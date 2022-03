RAT UŽIVO - 27. DAN: OGLASIO SE ZELENSKI, Kijev tvrdi da je povratio kontrolu nad Makarivom; Otkriveno kako sada komuniciraju Rusija i SAD

NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI:

- Rusija prvi put napala stambene zgrade u Odesi

- Ukrajinci tvrde da su ubili oko 15.000 ruskih vojnika od početka invazije

- Kremlj objavio da "nema osnove" za sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

10:21 Otkriveno kako kontaktiraju Rusija i SAD

Kontakti Moskve i Vašingtona se nastavljaju preko ambasada što je, prema rečima zamenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Rjabkova, u sadašnjim uslovima maksimum koji je moguć.

09:50 Gradonačelnik Borislava moli sve da napuste grad

Vladimir Borisenko, gradonačelnik Borislava, koji se nalazi na oko 40 kilometara od Kijeva, apelovao je na sve građane da što pre napuste grad.

09:33 "Svet ne može da priušti novi Hladni rat"

Turska će nastaviti da inicira normalizaciju situacije u Ukrajini, rekao je zvanični predstavnik turskog predsednika Ibrahim Kalin.

- Svet ne može da priušti novi Hladni rat. Posledice će biti strašne za sve - tvitovao je Kalin.

On je dodao da je "mir težak, ali nije nemoguć".

09:29 "Prioritet nam je evakuacija iz Mariupolja"

Ukrajina je danas saopštila da su njeni napori da evakuiše civile iz opkoljenih gradova pre svega usmereni na Mariupolj, ali nije objavila nikakav novi sporazum sa Rusijom, koji bi omogućio bezbedan prolaz njegovim zarobljenim stanovnicima.

- Usresređeni smo na evakuaciju iz Mariupolja - rekla je potpredsednica vlade Irina Vereščuk.

09:01 Crna Gora promenila uslove bezviznog režima za Ruse

Prema najnovijem bezviznom režimu koji će u Crnoj Gori biti na snazi od 1. aprila do 31. oktobra , Rusima će biti dozvoljeno da bez vize u ovoj zemlji borave 30, umesto dosadašnjih 90 dana.

08:48 Rjabkov: Rusija nema odnose sa NATO

Zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je danas da Rusija nema odnose sa NATO, a da li će ih biti isključivo zavisi od Alijanse.

On je zatim dodao da su izjave SAD o ruskoj upotrebi hemijskog i biološkog oružja u Ukrajini zlonamerne insinuacije.

- SAD još uvek nisu uništile svoje zalihe hemijskog oružja, Vašington veštački odlaže taj proces - rekao je on.

08:31 Dvostruki olimpijski šampion, ostao bez sponzora zbog podrške Putinu na mitingu

Ruski plivač, višestruki olimpijski šampion Evgenij Rilov, izgubio je sponzorski ugovor koji je imao sa kompanijom "Speedo" zbog toga što je bio na mitingu podrške ruskom predsedniku Vladimiru Putinu prethodne nedelje na stadionu Lužnjiki u Moskvi, prenosi portal "insidethegames".

08:22 Velika Britanija: Ukrajinci se odupiru pokušajima zauzimanja Mariupolja

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novi izveštaj svoje obaveštajne službe o situaciji u Ukrajini.

Usprkos teškim borbama, ukrajinske snage uspevaju da odbiju ruske pokušaje zauzimanja Mariupolja, navodi se u izveštaju.

Dodaje se da ruske snage u ostatku Ukrajine beleže ograničeni napredak.

08:13 Bajden: Imamo informacije da Rusija sprema velike sajber-napade

07:53 Rusi osvojili kopneni koridor prema Krimu

Ukrajinska vojska objavila je da su ruske snage osvojile kopneni koridor prema Krimu, ukrajinskom poluostrvu koje je Rusija anektirala 2014. godine. To znači da je Ukrajini onemogućen pristup Azovskom moru.

07:26 Sednica GS UN posvećena Ukrajini nastavalja se u sredu

Vanredna sednica Generalne skupštine UN, posvećena situaciji oko Ukrajine, biće nastavljena sutra, saopštila je portparol predsednika 76. zasedanja Generalne skupštine Paulina Kubiak

07.15 UN - U Ukrajini od početka sukoba poginulo 925 civila

Oko 925 civila je ubijeno u Ukrajini od početka ruske invazije, prema podacima Kancelarije UN za ljudska prava, prenosi britanski Gardijan.

Kako se navodi u izveštaju , u Ukrajini je od početka sukoba zabeležena ukupno 2.421 civilna žrtva, uključujući 925 poginulih i 1.496 ranjenih. Među poginulima je 11 devojčica, 25 dečaka i još 39 dece čiji pol nije poznat, saopšteno je. Najviše žrtava zabeleženo je u oblastima Donjecka i Luganska, gde je evidentirano 1.017 cvilnih žrtava (256 poginulih i 761 povređenih), dok su gradovi Kijev, Čerkasi, Černihov, Harkov, Herson, Kijev, Nikolajev, Odesa, Sumi, Zaporožje, Dnjepropetrovsk i drugi regioni zabeležili 1.404 žrtve, navodi Gardijan.

07.00 Rusija - Blokiran pristup Juronjuzu zbog lažnih izveštaja

Ruski nadzorni organ za masovne medije i telekomunikacije Roskomnadzor blokirao je pristup televizijskom kanalu Juronjuz u Rusiji zbog, kako kažu, lažnih izveštaja o ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.

Na osnovu zahteva ruskog državnog tužioca, Roskomnadzor je blokirao pristup materijalima Juronjuza u Rusiji.

Strani mediji sistematski propagiraju neistinite društveno važne informacije o specijalnoj vojnoj operaciji ruskih oružanih snaga i pozivaju na neovlašćene masovne skupove, navodi se u odgovoru na upit ruske novinske agencije.

06.55 - Ukrajinske snage tvrde da su povratile kontrolu nad Makarivom

Posle višednevnih borbi, ukrajinske snage su navodno povratile kontrolu nad Makarivom, gradom koji se nalazi na 50 kilometara zapadno od Kijeva, saopštile su ukrajinske snage na svojoj Fejsbuk stranici.

⚡️It is reported that the Armed Forces of Ukraine liberated the city of Makarov.#StandWithUkraine #ukraine pic.twitter.com/tpFpEqLvRp