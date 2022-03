MILORAD KOMRAKOV O NEMAČKOM NOVINARU KOJI JE JOŠ 2014. RAZOTKRIO ANTIRUSKU PROPAGANDU: Školova se da laže i ne govori istinu narodu!?

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koj prenosimo u celosti:

Nemački novinar i pisac Udo Ulfkote, koji je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima pre 5 godina, 2014. godine je objavio knjigu u kojoj je obelodanio kako je novinarska profesija na Zapadu potpuno kontrolisana od strane obaveštajnih službi Nemačke i SAD.

Ulfkote je jedno vreme bio urednik poznatog nemačkog dnevnog lista Frankfurter algemajne cajtung (FAZ), gde se iz prve ruke uverio da CIA i nemačka obaveštajna služba BND podmićuje novinare da pišu neistinite, antiruske i izrazito prozapadno i pro-NATO nastrojene članke. U svojoj bestseler knjizi "Kupljeni novinari" Ulfkote je veoma detaljno objasnio kako funkcioniše propagandna kampanja SAD i NATO-a. On je tada naveo da je pod svojim imenom objavljivao tekstove koje su napisali agenti raznih obaveštajnih službi, uključujući i Centralnu obaveštajnu agenciju (CIA). Ulfkote je pred smrt dao intervju ruskoj televiziji RT, u kome je naveo da se "veoma plaši novog rata u Evropi, i da nemački i američki mediji žele da gurnu Evropu u rat i izazovu rat na teritoriji Rusije.

„Novinar sam 25 godina, školovao sam se da lažem i izdajem, da ne govorim istinu javnosti.“ Priznao je da su on i novinari širom sveta obučeni i plaćeni da uvek lažu narod.

„Gledajući kako nemački i američki mediji unose rat u Evropu, ustajem da kažem da nije u redu ono što sam radio u prošlosti, manipulisao ljudima, učestvovao u antiruskoj propagandi. Rat sa Rusijom je tačka bez povratka. Nije u redu ni ono što moje kolege rade, a što su radile u prošlosti, jer su podmićene da izdaju narod ne samo u Nemačkoj, već širom Evrope. Napisao sam knjigu jer se jako plašim novog rata u Evropi. Rat nikada ne dolazi sam od sebe, uvek ima ljudi koji se zalažu za rat, a to nisu samo političari, već novinari takođe. Izdali smo naše čitaoce, samo da bismo gurali rat...Neću više ovo, dosta mi je ove propagande. Živimo u banana republici, a ne u demokratskoj zemlji u kojoj imamo slobodu štampe. Zato sam i napisao knjigu, ne da bih zaradio novac, već da ljudima u ovoj zemlji, u Nemačkoj i Evropi, širom sveta, dam uvid u ono što se nalazi iza zatvorenih vrata, rekao je tada Ulfkote. On je tvrdio da je CIA toliko korumpirala novinara i glavne novinske kuće, da je to postala rutinska stvar, prihvaćena i široko rasprostranjena u zapadnim medijima, a da novinari koji se toga ne pridržavaju ili ne mogu da dobiju posao, ili im se prekidaju karijere. Za sebe je govorio da su ga potkupili Amerikanci, a da je pristajao da radi kako mu se kaže, da ne bi ostao bez posla.

- Plaćali su sve moje troškove i upoznali sa Amerikancima koje bi želeli da upoznam, pričao je Ulfkote za RT, navodeći da je postao počasni građanin države Oklahome jer je pisao proamerički i imao podršku CIA. Jednom prilikom je takođe rekao: „Preživeo sam tri srčana udara, nemam više dece kojima treba moja podrška, a iz dana u dan posmatram Amerikance na vestima kako podgrevaju sledeći rat. Ovaj put se on odvija u Ukrajini protiv Rusije, ali igra je ista.“

Ulfkote je prema zvaničnim podacima preminuo 13. januara 2017.godine od srca.

U jednom od svojih mnogobrojnih intervjua, Džulijan Asanž, osnivač Vikiliksa, objašnjava kako je većina ratova rezultat medijskih laži.

„Jedna od stvari koje sam otkrio je da je skoro svaki rat, koji je počeo u proteklih 50 godina bio rezultat medijskih laži,. Mediji su to mogli da zaustave da su dovoljno duboko istraživali. Da nisu preštampavali vladinu propagandu mogli su da zaustave ratove... Ali šta to znači? Pa, to znači da stanovništvo u osnovi ne voli ratove i stanovništvo mora da se zavarava ratovima.

Stanovništvo ne ide otvorenih očiju i voljno u rat. Dakle, ako imamo dobro medijsko okruženje onda ćemo imati i mirno okruženje. Međutim naš neprijatelj broj 1 je NEZNANjE! Verujem da je to neprijatelj broj 1 i za sve koji ne razumeju šta se zapravo dešava u našem svetu. Kada počnete da shvatate da možete donositi efikasne odluke i efikasne planove, postavlja se pitanje ko promoviše neznanje? One organizacije koje rade u tajnosti, naglasio je Asanž.

Događaj u selu Račak, na oko 40 kilometara južno od Prištine, 15. januara 1999. godine, kada je u žestokom sukobu srpske policije s pripadnicima terorističke grupe OVK ubijeno 45 Albanaca, i dalje izaziva brojne kontroverzne reakcije jer je ovaj oružani obračun ubrzo zatim iskorišćen kao povod za bombardovanje SR Jugoslavije.

Albanci, albanski mediji, i danas ovu pogibiju pripadnika OVK smatraju "masakrom" i tvrde da su u pitanju bili nedužni civili, baš onako kako je događaj okarakterisao i tadašnji šef Verifikacione komisije OEBS Vilijem Voker.Istražni sudija Danica Marinković, koja je pre tačno 23 godine radila na slučaju Račak, kaže da je ocena Vilijama Vokera da se u Račku dogodio masakr i ratni zločin bila - laž. Marinković ističe, da je Voker zapravo bio špijun, ali i saučesnik i saizvršilac, te da bi mu trebalo suditi zajedno sa pripadnicima OVK i njihovim vođama, od kojih su neki trenutno u zatvoru u Hagu. Podsećajući se događaja u Račku, danas 23 godine kasnije, Marinković kaže da Voker nije sačekao da nadležni organi iznesu činjenice koje su utvrđene na licu mesta.Svetski mediji danas priznaju da je „slučaj Račak“ namešten, lažan i pripremljen.Čoveku koji je lagao, Vilijamu Vokeru, Albanci su podigli spomenik u Prištini. Američkim lažov, nedavno je bio na Kosovu. Ponovo je doživeo ovacije. Srpski mediji su osudili njegov dolazak na Kosovo.

Autor: Milorad Komrakov