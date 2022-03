(UŽIVO) RAT U UKRAJINI! MESEC DANA OD POČETKA SPECIJALNE VOJNE OPERACIJE - HARKOV PONOVO TRESU DETONACIJE!

Činjenice:

- Američki predsednik Džo Bajden doputovao je sinoć u Brisel gde danas treba da prisustvuje samitu NATO. Očekuje se da će Bajden, između ostalog, objaviti dodatne sankcije Rusiji.

- Američka vlada juče je zvanično objavila da su pripadnici ruskih oružanih snaga počinili ratne zločine u Ukrajini.

- Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je juče o sukobu u Ukrajini telefonom sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom. Putin je takođe juče razgovarao i sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

- Zvanična Moskva je potvrdila da je Anatolij Čubajs, specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za održivi razvoj, podneo ostavku.

- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom i da je "dobio uveravanja o njegovoj podršci" uoči današnjeg vanrednog samita NATO u Briselu. Zelenski se juče obratio i francuskom parlamentu.

- On je pozvao na globalni protest danas, 24. marta, kada je tačno mesec dana otkad je Rusija počela vojne operacije u Ukrajini.

- Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je juče da je spreman da nastavi dijalog sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i da će Francuska i Evropa učiniti sve što mogu da zaustave sukob u Ukrajini.

Iz časa u čas:

23:02 - Eksplozije u Harkovu

Harkov ponovo tresu detonacije: izbili požari velikih razmera u gradu. Trenutno nema informacija o mogućim žrtvama. Ponovo eksplozije u Harkovu.

Od 22:00 24. marta u Harkovu se ponovo čuju jake eksplozije. Požari su registrovani širom grada.

22:50 - Denis Pušilin stigao u Marijupolj

Predsednik samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin objavio je danas na Telegramu da je stigao u Marijupolj, grad koji je nedeljama pod opsadom, da bi nadgledao distribuciju humanitarne pomoći civilima.

U video snimku koji je objavilo "ministarstvo informisanja" oblasti Donjeck prikazuje se Denis Pušilin u poseti centru za humanitarnu pomoć koji drži ruska vojska postavljen u hangaru, i desetine civila kako dobijaju prehrambene proizvode. Agencija Frans pres navodi da za sada nije bilo moguće proveriti tačnost tog izveštaja.

22:11 - Svet će iskusiti nestašicu hrane

Američki predsednik Džo Bajden rekao je da će svet iskusiti nestašicu hrane kao rezultat ruskog napada na Ukrajinu, a povećanje proizvodnje je bilo predmet razgovora na današnjem samitu G7.

"To će biti stvarnost. Cena sankcija nije samo nametnuta Rusiji. To je takođe nametnuto velikom broju zemalja, uključujući evropske zemlje i našu zemlju", rekao je Bajden na konferenciji za novinare u Briselu.

21:42 -Za mesec dana poginulo 75 građana Kijeva

"Od 24. februara poginulo je 75 stanovnika Kijeva, uključujući četvoro dece, a više od 300 ljudi je povređeno", izjavio je gradonačelnik Kijeva Kličko.

21:26 -Rusija i Ukrajina razmenile su zarobljenike

Rusija i Ukrajina razmenile su zarobljenike, potvrdili su u četvrtak Kijev i Moskva, što je, kako je Ukrajina rekla, prva razmena vojnika otkako je Moskva pre mesec dana naredila ulazak vojske u Ukrajinu.

20:47 Blinken će razgovarati o ulozi Izraela kao posrednika između Rusije i Ukrajine

Američki državni sekretar Entoni Blinken će ovog vikenda razgovarati o ulozi Izraela kao posrednika između Rusije i Ukrajine.

Vršilac dužnosti pomoćnika državnog sekretara za bliskoistočne poslove, Jael Lempert, objavila je vest tokom razgovora sa novinarima.

Ona je takođe upozorila da će ruski sukob u Ukrajini samo nastaviti da povećava cene osnovnih životnih namirnica u regionu Bliskog istoka i severne Afrike kako cene pšenice rastu.

20:42 Premijer Japana najavio nove sankcije Rusiji

Premijer Japana Fumio Kišida poručio je danas na sastanku sa kolegama liderima grupe nacija G7 da će njegova zemlja nastaviti da preduzima korake kako bi Rusiji oduzela status povlašćene nacije i sprečila je da izbegne finansijske sankcije koristeći digitalna sredstva.

- Na današnjem sastanku smo mi, članice grupe G7, potvrdili čvrstu rešenost da igramo vodeću ulogu u zaštiti međunarodnog poretka - rekao je Kišida, prenosi Rojters.

On je na tom skupu objasnio i kakve su dodatne sankcije Japana protiv Rusije, kao i dodatna humanitarna pomoć Ukrajini i susednim zemljama u iznosu od 100 miliona dolara.

20:26 Generalni sekretar NATO: Malo je verovatno da će doći do punopravnog rata između Rusije i NATO

Dok se ruski rat u Ukrajini nastavlja, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da misli da je malo verovatno da će biti punopravnog rata između Rusije i alijanse.

Međutim, on je rekao da je situacija na terenu u Ukrajini "izuzetno nepredvidljiva" i da je NATO suočen sa novom realnošću i da mora biti spreman na duge staze.

Generalni sekretar, koji je kasnije ove godine trebalo da postane šef centralne banke Norveške, sada će ostati na čelu NATO s obzirom na situaciju u Ukrajini.

- Osećam se privilegovanim po treći put, zapravo, da produžim svoj mandat - rekao je.

Na pitanje da li je posao u NATO važniji od posla u norveškoj centralnoj banci, Stoltenberg je odgovorio: "Mislim da je važniji", dodajući da, ako postoji nešto što može da učini da spreči da ovaj sukob eskalira u punopravni rat između Rusije i NATO, onda "osećam da je to izuzetno značajan zadatak".

19:45 Rusija: NATO želi da se sukob nastavi

Rusko ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je na današnji samit NATO.

U saopštenju se navodi da odluka o nastavku podrške Kijevu pokazuje da zapadna alijansa želi da se sukob nastavi.

Kako se navodi u saopštenju ruskog ministarstva, Zapad "žanje užasnu žetvu" zbog svoje odluke da naoruža Ukrajinu, što je ohrabrilo ukrajinsku vladu da upotrebi silu protiv ljudi u Donbasu, prenosi BBC.

Rusija je ranije saopštila da se ljudi u Donbasu (samoproglašenoj Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici) suočavaju sa "genocidom."

19:30 Lajen: Rusija ne može da ucenjuje Evropu

Rusija ne može da ucenjuje Evropu svojim energetskim resursima i neće joj biti dozvoljeno da zaobilazi i izbegava sankcije tražeći plaćanje u rubljama za svoje isporuke nafte i gasa, rekla je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- To bi bila unilateralna odluka i jasno kršenje ugovora - rekla je ona komentarišući zahtev Rusije da joj energenti budu plaćeni u rubljama, prenosi Rojters.

- To bi bio pokušaj da se zaobiđu sankcije. Mi nećemo dozvoliti da naše sankcije budu izbegnute. Vreme kada je energetika mogla da se koristi da biste nas ucenjivali je prošlo - rekla je ona.

19:00 Erdogan:Rusija i Ukrajina se slažu u tehničkim pitanjima, ne i o Krimu

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je danas izjavio da se Kijev i Moskva slažu u vezi s tehničkim pitanjima na mirovnim pregovorima, ali je dodao da su dve strane i dalje podeljene kada je reč o teritorijalnim pitanjima kao što je Krim.

Obraćajući se novinarima u Briselu nakon samita NATO Erdogan je kazao da rezolucije koje usvaja Alijansa ne bi trebalo shvatati kao pretnju Rusiji ili bilo kojoj trećoj zemlji, već da ih treba videti kao sredstvo odvraćanja, prenosi Rojters.

18:29 Austrijski parlament zabranio emitovanje kanala Rusije danas u zemlji

Austrijski parlament je danas na sednici zabranio emitovanje kanala Rusija danas na teritoriji cele zemlje zbog situacije u Ukrajini.

