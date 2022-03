NEMA VOJNIČKOG PASULJA ZA BAJDENA! Američki predsednik večerao PICU sa vojnicima u Poljskoj

"Hvala vam puno na onome što radite, najbolji ste, i ovo nije preterivanje. Najbolji ste i borite se za nas u svetskoj istoriji", rekao je Bajden u trpezariji u kojoj su se okupili američki vojnici, prenela je agencija RIA Novosti.

Američki vojnici smešteni su na stadionu u blizini međunarodnog aerodroma Žešov-Jasionka.

Bajden je nakon što je zahvalio vojnicima pitao može li s njima da večera.

Joe Biden met in #Rzeszow with the #US military stationed there and ate pizza with them. pic.twitter.com/gKY9vga2qE