka"

koji sugerišu potencijalne ruske sajber napade na SADAmerički predsednik Džo Bajden pozvao je danas partnere iz privatnog sektora "da odmah pojačaju sajber odbranu", ukazujući na "razvijanje obaveštajnih podataka" što ukazuje na "potencijal da bi Rusija mogla da sprovodi zlonamerne sajber aktivnosti protiv Sjedinjenih Država", prenosi CNN.

Iako je obećao da će njegova administracija "nastaviti da koristi svaki alat za odvraćanje, ometanje i, ako je potrebno, odgovor na sajber napade na kritičnu infrastrukturu", predsednik je u izjavi priznao, "savezna vlada ne može da se brani od ove pretnje sama".

- Od prvog dana, moja administracija je radila na jačanju naše nacionalne sajber odbrane, nalažući opsežne mere sajber bezbednosti za saveznu vladu i one sektore kritične infrastrukture u kojima imamo ovlašćenja da tako postupimo, i stvarajući inovativna javno-privatna partnerstva i inicijative za unapređenje sajber bezbednosti širom sveta za svu našu kritičnu infrastrukturu - napisao je Bajden.

19:50 Borelj najavio nove sankcije Rusiji

Evropska unija spremna je da nametne nove sankcije Rusije zbog njenog napada na Ukrajinu, saopštio je danas šef diplomatije EU Žozep Borelj.

- Restriktivne mere i dalje predstavljaju važan deo našeg pristupa i spremni smo da preduzmemo dalje mere sa našim partnerima - rekao je Borelj novinarima posle sastanka šefova diplomatija zemalja članica EU u Briselu, preneo je Rojters.

19:35 UN će još jednom pozvati Rusiju da prekine operaciju u Ukrajini

Generalna skupština Ujedinjenih nacija mogla bi ove sedmice da glasa o rezoluciji kojom se Rusija još jednom poziva da prekine svoju vojnu operaciju u Ukrajini, javio je danas AP.

Konačni nacrt rezolucije poslat je Generalnoj skupštini, a diplomate su, pod uslovom da ne budu imenovane, kazale da bi glasanje moglo da se održi već u sredu.

Rezolucija ponavlja zahtev 193-članog svetskog tela od 2. marta da Rusija prekine svoju vojnu operaciju u Ukrajini, povuče sve svoje trupe i zahteva zaštitu svih civila i infrastrukture neophodne za njihov opstanak.

19:15 Rusija spremna da razmeni 500 zarobljenih Ukrajinaca za Ruse

Rusija je Crvenom krstu prosledila podatke o više od 500 zarobljenih Ukrajinaca koje je spremna da razmeni za zarobljene Ruse, izjavila je danas ruska komesarka za ljudska prava Tatjana Moskalkova.

Rusija je spremna da ih zameni za Ruse koje je zarobila Ukrajina, rekla je Moskalkova, kako je javio Interfaks, a preneo Rojters.

Oleksandr Staruh, guverner regiona Zaporožja na jugoistoku Ukrajine, rekao je da su autobusi koji su pokušavali da dođu do humanitarnih koridora bili napadnuti.

- Danas je težak dan, jer deca ponovo pate. Četvoro dece je prebačeno u bolnicu. Troje dece našlo se pod vatrom u nekadašnjem Huljajpilskom okrugu, sada Pologivskom. Porodice su napustile Mariupolj, pobegle. Jedno dete je u kritičnom stanju. Još jedna porodica našla se pod vatrom u selu Kamjanske, kao i dete u kritičnom stanju - naveo je Staruh.

18:20 Oteta četiri novinara u Melitopolju

Ruske snage otele su danas ujutru četiri ukrajinska novinara iz njihovih domova u Melitopolju, saopštio je ukrajinski nacionalni sindikat novinara, prenosi CNN.

Sindikat je rekao da su naoružani ljudi otišli u domove izdavača Mihaila Kumoka, urednice Jevgenije Borijan i novinara Julije Olkovske i Ljubov Čaika i "odveli ih u nepoznatom smeru".

18:05 Zelenski: Nećemo pristati na ultimatume Rusije

Ukrajina se nikada neće povinovati ultimatumima Rusije, a gradovi kao što su Кijev, Mariupolj ili Harkov neće prihvatiti rusku okupaciju, rekao je ukrajinskim medijima predsednik Volodimir Zelenski.

- Imamo ultimatum sa tačkama u njemu - "pratimo ga i onda ćemo okončati rat". Ukrajina ne može da ispuni ultimatum - rekao je Zelenski u intervjuu koji je objavila ukrajinska javna radiodifuzna kompanija Suspilne, a citira Rojters.

Rusija je Ukrajini postavila jutrošnji rok za predaju u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, rekavši da će civilima i borcima biti omogućen bezbedan prolaz iz grada sve dok predaju svoje oružje.

