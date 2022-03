TO ZNAČI RAT S RUSIJOM: Lavrov upozorava Zapad zbog najave slanja mirotvoraca u Ukrajinu

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je Zapad da bi u slučaju da NATO pošalje svoje mirotvorce u Ukrajinu to moglo da dovede do direktnog sukoba ruskih oružanih snaga sa Alijansom.

Iz Poljske su prošle nedelje poručili da bi međunarodna mirovna misija trebalo da bude poslata u Ukrajinu i da bi trebalo da dobije sredstva za odbranu. Poljaci su već izjavljivali da će na samitu NATO razgovarati o slanju mirotvoraca u Ukrajinu.

- Bio bi to direktan sudar ruskih i NATO vojnika do koga, kao što svi sve vreme govore, u principu nikada ne bi smelo da dođe - rekao je Lavrov i istakao da se nada da "oni razumeju kuda to vodi".

Što se tiče sankcija uvedenih Moskvi, Lavrov je objasnio da to nije zbog Ukrajine nego zato što SAD žele da dominiraju svetom. Blokiranje ruskih deviznih rezervi i aktiva centralne banke na Zapadu Lavrov je nazvao "lopovlukom".

- Niko nije mogao ni pomisliti da će Zapad blokirati rezerve centralne banke Rusije. To je običan lopovluk - rekao je Lavrov.

Juče su Sjedinjene Države objavile da će zamrznuti još 132 milijarde dolara iz ruskih zlatnih rezervi. A Francuska je zamrznula imovinu ruskih oligarha u vrednosti od oko 800 miliona evra, od čega oko 150 miliona evra na privatnim bankovniim računima kod francuskih finansijskih institucija i 539 miliona evra vrednih nekretnina u zemlji, a radi se o tridesetak nekretnina ili stanova. Francuska je, takođe, blokirala korišćenje dve jahte u ruskom vlasništvu, vrednosti od oko 150 miliona evra.

On je istakao da Moskva ima dokaze da su se vlasti u Kijevu pripremale da silom osvoje Donjecku i Lugansku narodnu republiku. Sada, u toku pregovora, Kijev stalno menja poziciju i tako odugovlači dijalog.

Ruska armija zajedno sa jedinicama Donjecke i Luganske narodne republike juče je nastavila da osvaja mesta i manje gradove u istočnom delu Ukrajine. To je potvrdio i predstavnik Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Konošenkov.

Ruska avijacija je u poslednja 24 sata pogodila 97 objekata vojne infrastrukture. Severno od Kijeva pogođene su dve lansirne rampe raketnog kompleksa "točka-U". Rusi tvrde da su od početka ratne operacije oborili 184 ukrajinska aviona i helikoptera i onesposobili su 1.558 tenkova oklopnih vozila. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak iz drona na kojem se, kako je objašnjeno, vidi napad na ukrajinski lanser protivvazdušnih projektila S-300. Nije objavljeno kada i gde je snimljen ovaj napad.

- Marijupolj će biti u potpunosti uništen u nemilosrdnom ruskom bombardovanju - poručile su vlasti opkoljenog lučkog grada na jugoistoku Ukrajine, nakon što su odbili da predaju grad. - Oni žele da ga sravne sa zemljom i da od njega naprave pepeo mrtve zemlje.

Potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk izjavila je juče da je postignut sporazum o pokušaju evakuacije civila kroz devet humanitarnih koridora iz ukrajinskih gradova, ali je navela da nije postignut sporazum o uspostavljanju bezbednog koridora iz centra Marijupolja. A zamenik komandira puka "Azov" Svjatoslav Palmar, poznatiji kao Kalina, izjavio je da on i njegovi vojnici nameravaju da se bore dok budu imali snage.

Kolika je razlika u izveštajima koje dve strane emituju govori primer vesti o drugoj razmeni zarobljenika. Naime, Marija Zaharova predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, je izjavila da je razmena izvršena, dok je iz Kijeva stigao demant da se to desilo, uz navod da Moskva "živi u paralelnom svetu".

Inače, iz Ukrajine je otišlo u inostranstvo oko četiri miliona ljudi.

Prvi put u ruskim medijima su se pojavile izjave političara iz Donbasa koji otvoreno govore o razlozima zašto jedinice Donjecke i Luganske oblasti sporo nareduju.

Tako, bivši poslanik Vrhovne rade Ukrajine Oleg Carev kaže da neki od vojnih rukovodilaca u Donbasu koji nemaju dovoljno ratnog iskustva podnose ostavke i "pokazuju malodušnost". Carev tvrdi da treba angažovati veći broj dobrovoljaca jer na ukrajinskoj strani sada ima više vojnika, dobrovoljaca i teritorijalne odbrane. Osim toga, on upozorava da se u oslobođenim mestima moraju skinuti ukrajinske zastave, jer se narod plaši da će se bivše vlasti ponovo vratiti.

