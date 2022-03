PIJAVICA IŠČUPALA ČITAVU KUĆU! U tornadu koji je pogodio Luizijanu poginuli MLADIĆ I NJEGOV PAS (VIDEO)

Drugi tornado "dotakao je zemlju" otprilike u isto vreme u Lakombu, severoistočno od Nju Orleansa, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Delovi okruga Sent Bernard, koja se graniči sa Nju Orleansom na jugoistoku, pretrpeli su najveće udare besnog nevremena, a upravo tu se i dogodio smrtni slučaj, dok je više ljudi povređeno.



Zvaničnici su potvrdili da je reč o 25-godišnjem muškarcu, Konoru Lambertu, koji je, prema rečima mrtvozornika, preminuo od višestrukih povreda tupim predmetima. Sa Konorom je, prenosi CBS, stradao i njegov pas.



Kako se na snimku vidi, njegova kuća je bukvalno iščupana iz temelja sa mesta gde se nalazila i preletela je do komšijskog dvorišta.

Užasnuta komšinica, koja svedoči da je preživela tako što je na podu kupatila muž legao preko nje i njihovog jednogodišnjeg deteta, pokazala je na mesto gde se nalazila Konorova kuća. Kamionet nesrećnog mladića nađen je bukvalno obavijen oko drveta.

Spasioci su pretraživali teren i potrazi za ljudima kojima je bila potrebna pomoć, kaže šerif Džimi Polman.