Ukrajina je ignorisala taj ultimatum, rekavši da predaja nije opcija.

17:45 Džonson i Mišel: Velika Britanija i EU jedinstvene po pitanju Ukrajine

Britanski premijer Boris DŽonson složio se tokom telefonskog razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom o nastavku bliske saradnje i jedinstvenog odgovora Velike Britanije i EU na napad Rusije na Ukrajinu, saopštila je danas kancelarija britanskog premijera.

Džonson je, takođe, pokrenuo pitanje protokola za Severnu Irsku, koji reguliše trgovinu između Severne Irske i ostatka Velike Britanije nakon Bregzita i rekao da je potrebno pronaći rešenja kako bi se zaštitili mir i stabilnost, navodi se u saopštenju, preneo je Rojters.

17:25 Ambasadorka Velike Britanije podržava mogući odlazak Borisa Džonsona u Kijev

16:56 Kidnapovan gradonačelnik Berislava?

Ukrajinske vlasti tvrde da je otet Aleksandar Šapovalov, gradonačelnik Berislava, grada u regionu Hersona. On je otet u subotu i dalje se nalazi u rukama ruskih snaga, navode lokalni zvaničnici.

16:48 Nema podataka iz Černobilja

Ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom upozorila je da nivoi radijacije oko černobiljske elektrane „rizikuju da porastu“ jer sistemi za praćenje radijacije ne funkcionišu.

- Nema podataka o trenutnom stanju radijacionog zagađenja životne sredine u zoni isključenja, što onemogućava adekvatno reagovanje na pretnje - navodi se u saopštenju kompanije.

16:36 "Kina mora da igra važnu ulogu"

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba pozvao je Kinu da igra "važnu ulogu" u naporima da se reši sukob u Ukrajini.

- Decenijama se ukrajinsko-kineski odnosi zasnivaju na međusobnom poštovanju, razumevanju i koristi. Delimo stav Pekinga o potrebi da se pronađe političko rešenje i pozivamo Kinu kao globalnu silu da igra važnu ulogu u ovim naporima - napisao je Kuleba.

15:48 Rusi se oglasili o gađanju tržnog centra u Kijevu

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su na periferiji Kijeva ukrajinski nacionalisti nekoliko dana "pokrivali stambene zgrade i gađali rusku vojsku iz višecevnih raketnih sistema", a da je područje obližnjeg tržnog centra korišćeno kao baza za skladištenje raketa.

- Ruski obaveštajci su preko više kanala potvrdili koordinate položaja ukrajinskih višecevnih raketnih sistema, a otkrili su i lokaciju skladišta sa raketnom municijom. Na snimcima sigurnosnih kamera jasno se vidi kako ukrajinski višecevni bacač raketa ulazi u tržni centar na periferiji Kijeva - navodi se u saopštenju Ministarstva.

15:45 Britanci pozvali ruskog vojnog atašea na razgovor

Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je po drugi put pozvalo na razgovor ruskog vojnog atašea zbog ruske vojne operacije u Ukrajini i ponašanja ruskih oružanih snaga.

- Drugi stalni podsekretar Lorens Li najoštrije je protestovao protiv upornih i neopravdanih akata nasilja koje ruske snage čine nad nedužnim civilima - saopštilo je Ministarstvo odbrane na Tviteru.

- Li je istakao da škole, pozorišta i bolnice nisu legitimni vojni ciljevi. Upozorio je da će Velika Britanija prikupljati dokaze o ratnim zločinima i ponovio zahtev Britanije Ruskoj Federaciji da odmah povuče svoje snage - dodaje se u saopštenju.

15:13 Moskva pozvala američkog ambasadora na razgovor

Ambasador SAD u Moskvi pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova na razgovor. Njemu će biti predata protestna nota zbog reči koje je predsednik Džo Bajden uputio na račun Vladimira Putina

14:58 Rusija ukinula Instagram i Fejsbuk

14:45 U sukobima stradalo više od 925 civila

Prema podacima Kancelarije UN za ljudska prava od početka sukoba u Ukrajini stradalo je najmanje 925 ljudi, a povređeno je 1.496.

14:14 Održan još jedan krug pregovora Moskve i Kijeva

Delegacije Kijeva i Moskve obavile su danas još jednu rundu pregovora. Video poziv trajao je 90 minuta, a član ukrajinske delegacije rekao je da će radne grupe nastaviti da se sastaju danas tokom dana.

14:11 Ukrajinci gađaju Ruse raketama sa porukom?

14:00 Zelenski moli Nemačku da pomogne u spasavanju Kijeva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uputio je apel Nemačkoj da spase glavni grad Kijev, u televizijskom obraćanju naciji u ponedeljak.

