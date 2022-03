HILARI KLINTON POZITIVNA NA KORONU: Zahvalnija sam neko ikad za zaštitu koju vakcine mogu da pruže protiv ozbiljne bolesti

Nekadašnja prva dama SAD navela je da ima "blage“ simptome nalik prehladi i da se oseća dobro, a sve to zahvaljujući vakcini.

Klintonova je rekla da je njen suprug, bivši predsednik Bil Klinton, bio negativan i da će biti u karantinu kod kuće.

"Zahvalnija sam nego ikad za zaštitu koju vakcine mogu da pruže protiv ozbiljne bolesti“, napisala je Hilari Klinton na Tviteru. "Molim vas da se vakcinišete i bustujete ako već niste!“, dodala je ona.

Vest o bolesti Hilari Klinton stigla je nekoliko sati nakon što je sekretarica za štampu Bele kuće Džen Psaki rekla da je bila pozitivna na kovid 19 i da zbog toga neće pratiti predsednika Džoa Bajdena na turneji po Evropi.

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!