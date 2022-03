(UŽIVO) RAT U UKRAJINI - Zanimljiv govor Šolca u Bundestagu: Lavrov otkrio šta bi dovelo do sukoba sa NATO

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 28. dan.

* Vladimir Putin razgovarao telefonom sa Emanuelom Makronom

* Zelenski će učestvovati na Samitu NATO u Briselu

* Jedna osoba poginula u napadu dronom na institut u Kijevu

Činjenice:

- Dvadeset sedmog dana rata u Ukrajini, dve "super moćne bombe" bačene su na Mariupolj, rekle su vlasti tog velikog lučkog grada razorenog ruskim granatiranjima, gde je 200.000 civila u okruženju, dok su stanovnici Kijeva, gde je na snazi policijski čas, ostali u svojim kućama.

- Zapadne zemlje koje u četvrtak u Briselu učestvuju na sastancima na vrhu NATO-a, G7 i EU, uvešće nakon nastavka ruske ofanzive "nove sankcije Rusiji" i pooštriti već postojeće.

- Na terenu se nastavlja rusko bombardovanje ukrajinskih gradova: Kijeva, Harkova, Mariupolja, Odese, Mikolajiva, Černjihova i drugih.

- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da 100.000 ljudi živi u lučkom gradu Mariupolj bez hrane, vode i lekova. Jedan ukrajinski zvaničnik tvrdi da su ruske snage upotrebile fosfor u gradu Kramatorsk u Donjecku.

Iz čas u čas:

11:27 Šolc oprezan kada govori o ruskom gasu

Nemački kancelar je u govoreći o budžetu u Bundestagu zauzeo "oprezniji ton" kada je govorio o smanjenju energetske zavisnosti Nemačke od Rusije nego što su to učinili neki od njegovih ministara poslednjih dana.

Šolc je u donjem domu parlamenta Bundestaga rekao: „Da, okončaćemo ovu zavisnost – što je pre moguće. Ali činiti to iz dana u dan značilo bi gurnuti našu zemlju i celu Evropu u recesiju".

- Stotine hiljada radnih mesta bi bile u opasnosti. Čitave grane industrije bile bi na ivici. Sankcije ne bi trebalo više da naškode evropskim državama nego ruskom rukovodstvu. Putin treba da čuje istinu o ratu u Ukrajini. A ta istina je: rat uništava Ukrajinu. Ali sa ratom, Putin uništava i budućnost Rusije - rekao je Šolc poslanicima.

10:45 Zelenski se obratio japanskim poslanicima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je danas od Japana da pojača pritisak sankcija na Rusiju tako što će uvesti trgovinski embargo na rusku robu.

Zelenski je, tokom video obraćanja japanskom parlamentu, zahvalio Japanu na tome što je, kako je naveo, prednjačio među azijskim zemljama u osudi napada na Ukrajinu i uvođenju sankcija.

Zelenski se japanskim poslanicima obratio preko video linka.

10:30 Lavrov: Slanje mirovnjaka dovelo bi do sukoba Rusije i NATO

Ruski šef diplomatije je rekao da Rusija nije protiv zapadnog posredovanja u pregovorima sa Ukrajinom, ali ističe da neke granice moraju da postoje.

Upitan o mogućnosti da u Ukrajinu budu poslati mirovnjaci, on je rekao da bi to verovatno dovelo do sukoba Rusije i NATO snaga.

09:45 Dragi: Putin ne deluje kao da bi pristao na prekid vatre

Premijer Italije Mario Dragi rekao je da ruski predsednik Vladimir Putin ne deluje kao da će pristati na prekid vatre.

09:07 Danas planirano otvaranje devet humanitarnih koridora

Zamenik premijera Ukrajine Irina Vereščuk saopštila je da je za danas planirano otvaranje devet humanitarnih koridora u toj zemlji.

Ona je međutim dodala, da sa Rusijom jedino nije dozvoljeno uspostavljanje humanitarnog koridora u Mariupolju.

