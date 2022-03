SRUŠIO SE AVION SA 130 PUTNIKA! Strašna tragedija u Kini

⚠️✈️ China Eastern Airlines Passenger Jet Flying From Kunming To Guangzhou On Monday Had An Accident In Guangxi - State Media - Reuters pic.twitter.com/1FRqLB1y90

Prema prvim informacijama u avionu je bilo 133 putnika i članova posade.

Kako prenosi RT, nesreća se dogodila u planiskom lancu u Guangsiju. Spasilačke ekipe pretražuju teren.

Za sada nije poznato koliko je ljudi povređeno, niti ima li poginulih.

We are following multiple unconfirmed reports about a possible accident involving China Eastern Airlines flight #MU5735 a Boeing 737-89P (B-1791) en route from Kunming to Guanghzou, China. pic.twitter.com/d8MhU7mZPv