- Kijev, koji se nekada zvao „novi Berlin“, sličan u duhu otvorenosti, emocija, slobode na trgovima, iskrenosti ljudi, klubova i žurki... Sada je Kijev zatvoren. Ćuti u iščekivanju nove sirene za vazdušni napad koja će naterati ljude u skloništa - rekao je Zelenski.

Zelenski je pustio 20-sekundni snimak sirene za vazdušni napad, nazvavši je zvukom koji Ukrajinci slušaju „satima, danima i nedeljama“.

On je rekao da i Evropa i Nemci posebno „imaju moć“ da izvrše pritisak na Rusiju, dodajući da bez „vaše trgovine, vaših kompanija i banaka Rusija neće imati novca da finansira ovaj rat“

13:30 Moskva će odgovoriti na proterivanje ruskih diplomata iz Bugarske

Moskva će odgovoriti na proterivanje ruskih diplomata iz Bugarske i taj odgovor može biti asimetričan, izjavila je danas za TV kanal "Rosija-24" ruska ambasadorka u Bugarskoj Eleonora Mitrofanova.

- Odgovorićemo na to, možda asimetrično, ali će odgovora biti - rekla je Mitrofanova.

12:02 Fijala: Nove sankcije su jedini način da zaustavimo Putina

Češki premijer Petr Fijala napisao je da ruski predsednik Vladimir Putin čini ratne zločine u Ukrajini, i da su dodatne sankcije jedini način da se Putin zaustavi.

11:00 U Kijevskoj regiji ponovo uveden dugi policijski čas

U kijevskoj regiji je danas ponovo uveden dugi policijski čas koji će biti na snazi od večeras od 19 časova i važiće do srede u šest časova po našem vremenu.

10:48 Litvanija: EU mora da pojača sankcije Rusiji

Ministar spoljnih poslova Litvanije Gabrijelijus Landgsberg rekao je da bi EU trebalo da uvede nove sankcije Rusiji koje se odnose na uvoz ruske nafte.

- Moraćemo da razgovaramo i o energetskom sektoru, posebno o nafti koja donosi najviše novca u ruski budžet - rekao je on novinarima u Briselu.

09:51 Svetski lideri danas opet o Ukrajini

Premijer Italije Mario Dragi danas će telefonom razgovarati sa predsednikom SAD Džoom Bajdenom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Olafom Šolcom i britanskim premijerom Borisom Džonsonom.

09:47 Raste broj žrtava u Kijevu

Ukrajinske vlasti saopštile su da je osam osoba stradalo u noćnom napadu na tržni centar u Kijevu.

09:35 Rusi gađali vojni objekat u regionu Rivna

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove vazdušne snage gađale vojni objekat u regionu Rivna.

09:01 Dogovoreno osam humanitarnih koridora, nijedan iz Mariupolja

Dogovoreno je osam humanitarnih koridora kako bi ljudi napustili ukrajinske gradove, ali nijedan iz opkoljenog grada Mariupolja, rekla je potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

Ona je dodala da napori da se sa humanitarnim zalihama stigne do Mariupolja i dalje propadaju.

08:50 Više od 2 miliona ljudi pobeglo u Poljsku

Više od 2,1 miliona ljudi pobeglo je iz Ukrajine u Poljsku - 2.114.000 od početka specijalne operacije ruske vojske, objavila je u ponedeljak poljska granična kontrola.

Međutim, broj prelazaka je u opadanju. U nedelju je 33.800 ljudi prešlo u Poljsku, što je pad od 16 posto u odnosu na subotu.

Neki koji beže već su napustili Poljsku i otišli u druge zemlje. Prema procenama stručnjaka, oko 1,2 miliona ljudi je ostalo u Poljskoj.

08:40 Curenje amonijaka u Sumiju pod kontrolom

Curenje amonijaka nakon granatiranja fabrike u Sumiju je pod kontrolom, saopštile su vlasti.

08:00 Rusija gađala vojni poligon na zapadu Ukrajine?

Ruske snage ispalile su danas dve rakete na vojni poligon u gradu Rivne na zapadu Ukrajine, izjavio je guverner Rivnske oblasti Vitalij Koval.

On je u video obraćanju rekao da se napad dogodio rano jutros, prenosi BBC.

Britanski javni servis dodaje da nije bio u mogućnosti da nezavisno proveri njegove tvrdnje.

07:50 Kineski ambasador u SAD: Kina neće slati oružje Rusiji

07:45 Britanci: Kijev ostaje "primarni vojni cilj" Rusije

Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je najnoviji obaveštajni izveštaj, u kojem navodi da se teške borbe nastavljaju severno od Kijeva, iako je rusko napredovanje zaustavljeno.

- Najveći deo ruskih snaga je i dalje udaljen više od 25 kilometara od centra grada. Uprkos stalnom nedostatku napretka, Kijev ostaje primarni vojni cilj Rusije i oni će verovatno dati prioritet pokušajima da opkole grad u narednim nedeljama - navodi se u saopštenju.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj