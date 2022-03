(UŽIVO) RAT U UKRAJINI! MESEC DANA OD POČETKA SPECIJALNE VOJNE OPERACIJE - U toku napad na Berdjansk? DANAS SAMIT NATO U BRISELU

* Bajden doputovao u Brisel

* Zelenski pozvao ljude širom sveta da javno protestuju

* Kroz humanitarne koridore juče evakuisano 4.554 ljudi

Činjenice:

- Američki predsednik Džo Bajden doputovao je sinoć u Brisel gde danas treba da prisustvuje samitu NATO. Očekuje se da će Bajden, između ostalog, objaviti dodatne sankcije Rusiji.

- Američka vlada juče je zvanično objavila da su pripadnici ruskih oružanih snaga počinili ratne zločine u Ukrajini.

- Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je juče o sukobu u Ukrajini telefonom sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom. Putin je takođe juče razgovarao i sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

- Zvanična Moskva je potvrdila da je Anatolij Čubajs, specijalni izaslanik predsednika Ruske Federacije za održivi razvoj, podneo ostavku.

- Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao sa britanskim premijerom Borisom Džonsonom i da je "dobio uveravanja o njegovoj podršci" uoči današnjeg vanrednog samita NATO u Briselu. Zelenski se juče obratio i francuskom parlamentu.

- On je pozvao na globalni protest danas, 24. marta, kada je tačno mesec dana otkad je Rusija počela vojne operacije u Ukrajini.

- Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je juče da je spreman da nastavi dijalog sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i da će Francuska i Evropa učiniti sve što mogu da zaustave sukob u Ukrajini.

Iz časa u čas:

06:58 Danas samit NATO u Briselu

Na današnjem samitu NATO u Briselu povodom ukrajinske krize lideri zemalja Alijanse trebalo bi da se dogovore, između ostalog, o jačanju snaga na istočnom krilu NATO, uz raspoređivanje četiri nove borbene trupe u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

06:50 U toku napad na Berdjansk?

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM