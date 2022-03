KRENUO FLAŠOM NA BAJDENA: Pogledajte momenat kada je muškarac gađao kolonu predsednika SAD u Briselu! (VIDEO)

Policija je odmah savladala i privela muškarca koji je bacio flašu u pravcu kolone. Kako se navodi, napadač je bio u alkoholisanom stanju.

- Muškarac koji je bio u alkoholisanom stanju bacio je flašu na kolonu predsednika SAD Džozefa Bajdena. Uspeli smo da zaustavimo flašu pre udara, naveo je portparol policije.

Earlier today, an unknown guy throws a glass bottle at Joe Biden's caravan in Brussels, later he was arrested. pic.twitter.com/c4qZDeANfJ