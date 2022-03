* Bajden doputovao u Brisel

* Zelenski pozvao ljude širom sveta da javno protestuju

* Kroz humanitarne koridore juče evakuisano 4.554 ljudi

Činjenice:

- Američki predsednik Džo Bajden doputovao je sinoć u Brisel gde danas treba da prisustvuje samitu NATO. Očekuje se da će Bajden, između ostalog, objaviti dodatne sankcije Rusiji.

- Američka vlada juče je zvanično objavila da su pripadnici ruskih oružanih snaga počinili ratne zločine u Ukrajini.

- Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je juče o sukobu u Ukrajini telefonom sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom. Putin je takođe juče razgovarao i sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

- Zvanična Moskva je potvrdila da je Anatolij Čubajs, specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za održivi razvoj, podneo ostavku.

- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom i da je "dobio uveravanja o njegovoj podršci" uoči današnjeg vanrednog samita NATO u Briselu. Zelenski se juče obratio i francuskom parlamentu.

- On je pozvao na globalni protest danas, 24. marta, kada je tačno mesec dana otkad je Rusija počela vojne operacije u Ukrajini.

- Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je juče da je spreman da nastavi dijalog sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i da će Francuska i Evropa učiniti sve što mogu da zaustave sukob u Ukrajini.

Iz časa u čas:

14:16 NATO pozvao Rusiju na pregovore



Lideri zemalja članica alijanse pozvali su Rusiju na dijalog sa Ukrajinom, kako bi se postigli konkretni rezultati.

14:04 Pentagon: Ruski vojni zvaničnici odbili naše pozive



Portparol Pentagona izjavio je danas da su visoki ruski vojni zvaničnici odbijali pozive svojih američkih kolega od pre početka operacija u Ukrajini.

- Tokom prošlog meseca, sekretar Ostin i predsedavajući Majli tražili su i nastavljaju da traže pozive sa svojim ruskim kolegama. Ministar Šojgu i general Gerasimov su do sada odbijali da se angažuju. I dalje verujemo da je angažman između američkih i ruskih lidera odbrane kritično važno u ovom trenutku - rekao je Džon Kirbi.

14:00 Kamere snimile trenutak napada na kolonu američkog predsednika



Nepoznati muškarac gađao je jutros kolonu predsednika SAD Džoa Bajdena u Briselu. Incident, koji su zabeležile i kamere, dogodio se oko 9:40 časova.

Zbog posete američkog predsednika Džozefa Bajdena Briselu građani su upozoreni da će se primenjivati vanredne bezbednosne mere više od onih koje su uobičajne za samite lidera EU ili posete drugih svetskih zvanicnika, uključujući i najviše državnike Kine i Rusije.

U Briselu su od srede uveče do petka ujutru, za kada je najavljen polazak američkog predsednika za Poljsku, najavljene blokade saobraćajnica, zatvaranje tunela, izmene linija gradskog prevoza, a predviđa se i ograničenje rada restorana i prodavnica u blizini američke ambasade, gde prema pisanjima belgijskih medija, odseda Bajden.

12:30 Zelenski izneo ozbiljne optužbe na samitu NATO

12:10 Putin održao sastanak sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost

Sastanku je prisustvovao i ministar odbrane Sergej Šojgu

11:49 Bugarska povlači ambasadora iz Moskve na konsultacije

Bugarska je pozvala svog ambasadora u Moskvi na konsultacije, nakon izjave ruske ambasadorke u Sofiji Eleonore Mitrofanove, koja je rekla medijima da građani Bugarske ne podržavaju ni retoriku ni poteze koja vlada bugarske vuče protiv Ruske Federacije.

Premijer Bugarske Kiril Petkov rekao je da je vlada nezadovoljna izjavama ambasadorke i da će uslediti diplomatski odgovor.

11:42 Zelenski se obraća švedskom parlamentu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se jutros u švedskom parlamentu i poručio da Ukrajina zaslužuje da bude punopravna članica Evropske unije.

- Ne borimo se samo za narod Ukrajine, već za bezbednost Evrope i pokazali smo da zaslužujemo da budemo punopravni član EU - rekao je poslanicima.

11:15 Abramovič učestvovao u pripremi pregovora

Biznismen Roman Abramovič zaista je učestvovao u početnoj fazi organizovanja pregovora između Ruske Federacije i Ukrajine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov

11:00 Počeo vanredni samit NATO u Briselu

10:30 Poljska blokirala račune ruske ambasade

Poljska je blokirala bankovne račune ambasade Rusije u toj zemlji uz obrazloženje da sprečavaju "finansiranje terorizma"

10:22 Stoltenberg: Upotreba hemijskog oružja menja prirodu sukoba

Uoči samita NATO u Briselu, generalni sekretar Jens Stoltenberg ponovio da bi upotreba hemijskog oružja promenila prirodu sukoba i upozorio da bi kontaminacija mogla da se proširi na zemlje NATO.

- Svaka upotreba hemijskog oružja bi potpuno promenila prirodu sukoba i bila bi očigledno kršenje međunarodnog prava i imala bi dalekosežne posledice - rekao je Stoltenberg, dodajući da bi se kontaminacija mogla proširiti na zemlje NATO-a.

10:20 Bajden stigao u štab NATO

09:37 Borelj: Rusija bi da izoluje Ukrajinu od mora

Rusija za sada nema interes da pregovara o prekidu vatre u Ukrajini jer njena vojska nije postigla svoje vojne ciljeve, izjavio je u četvrtak visoki diplomata Evropske unije Žozep Borelj.

- Trenutno Rusija ne želi da sedi i pregovara o bilo čemu. Ono što želi jeste da zauzme zemlju. Želi da opkoli obalu do granice sa Moldavijom i izoluje Ukrajinu od mora. Ona želi da ozbiljno pregovara samo kada obezbedi poziciju snage - rekao je Borelj u intervjuu za španski TVE kanal.

09:00 Za danas dogovoreno sedam humanitarnih koridora

Za četvrtak je dogovoreno sedam humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ukrajinskih gradova, rekla je potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

08:25 Konašenkov: Za noć smo uništili 60 objekata

Portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je da su ruske snage tokom noći uništile 60 vojnih objekata u Ukrajini.

08:20 Rusi tvrde da su zauzeli Izjum

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su njihove trupe zauzele grad Izjum u oblasti Harkova.

08:00 Ruski brod gori u Berdjansku?

Ukrajinska mornarica tvrdi da je u luci u Berdjansku uništen ruski brod "Orsk", koji je deo crnomorske flote.

06:58 Danas samit NATO u Briselu

Na današnjem samitu NATO u Briselu povodom ukrajinske krize lideri zemalja Alijanse trebalo bi da se dogovore, između ostalog, o jačanju snaga na istočnom krilu NATO, uz raspoređivanje četiri nove borbene trupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

06:50 U toku napad na Berdjansk?

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



⚡️ The port of #Berdyansk is on fire

Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks.