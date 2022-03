ZAHTEVA SE HITAN PREKID RATA U UKRAJINI: Generalna skupština UN usvojila novu rezoluciju!

U rezoluciji se krivi Rusija za humanitarnu krizu u Ukrajini i poziva da se odmah uvede prekid vatre i zaštite milioni civila i njihovih domova, škola i bolnica kritičnih za njihovo preživljavanje, prenosi agencija AP.

Na glasanju u Generalnoj skupštini koja zaseda od juče u sedištu UN u Njujorku 140 zemalja je glasalo za, 38 je bilo uzdržano i pet je glasalo protiv, prenosi Frans pres.

U tekstu se izražava žaljenje zbog "teških humanitarnih posledica" ruske agresije koja je, kako se navodi, razmera neviđenih u Evropi decenijama.

Izražava se žaljenje zbog ruskog granatiranja, vazdušnih napada i "opsade" gusto naseljenih gradova, uključujući južnog grada Marijupolja i traži nesmetan pristup humanitarnoj pomoći.

🗳️ #Ukraine | The @UN General Assembly adopts a trans-regional resolution proposed by 🇫🇷 and 🇲🇽 calling for:



➡️ an immediate cessation of hostilities

➡️ the protection of civilians

➡️ respect for international humanitarian law



✅ 140 Member States voted in favor. pic.twitter.com/rAlYXuRqJE