18:18 Džonson na konferenciji za novinare nakon sastanka G7

Britanski premijer Boris Džonson počeo je konferenciju za novinare nakon sastanka lidera G7 u Briselu.

On je rekao da će Velika Britanija i saveznici "pojačati pomoć Ukrajini" dok se njene snage odupiru napadu Vladimira Putina.

- Nećemo stajati po strani dok Putin izbacuje svoj bes na Ukrajinu - rekao je on.

Na temu zone zabrane letova, za koju Ukrajina stalno traži da se primeni, Džonson je rekao da nema zemlje koja je voljna da je sprovede na "način na koji bismo želeli".

Odgovarajući na pitanje koliko je konkretna nuklearna pretnja, premijer je rekao da je diskusija o upotrebi nuklearnog oružja "odvraćanje pažnje" od onoga što se zaista dešava i da je to "divljački napad konvencionalnim sredstvima na nevine ljude".

18:10 Šolc upozorio Rusiju da ne koristi hemijsko oružje

Nemački kancelar Olaf Šolc upozorio je danas Rusiju da ne upotrebljava hemijsko oružje u Ukrajini.

- Ako bi Rusija pripremala operaciju, pravdajući je lažnim razlozima, kako bi koristila hemijsko i biološko oružje u Ukrajini, to bi bilo kršenje svih pravila, sporazuma i konvencija - rekao je Šolc nakon samita NATO-a u Briselu

- Naša briga je ne samo da to istaknemo, već da u razgovorima koje vodimo iznesemo jasno upozorenje: nemojte to da radite - dodao je Šolc, a preneo Rojters.

17:55 Makron: Zapadne sile spremne da pojačaju sankcije

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da su zapadne sile spremne da pojačaju sankcije protiv Rusije dok nastoje da dodatno izoluju Moskvu i izdejstvuju prekid vatre.

17:39 Savetnik Zelenskog: Situacija na frontu "praktično zamrznuta"

Savetnik ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, Oleksij Arestovič, izjavio je danas je situacija na linijama fronta "praktično zamrznuta".

Komentarišući situaciju na terenu, Arestovič tvrdi da u mnogim oblastima ruske snage nemaju sredstava za ofanzivu.

17:14 GS UN većinom usvojila rezoluciju o zaštiti civila u Ukrajini

Generalna skupština Ujedinjenih nacija velikom većinom usvojila je danas rezoluciju u kojoj se zahteva pristup u pomoći i zaštiti civila u Ukrajini i kritikovana je Rusija zbog stvaranja "teške" humanitarne situacije.

Rezolucija, koju su izradili Ukrajina i saveznici, dobila je 140 glasova "za" i pet glasova bilo je protiv - Rusija, Sirija, Severna Koreja, Eritreja i Belorusija, prenosi agencija Rojters.

Kako se navodi, 38 zemalja bilo je uzdržano.

17:06 Kina: Nismo pomagali Rusiji

Kina je odbacila optužbe Zapada da pomaže Rusiji u širenju dezinformacija o Ukrajini.

Portparol kineskog ministarstva obrane Veng Venbing rekao je da se Kina od početka sukoba u Ukrajini "ponaša objektivno i pošteno."

On se zatim osvrnuo i na postojanje navodnih bio-baloratorija u Ukrajini, rekavši da je javnost zabrinuta.

16:48 Rusija: Otvoreni smo za plaćanje gasa u Bitkoinima

Predsedavajući Kongresni komitet za energetiku saopštio je da su otvoreni za plaćanje gasa u Bitkoinima.

16:25 Blinken putuje na Bliski istok

Državni sekretar za nacionalnu bezbednost SAD Entoni Blinken posetiće Bliski istok, uključujući i Izrael, od 26. do 30. marta.

Tamo će, između ostalog, razgovarati i o situaciji u Ukrajini.

16:20 Papa Franja kritikovao povećanu potrošnju Zapada za odbranu

Papa Franja kritikovao je danas povećanu potrošnju zapadnih zemalja za odbranu i opisao taj postupak kao "ludilo".

Kako je rekao papa Franja, sukob u Ukrajini je proizvod "stare logike moći koja još uvek dominira takozvanom geopolitikom", prenosi agencija Rojters.

- Bio sam posramljen kada sam pročitao da se grupa država obavezala da će potrošiti dva odsto BDP-a na nabavku oružja kao odgovor na ono što se sada dešava. Ludilo - poručio je poglavar rimokatoličke crkve.

Papa Franja je kazao da je potreban "drugačiji način upravljanja globalizovanim svetom, ne pokazivanjem zuba, kao što se sada radi, već drugačiji način uokvirivanja međunarodnih odnosa".

16:10 "Bajden da objasni informacije o biolaboratorijama"

Predsedavajući ruske Dume Vjačeslav Volodin zahteva da američki predsednik Džo Bajden objasni informacije o biološkim laboratorijama SAD.

- Bajden bi trebalo da objasni svetu činjenice u vezi sa biolaboratorijskim aktivnostima, a američki Kongres trebalo bi da pokrene sopstvenu istragu - rekao je Volodin.

15:45 Novo obraćanje Zelenskog, govorio liderima G7

Ukrajinski predsednik opet se obratio svetskim liderima putem video linka, ovog puta tokom sastanka G7.

Sastanku, prema rečima Bele kuće, prisustvovali su Džo Bajden, Olaf Šolc, Džastin Trudo, Emanuel Makron, Mario Dragi, Kišida Fumio, Boris Džonson, Ursula fon der Lajen, Šarl Mišel i Jens Stoltenberg.

15:40 Ukrajina: Obavljena razmena zatvorenika sa Rusijom

Zamenik premijera Ukrajine tvrdi da je danas obavljena razmena zatvorenika sa Rusijom.

15:26 UN: Broj civilnih žrtava u Ukrajini prešao 1.000

Broj civilnih žrtava u Ukrajini prešao je 1.000 od početka specijalne vojne operacije, objavio je visoki komesar UN za ljudska prava.

Upozorava se da je ovaj broj verovatno veći.

Navodi se da je poginulo 1.035 civila: 214 muškaraca, 160 žena, 14 devojčica i 28 dečaka, kao i 48 dece i 571 odrasla osoba čiji pol nije poznat, objavilo je telo UN.

Dodaje se da je najmanje 1.650 civila povređeno od 24. februara.

15:00 U toku sastanak G7

Američki predsednik Džo Bajden sastaje se sa ministrima G7 kako bi razgovarao o novim sankcijama i drugim akcijama za kažnjavanje Rusije zbog Ukrajine.

14:16 NATO pozvao Rusiju na pregovore

Lideri zemalja članica alijanse pozvali su Rusiju na dijalog sa Ukrajinom, kako bi se postigli konkretni rezultati.

14:04 Pentagon: Ruski vojni zvaničnici odbili naše pozive

Portparol Pentagona izjavio je danas da su visoki ruski vojni zvaničnici odbijali pozive svojih američkih kolega od pre početka operacija u Ukrajini.

- Tokom prošlog meseca, sekretar Ostin i predsedavajući Majli tražili su i nastavljaju da traže pozive sa svojim ruskim kolegama. Ministar Šojgu i general Gerasimov su do sada odbijali da se angažuju. I dalje verujemo da je angažman između američkih i ruskih lidera odbrane kritično važno u ovom trenutku - rekao je Džon Kirbi.

14:00 Kamere snimile trenutak napada na kolonu američkog predsednika

Nepoznati muškarac gađao je jutros kolonu predsednika SAD Džoa Bajdena u Briselu. Incident, koji su zabeležile i kamere, dogodio se oko 9:40 časova.

13:40 Napad na Bajdenovu kolonu u Briselu

13:04 Brisel u blokadi zbog posete Džozefa Bajdena

Zbog posete američkog predsednika Džozefa Bajdena Briselu građani su upozoreni da će se primenjivati vanredne bezbednosne mere više od onih koje su uobičajne za samite lidera EU ili posete drugih svetskih zvanicnika, uključujući i najviše državnike Kine i Rusije.

