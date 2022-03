KO ŽELI DA OTRUJE PUTINA? Božidar Spasić: TO JE LAŽ I BUDALAŠTINA! Mediji su pored bombi jedno od najjačih oružja na svetu! (VIDEO)

Članovi ruske elite su, navodno, skovali zaveru kako da "otruju" Vladimira Putina i umesto njega postave naslednika koji će obustaviti ukrajinsku krizu i obnoviti ekonomske veze sa Zapadom, tvrde ukrajinske obaveštajne službe.

Kako je Božidar Spasić nekadašnji operativac Državne bezbednosti objasnio, u pitanju je laž i budalaština, jer, kako kaže, ako neko planira da ga otruje, to se ne bi znalo.

- Oni očekuju da će Putin da poveruje u obaveštenje da neko sprema da ga otruje. Ljudi, njega štiti najjača služba na svetu! Šta ćeš ti kada ga otruješ? - rekao je Spasić.

Spasić kaže da, šta god da sedešava u svetu, Srbija postaje akter, želela ona to, ili ne.

- Mi smo nit luk jeli, nit ga mirisali, a opet puca po nama - konstatovao je Spasić i dodao:

- Inormacijama se jako manipuliše. Uzmimo informaciju koliko je koštala Putinova jakna? Znate da je to predsednik države, znate li da je to pancirna jakna? To svaki predsednik mora da nosi. Taj spektar laži i informacija je ogroman... Naprosto, kada se govori o Obaveštajnim službama, one su prisutne i pre i posle sukoba. Oni moraju da ostave svoje agente zbog informacija - dodao je Spasić.

Ljudski faktor, kao obaveštajni čovek je najvažniji, rekao je Spasić.

- Obveštajne službe koriste i "pse rata" i to su ljudi koji su pozvani da ubijaju, a ne da ratuju - rekao je Spasić.

Kako navodi, mnogo je dezinformacija koje se plasiraju i putem medija, što ljude dodatno zbunjuje.

- Ranije se pričalo o štampanju letki, a danas imamo moćno sredstvo, u kome dok mi razgovaramo, gleda nas par očiju koji gleda šta mi želimo da kažemo, kakvu poruku šaljemo. Naša obaveštajna služba je najjača u regionu, i mi smo došli do značajnih podataka - rekao je Spasić.

Kako je Spasić dodao, situacija jeste napeta, kada u obzir uzmemo sankcije koje se zahtevaju od nas, današnji sastanak predsednika Vučiča i još mnogo faktora.

- Koliko god da lete bombe, toliko imamo više lažnih informacija - naveo je Spasić.

Kako je dodao, Spasić, Bajden ne dolazi u Evropu onako, već zato jer vidi da njemu preti katastrifa.

- Da bi se smislia dezinformacija, treba imati dobru strategiju, a time se koristimo iz davnih dana - rekao je Spasić.

Kako je dodao, u ovom ratu su svima krvave ruke, samo Srbija pokušava da izađe "čistih rukavica".

Autor: