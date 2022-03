RAT UŽIVO - 27. DAN: OGLASIO SE ZELENSKI, Kijev tvrdi da je povratio kontrolu nad Makarivom

NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI:

- Rusija prvi put napala stambene zgrade u Odesi

- Ukrajinci tvrde da su ubili oko 15.000 ruskih vojnika od početka invazije

- Kremlj objavio da "nema osnove" za sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

07.15 UN - U Ukrajini od početka sukoba poginulo 925 civila

Oko 925 civila je ubijeno u Ukrajini od početka ruske invazije, prema podacima Kancelarije UN za ljudska prava, prenosi britanski Gardijan.

Kako se navodi u izveštaju , u Ukrajini je od početka sukoba zabeležena ukupno 2.421 civilna žrtva, uključujući 925 poginulih i 1.496 ranjenih. Među poginulima je 11 devojčica, 25 dečaka i još 39 dece čiji pol nije poznat, saopšteno je. Najviše žrtava zabeleženo je u oblastima Donjecka i Luganska, gde je evidentirano 1.017 cvilnih žrtava (256 poginulih i 761 povređenih), dok su gradovi Kijev, Čerkasi, Černihov, Harkov, Herson, Kijev, Nikolajev, Odesa, Sumi, Zaporožje, Dnjepropetrovsk i drugi regioni zabeležili 1.404 žrtve, navodi Gardijan.

07.00 Rusija - Blokiran pristup Juronjuzu zbog lažnih izveštaja

Ruski nadzorni organ za masovne medije i telekomunikacije Roskomnadzor blokirao je pristup televizijskom kanalu Juronjuz u Rusiji zbog, kako kažu, lažnih izveštaja o ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

Na osnovu zahteva ruskog državnog tužioca, Roskomnadzor je blokirao pristup materijalima Juronjuza u Rusiji.

Strani mediji sistematski propagiraju neistinite društveno važne informacije o specijalnoj vojnoj operaciji ruskih oružanih snaga i pozivaju na neovlašćene masovne skupove, navodi se u odgovoru na upit ruske novinske agencije.

06.55 - Ukrajinske snage tvrde da su povratile kontrolu nad Makarivom

Posle višednevnih borbi, ukrajinske snage su navodno povratile kontrolu nad Makarivom, gradom koji se nalazi na 50 kilometara zapadno od Kijeva, saopštile su ukrajinske snage na svojoj Fejsbuk stranici.

⚡️It is reported that the Armed Forces of Ukraine liberated the city of Makarov.#StandWithUkraine #ukraine pic.twitter.com/tpFpEqLvRp