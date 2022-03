1. FAZA SPECIJANE VOJNE OPERACIJE USPEŠNO ZAVRŠENA! Oglasio se RUSKI GENERALŠTAB: Nije isključena OVA OPCIJA

Rusko Ministarstvo obrane je objavilo da je Rusija razmatrala dve opcije za svoju "specijalnu vojnu operaciju" - jedna se odnosi na celu Ukrajinu, a druga na Donbas.

Sergej Rudskoj, načelnik glavnog operativnog odeljenja Glavnog štaba oružanih snaga Rusije, rekao je da je 93 odsto Luganska i 54 odsto Donjecka pod kontrolom Rusije.

Rusija je uništila ogromnu većinu ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva i mornarice i to označava "uspešan kraj prve faze konflikta", rekao je Rudskoj.

EU to "step up our support to Ukraine, sharpen sanctions and break free from Russian fossil fuels," says EU Commission President Ursula von der Leyen after the summit pic.twitter.com/PBvckbkTIw