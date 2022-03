* Bajden doputovao u Brisel

* Zelenski pozvao ljude širom sveta da javno protestuju

* Kroz humanitarne koridore juče evakuisano 4.554 ljudi

Činjenice:

- Američki predsednik Džo Bajden doputovao je sinoć u Brisel gde danas treba da prisustvuje samitu NATO. Očekuje se da će Bajden, između ostalog, objaviti dodatne sankcije Rusiji.

- Američka vlada juče je zvanično objavila da su pripadnici ruskih oružanih snaga počinili ratne zločine u Ukrajini.

- Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je juče o sukobu u Ukrajini telefonom sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom. Putin je takođe juče razgovarao i sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

- Zvanična Moskva je potvrdila da je Anatolij Čubajs, specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za održivi razvoj, podneo ostavku.

- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom i da je "dobio uveravanja o njegovoj podršci" uoči današnjeg vanrednog samita NATO u Briselu. Zelenski se juče obratio i francuskom parlamentu.

- On je pozvao na globalni protest danas, 24. marta, kada je tačno mesec dana otkad je Rusija počela vojne operacije u Ukrajini.

- Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je juče da je spreman da nastavi dijalog sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i da će Francuska i Evropa učiniti sve što mogu da zaustave sukob u Ukrajini.

Iz časa u čas:

10:30 Poljska blokirala račune ruske ambasade

Poljska je blokirala bankovne račune ambasade Rusije u toj zemlji uz obrazloženje da sprečavaju "finansiranje terorizma"

10:22 Stoltenberg: Upotreba hemijskog oružja menja prirodu sukoba

Uoči samita NATO u Briselu, generalni sekretar Jens Stoltenberg ponovio da bi upotreba hemijskog oružja promenila prirodu sukoba i upozorio da bi kontaminacija mogla da se proširi na zemlje NATO.

- Svaka upotreba hemijskog oružja bi potpuno promenila prirodu sukoba i bila bi očigledno kršenje međunarodnog prava i imala bi dalekosežne posledice - rekao je Stoltenberg, dodajući da bi se kontaminacija mogla proširiti na zemlje NATO-a.

10:20 Bajden stigao u štab NATO

09:37 Borelj: Rusija bi da izoluje Ukrajinu od mora

Rusija za sada nema interes da pregovara o prekidu vatre u Ukrajini jer njena vojska nije postigla svoje vojne ciljeve, izjavio je u četvrtak visoki diplomata Evropske unije Žozep Borelj.

- Trenutno Rusija ne želi da sedi i pregovara o bilo čemu. Ono što želi jeste da zauzme zemlju. Želi da opkoli obalu do granice sa Moldavijom i izoluje Ukrajinu od mora. Ona želi da ozbiljno pregovara samo kada obezbedi poziciju snage - rekao je Borelj u intervjuu za španski TVE kanal.

09:00 Za danas dogovoreno sedam humanitarnih koridora

Za četvrtak je dogovoreno sedam humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ukrajinskih gradova, rekla je potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

08:25 Konašenkov: Za noć smo uništili 60 objekata

Portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je da su ruske snage tokom noći uništile 60 vojnih objekata u Ukrajini.

08:20 Rusi tvrde da su zauzeli Izjum

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su njihove trupe zauzele grad Izjum u oblasti Harkova.

08:00 Ruski brod gori u Berdjansku?

Ukrajinska mornarica tvrdi da je u luci u Berdjansku uništen ruski brod "Orsk", koji je deo crnomorske flote.

06:58 Danas samit NATO u Briselu

Na današnjem samitu NATO u Briselu povodom ukrajinske krize lideri zemalja Alijanse trebalo bi da se dogovore, između ostalog, o jačanju snaga na istočnom krilu NATO, uz raspoređivanje četiri nove borbene trupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

06:50 U toku napad na Berdjansk?

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