U Briselu su od srede uveče do petka ujutru, za kada je najavljen polazak američkog predsednika za Poljsku, najavljene blokade saobraćajnica, zatvaranje tunela, izmene linija gradskog prevoza, a predviđa se i ograničenje rada restorana i prodavnica u blizini američke ambasade, gde prema pisanjima belgijskih medija, odseda Bajden.

12:30 Zelenski izneo ozbiljne optužbe na samitu NATO

12:10 Putin održao sastanak sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost

Sastanku je prisustvovao i ministar odbrane Sergej Šojgu

11:49 Bugarska povlači ambasadora iz Moskve na konsultacije

Bugarska je pozvala svog ambasadora u Moskvi na konsultacije, nakon izjave ruske ambasadorke u Sofiji Eleonore Mitrofanove, koja je rekla medijima da građani Bugarske ne podržavaju ni retoriku ni poteze koja vlada bugarske vuče protiv Ruske Federacije.

Premijer Bugarske Kiril Petkov rekao je da je vlada nezadovoljna izjavama ambasadorke i da će uslediti diplomatski odgovor.

11:42 Zelenski se obraća švedskom parlamentu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se jutros u švedskom parlamentu i poručio da Ukrajina zaslužuje da bude punopravna članica Evropske unije.

- Ne borimo se samo za narod Ukrajine, već za bezbednost Evrope i pokazali smo da zaslužujemo da budemo punopravni član EU - rekao je poslanicima.

11:15 Abramovič učestvovao u pripremi pregovora

Biznismen Roman Abramovič zaista je učestvovao u početnoj fazi organizovanja pregovora između Ruske Federacije i Ukrajine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov

11:00 Počeo vanredni samit NATO u Briselu

10:30 Poljska blokirala račune ruske ambasade

Poljska je blokirala bankovne račune ambasade Rusije u toj zemlji uz obrazloženje da sprečavaju "finansiranje terorizma"

10:22 Stoltenberg: Upotreba hemijskog oružja menja prirodu sukoba

Uoči samita NATO u Briselu, generalni sekretar Jens Stoltenberg ponovio da bi upotreba hemijskog oružja promenila prirodu sukoba i upozorio da bi kontaminacija mogla da se proširi na zemlje NATO.

- Svaka upotreba hemijskog oružja bi potpuno promenila prirodu sukoba i bila bi očigledno kršenje međunarodnog prava i imala bi dalekosežne posledice - rekao je Stoltenberg, dodajući da bi se kontaminacija mogla proširiti na zemlje NATO-a.

10:20 Bajden stigao u štab NATO

09:37 Borelj: Rusija bi da izoluje Ukrajinu od mora

Rusija za sada nema interes da pregovara o prekidu vatre u Ukrajini jer njena vojska nije postigla svoje vojne ciljeve, izjavio je u četvrtak visoki diplomata Evropske unije Žozep Borelj.

- Trenutno Rusija ne želi da sedi i pregovara o bilo čemu. Ono što želi jeste da zauzme zemlju. Želi da opkoli obalu do granice sa Moldavijom i izoluje Ukrajinu od mora. Ona želi da ozbiljno pregovara samo kada obezbedi poziciju snage - rekao je Borelj u intervjuu za španski TVE kanal.

09:00 Za danas dogovoreno sedam humanitarnih koridora

Za četvrtak je dogovoreno sedam humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ukrajinskih gradova, rekla je potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

08:25 Konašenkov: Za noć smo uništili 60 objekata

Portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je da su ruske snage tokom noći uništile 60 vojnih objekata u Ukrajini.

08:20 Rusi tvrde da su zauzeli Izjum

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su njihove trupe zauzele grad Izjum u oblasti Harkova.

08:00 Ruski brod gori u Berdjansku?

Ukrajinska mornarica tvrdi da je u luci u Berdjansku uništen ruski brod "Orsk", koji je deo crnomorske flote.

06:58 Danas samit NATO u Briselu

Na današnjem samitu NATO u Briselu povodom ukrajinske krize lideri zemalja Alijanse trebalo bi da se dogovore, između ostalog, o jačanju snaga na istočnom krilu NATO, uz raspoređivanje četiri nove borbene trupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

06:50 U toku napad na Berdjansk?

