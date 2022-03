STIGLA ZVANIČNA POTVRDA: NEMA PREŽIVELIH! U jezivom padu Boinga u Kini nastradale 132 osobe, ovakva tragedija se NE PAMTI!

Nakon pada aviona kineske avio-kompanije China Eastern Airlines u kojem su bile 132 osobe nisu pronađeni preživeli, a potraga je nastavljena i danas, javila je kineska državna televizija.

U izveštaju se navodi da među ostacima aviona koji su pronađeni na mestu pada do sada nije pronađena nijedna osoba koja se nalazila u njemu, prenosi AP.

Watch till the end... The #crashed airplane #MU5737 fell in a straight line, hit the mountain directly, and the plane disintegrated.😭😭

Correction: Civil Aviation Administration of #China said there were 132 people on the plane.#BREAKING #chinaeastern #ChinaPlaneCrash #Boeing pic.twitter.com/SO89rK9ROZ