Na drugoj strani, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski hvali hrabrost svojih vojnika i nastavlja da širi optimizam kako se "korak po korak" ukrajinski i ruski pregovarači približavaju dogovoru koji bi mogao da dovede do mira.

Zelenski se nada da bi se mogla ostvariti njegova ideja "otkaz od NATO kao zamena za mir" iako ima protivnike i u "svojim redovima".

Kad bi se postigao dogovor o neutralnoj Ukrajini onda bi se u skladu sa time mogli dogovoriti o smanjenju naoružanja. Ali pitanje denacifikacije je nerealno jer će posle ovog rata kod jednog, i to najagresivnijeg dela stanovništva Ukrajine, doći do glorifikacije nacionalista koji su ratovali u dobrovoljačkim bataljonima u Donbasu i pogotovo u Marijupolju.

Savetnik Zelenskog Aleksej Arestovič, koji je još 2019. kazao da je cena za ulazak Ukrajine u NATO veliki rat sa Rusijom, sada postavlja pitanje kakvu je konkretnu pomoć NATO pružio Ukrajini od 24. februara ove godine.

Posle dugo vremena predsednik Zelenski se sam dotakao jednog važnog pitanja u poslednjem TV intervjuu, a to je ruski jezik. On je rekao da je spreman da se dogovori sa Rusijom oko tog pitanja. Da bi se vratio ruski jezik, mora se promeniti sadašnji zakon koji je doneo parlament Ukrajine.

Poljska je odlučila da protera 45 ruskih diplomata pod obrazloženjem da su se bavili špijunažom. U Ministarstvo spoljnih poslova Poljske pozvan je ruski ambasador Sergej Andrejev, kome je saopštena odluka Varšave. Spisak diplomata koji moraju napustiti Poljsku već je sastavljen.

Bugarska je 18. marta saopštila da će proterati deset ruskih diplomata koji su se navodno bavili špijunažom. Nema sumnje da će Moskva odgovoriti recipročno i Varšavi i Sofiji.

ŽITNICA BOGATA VODOM I RUDAMA

Ukrajina je druga najveća država u Evropi, iza Rusije, sa površinom od 603.700 kvadratnih kilometara. Obradive površine u Ukrajini dostižu bezmalo dve trećine njene teritorije, što je veličina cele Poljske! Zbog toga je, uz Rusiju, vodeći svetski proizvođač žitarica, a obe države zajedno izvoze toliko pšenice, kukuruza, suncokretovog ulja i drugih ključnih namirnica, da čine četvrtinu svetskog izvoza.

Ukrajina obiluje izvorima vode, pa gotovo čitavu zemlju presecaju manje reke koje se ulivaju u sedam glavnih. Ima bogate izvore prirodnih resursa, posebno gvozdene rude, mangana, prirodnog gasa, nafte, soli, sumpora, grafita, titana, magnezijuma, kaolina, nikla, žive, te drveta.

Graniči se sa sedam evropskih zemalja, a ukupna dužina državne međe je 4.663 kilometara, koja je najduža prema Rusiji na severoistoku i istoku, 1.576 kilometara. Susedi su joj i Belorusija na severu, Poljska, Slovačka i Mađarska na zapadu, Rumunija i Moldavija na jugozapadu, a na jugu Ukrajina izlazi na Crno i Azovsko more. I. S.

DECA

Kancelarija državnog tužioca Ukrajine saopštila je na svom nalogu na "Telegramu" da je u ratnim dejstvima u toj zemlji dosad poginulo 121 dete, a ranjeno 167.

PUTIN NA SAMITU G20

Ruski predsednik Vladimir Putin namerava da prisustvuje samitu G20 u Indoneziji u novembru, rekao je ruski ambasador u toj zemlji, odbacujući sugestije nekih članica da bi Moskva trebalo da bude izbačena iz grupe 20 najvećih svetskih ekonomija. Sjedinjene Države i njihovi zapadni saveznici razmatraju da li bi Rusija trebalo da ostane u G20 nakon napada na Ukrajinu, ali već juče je Kina saopštila da ona neće podrćati predlog SAD da se Rusija isključi iz G20. 

ČETIRI KORAKA

Šef kabineta ukrajinskog predsednika Mihailo Podoljak obratio se zapadnim silama na "Tviteru", navevši da su potrebna četiri koraka da bi se okončao rat. Prema Podoljaku, Ukrajini je potrebna moderna protivvazdušna odbrana, krstareće rakete, totalni naftni embargo prema Rusiji i zatvaranje luka širom sveta za ruske brodove.

