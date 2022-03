OVO JE DETALJNA ANALIZA PUTINOVOG PSIHOLOŠKOG PROFILA: Otkriveno šta se krije iza svega!

Politička analitičarka Biljana Šahrimanjan Obradović, izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku Mišel Zubenica i psihoterapeut Marko Braković analizirali su psihološki profil ruskog predsednika Vladimira Putina.

Na pitanje šta se dešava u glavi ruskog predsednika odgovor uporno traže ukrajinski obaveštajci i zapadni analitičari, koji svakog dana zatrpavaju medije analizama o Putinovom mentalnom i zdravstvenom stanju, mogućim zaverama protiv njega, kao i to da li je moguć prevrat u Rusiji.

Šta može da se zaključi iz poslednjih Putinovih nastupa, njegovog izgleda i govora tela? Da li čovek koji menja istoriju sveta ovih dana, ostavlja utisak lidera koji tačno zna šta hoće i svoj plan hladnokrvno sprovodi u delo?

- Postoji jedan dokumentarni nemački dokumentarac "Iht Putin" gde je i sam Putin učestvovao i gde je on donekle dopustio da gledaoci kroz dokumentarac vide jednu stranu njegove ličnosti. Možemo da vidimo da se on izdaje za jednu mirnu osobu, dok sa druge strane sputava agresivnu stranu. Ako pogledamo njegovu biografiju, možemo da zaključimo da je samo naizgled miran. Ako zađemo dublje, možemo da vidimo da ima jedan konspirološki karakter. A ako još dublje zađemo, možemo da vidimo da je on spona carske Rusije i Staljinove Rusije. Putin dolazi iz surovog okruženja i stvorio je sebi manir života, on zna koliko su bitne kontrolne tačke kao i prikazivanje u javnosti. On ima svoje savetnike, ali pitanje je da li im veruje - rekla je politička analitičarka Šahrimanjan Obradović.

Zubenica tvrdi da se kod predsednika Putina vidi određeni nivo nervoze jer vojna operaciji u Ukrajini ne ide onako kako je planirao.

- Konkretno što se tiče situacije sa dugačkim stolom, u pitanju je strah predsednika Putina od korone. Iako on izgleda mladoliko, on ulazi u 70u godinu. Tada ljudi više obraćaju pažnju i više se paze. Verovatno je i on gledao da se maksimalno izoluje. Ne bih ja tome pridavao pažnju. Bitnije je šta sada Putin radi, trenutno možemo da vidimo određeni nivo nervoze kod njega iz razloga što vojna operacija u Ukrajini ne ide po svemu sudeći kako je on isplanirao. Kad je ulazio u ovu ratnu avanturu, mislio je da će tada vratiti Rusiju kao veliku globalnu silu i da će poraziti Ukrajinu za nekoliko dana. Rusija sada trpi sve više gubitaka, nezadovoljstva građana Rusije i to se vidi. On pokušava da pokaže svoju smirenost i to zaista uspešno radi, oko sebe ima stručne saradnike koji su ga medijski obučavali. On nije vešt govornik, okoštao je. On je nekako uspeo uspeo da poboljša svoju retoriku. On je dobar deo svoje ličnosti izgradio na propagandi - izjavio je Zubenica.

Psihoterapeut Braković složio se sa Zubenicom i dodao da nervozna koja je prisutna kod Putina nije ništa čudno.

- Razlog što je Makron sedeo daleko je zato što je odbio da se testira. Što se tiče samog predsednika, radi se o obaveštajcu. Svaki čovek koji bi ispred sebe imao onakvu propagandnu silu, naravno da bi bio nervozan. Na Putinovom licu se vidi da je nervozan, ovo je neviđeno do sad u istoriji. Vlada veliki propagandni rat. Putin je izolovan jer je vrlo specifična situacija, on je predsednik obaveštajac. To nije ništa čudno - rekao je Braković.