09:02 Moskva: Rusija pogodila skladište oružja u Ukrajini

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su u gradu Rivneu, koji se nalazi na zapadu Ukrajine pogodili skladište oružja.

U saopštenju se zatim navodi da su u napadu koristili visokoprecizno oružje.

Ukrajina se još uvek nije oglasila povodom ovih tvrdnji.

08:54 Medvedev: SAD su pokušale da ponize i unište Rusiju

Dmitrij Medvedev, bivši ruski lider i sadašnji zamenik predsednika Saveta za nacionalnu bezbednost rekao je jutros da se Zapad ponaša na odvratan, zločinački i amoralan način prema Rusiji.

On je dodao da su SAD pokušale da ponize, ograniče, podele i unište Rusiju.

08:36 SAD: Nema objašnjenja za rusku upotrebu hipersoničnih raketa

SAD nisu razumele zašto su ruske oružane snage odlučile da koriste hipersoničnu raketu tokom svog napada na Ukrajinu, saopštio je novinarima portparol Pentagona Džon Kirbi.

Kirbi je tokom konferencije za novinare u utorak potvrdio da je ruska hipersonična raketa ispaljena barem u jednom slučaju.

- Interesantno je da su to izabrali u napadu na fiksnu građevinu. Kada pogledate domet hipersoničnih projektila i relativno blizak cilj, teško je znati šta je tačno opravdanje za to - rekao je Kirbi.

08:20 Rusi navodno bombardovali most u Černigovu

Ruske snage navodno su tokom noći u Černigov bombardovale most koji je bio ključan za transport humanitarne pomoći i evakuaciju civila.

To je na svom Telegramu obavio savetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Gerašenko koji je napisao da mu je to potvrdio uverner tamošnje regije Vjačeslav Čaus.

Černigov se nalazi na oko 15 kilometara udaljenosti od Kijeva.

07:55 Dogovoren prekid vatre u oblasti Luganska

U oblasti Lugansk koji kontrolišu separatisti koje podržava Rusija, navodno je dogovoren prekid vatre, rekao je lokalni guverner.

On je dodao da se ovim prekidom pokušava da obezbedi civilima da se bezbedno evakuišu.

Lugansk, blizu istočne granice Ukrajine, je pod ruskom kontrolom, a Vladimir Putin ga je priznao kao nezavisni nekoliko dana pre početka sukoba u Ukrajini.

07:26 Rusima koji beže iz svoje zemlje blokiran ulazak u SAD

Rusima koji beže iz svoje zemlje zabranjen je ulzak u SAD. Za razliku od njih Ukrajinci su na granici toplo dočekani.

07:00 Ukrajina: Rusi su uništili černobiljsku laboratorijuRuske trupe koje su okupirale nuklearnu elektranu u Černobilju, navodno su opljačkale i uništile laboratoriju u tom mestu, tvrde ukrajinski zvaničnici.

Ukrajinska državna agencija koja je zadužena za upravljanje zonom isključenja u Černobiljskoj oblasti saopštila je da su Rusi oštetili njihovu centralnu laboratoriju koja je obrađivala veliku količinu radioaktivnog otpada.

Agencija je u objavi na Fejsbuku rekla da se u "laboratoriju nalaze visokoaktivni primerci radionukleida koji su sada u rukama neprijatelja".

06:55 Sednica GS UN posvećena Ukrajini nastavalja se danasVanredna sednica Generalne skupštine UN, posvećena situaciji oko Ukrajine, biće nastavljena danas, saopštila je portparolka predsednika 76. zasedanja Generalne skupštine Paulina Kubiak.

Kako se navodi u saopštenju 11. vanredna vanredna sednica Generalne skupštine biće održana danas, sa početkom u 10 časova po lokalnom vremenu.

Generalnoj skupštini UN je u ponedeljak već dostavljen predlog rezolucije o humanitarnoj situaciji u Ukrajini, u vezi sa kojim je bilo planirano da se posebna sednica nastavi u utorak, 22. marta, ali je zbog organizacionih pitanja odlučeno da to bude dan kasnije.

Autor: