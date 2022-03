(UŽIVO) RAT U UKRAJINI UŠAO U 2. MESEC! Bajden Putina nazvao kasapinom, Kremlj mu odgovorio: Novi napad na Lavov, pogođen rezervoar nafte

Američki predsednik Džo Bajden je, nakon što je u četvrtak boravio u Briselu, juče otputovao u Poljsku. On je stigao u grad Žešov, a planirano je da se sastane sa poljskim predsednikom Andžejom Dudom čiji je avion prinudno sleteo u Varšavu.

Poljski predsednik je pomenutim avionom leteo ka gradu Žešovu, gde je trebalo da se sastane sa predsednikom SAD. On je zatim drugim avionom prevezen u Žešov.

Bajden se juče obratio američkim vojnicima stacioniranima u Poljskoj.

Član ruskog pregovaračkog tima Vladimir Medinski rekao je juče da pregovori između Rusije i Ukrajine ne napreduju po ključnim pitanjima, ali da su blizu dogovora oko nekih.

18:40 Gradonačelnik Lavova rekao je da se dogodio još jedan udar na zapadu Ukrajine

U Lavovu, gradu na zapadu Ukrajine, večeras se dogodio još jedan napad, a jedan od industrijskih objekata je u plamenu, nakon granatiranja.

Gradonačelnik Andrij Sadovij objavio je na Tviteru da je pogođen rezervoar nafte.

- Stambena infrastruktura nije pogođena. Sve službe za vanredne situacije su na toj lokaciji. Molim vas da ostanete u skloništima pre nego što se ugase sirene za vazdušnu opasnost - dodao je on.

18:22 Uprkos sankcijama, ruski oligarsi nastavljaju da gomilaju svoje bogatstvo

Posle skoro mesec dana suspenzije, akcije u Moskvi su porasle u četvrtak, pri čemu je referentni indeks MOEX porastao čak 12%, pre nego što je zatvoren sa 4,4% skoka.

18:10 Nekoliko hiljada Rusa marširalo Pragom protiv Putina

Nekoliko hiljada Rusa marširalo je danas Pragom, mašući plavo-belim zastavama koje su postale simbol protesta protiv ruskog napada na Ukrajinu, preneo je Rojters.

Okupljeni ljudi su nosili natpis "ubica" preko slike Vladimira Putina i uzvikivali "Recite ''ne'' ratu". Policijska procena govori da je na protestima bilo oko 3.000 ljudi.

Rojters dodaje da u Češkoj živi oko 45.000 Rusa, i da je četvrta najveća strana zajednica po brojnosti.

Dosad je oko 200.000 Ukrajinaca živelo u Češkoj, što ih je činilo najvećem stranom zajednicom u toj zemlji, a česka vlada procenjuje da je još 300.000 Ukrajinaca pobeglo od rata u tu zemlju.

- Ovo je čin kojim se pokazuje da su Češka i Rusi koji žive tamo protiv Putina - rekao je organizator protesta Anton Litvin.

17:52 Pet do sedam godina trebaće Evropi da zameni ruski gas

Ministar energetike Katara Al-Kabi saopštio je danas, na međunarodnom forumu u Dohi, da će Evropi biti potrebno pet do sedam godina da zameni ruski gas.

17:54 Demonstranti na trgu u Tel Avivu dali podrsku Rusiji

Nekoliko desetina demonstranata okupilo se u Tel Avivu kako bi izrazili podršku Rusiji, javlja izraelski list Harec.

Oni su nosili izraelske, ruske i zastave Donbasa na trgu Habima, pokazavši da su uz Rusiju dok traje napad na Ukrajinu, navodi se u tekstu. Pojedini okupljeni su, kako je preneto, uzvikivali da "fašizam neće proći".

17:44 Blinken putuje u Izrael, sa Benetom će razgovarati o Ukrajini

Američki državni sekretar Entoni Blinken otputovaće danas u Izrael i sastaće se sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom, saopštila je Blinkenova kancelarija.

Tokom posete ruski napad na Ukrajinu modao bi biti ključna tema, preneo je Rojters.

Benet pokušava da posreduje u okončanju sukoba koji traje već mesec dana. Moskva napad naziva specijalnom operacijom za razoružanje i denacifikaciju svog suseda. Blinken će, takođe, posetiti Zapadnu obalu, Maroko i Alžir i razgovaraće o Iranu i regionalnoj bezbednosti.

On će se sastati sa palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom u Ramali, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

17:39 Peskov: Bajden tražio ubijanje Jugoslovena, a vređa Putina

Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je iznenađen optužbama koje je predsednik SAD Džozef Bajden uputio ruskom kolegi Vladimiru Putinu, nazvavši ga "kasapinom".

17.32 Petoro ranjenih u napadu na Lavov

Dva raketna udara pogodila su danas grad Lavov na zapadu Ukrajine, a u napadu je ranjeno pet osoba, izjavio je regionalni guverner Maksim Kozickij.

Napad je usledio nakon što su lokalne vlasti rekle stanovnicima da potraže sklonište posle snažnih eksplozija na periferiji grada.

- Izvedena su dva raketna udara unutar (gradskih) granica Lavova - naveo je Kozickij u onlajn objavi, preneo je Rojters.

On je ranije rekao da su istočni obodni deo Lavova pogodile tri snažne eksplozije. Svedoci su za Rojters rekli da su videli crni dim kako se diže u nebo u severoistočnom delu grada.

16:49 Čavušoglu: Ruski oligarsi su dobrodošli u Tursku

Ruski oligarsi su dobrodošli u Tursku, ali moraju da se pridržavaju međunarodnog prava ako žele da posluju, izjavio je danas turski ministar spoljnih poslova Melvut Čavušoglu.

Turska je kritikovala ruski napad na Ukrajinu, ali se protivi sankcijama koje su uveli saveznici iz NATO, preneo je Rojters.

- Ako ruski oligarsi ili bilo koji ruski građani žele da posete Rusiju, naravno da mogu to da učine. Oligarsi mogu da posluju u Turskoj, samo ako je sve legalno, i onda možemo da pričamo u tom pravcu. Ako je protivno međunarodnim zakonima, to je onda druga priča - kazao je Čavušoglu na forumu u katarskoj Dohi.

16:26 Zaharova: Na svaki neprijateljski korak SAD uslediće reakcija

Svaki neprijateljski korak Vašingtona obavezno će biti propraćen reakcijom koja će biti bolna po Sjedinjene Američke Države, navela je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

- Krajnje je vreme da Amerikanci nauče da će nakon svakog neprijateljskog koraka obavezno uslediti reakcija, u svakom slučaju bolna po njih - poručuje Zaharova.

Ona je istakla da u poslednje vreme američki predstavnici na različitim nivoima pokušavaju da skinu sa sebe odgovornost za stanje rusko-američkih odnosa, koje je blizu potpunog prekida.

16:00 Bajden: Putin je kasapin

Američki predsednik Džo Bajden nazvao je danas ruskog predsednika Vladimira Putina kasapinom, nakon druženja sa ukrajinskim izbeglicama u Varšavi.

15:56 Rojters: Tri jake eksplozije odjeknule u Lavovu

Agencija Rojters javlja da se navodno jak dim digao iznad zapadnog ukrajinskog grada Lavova, nakon ekspolozija.

15:36 Bajden se u Poljskoj družio sa ukrajinskim izbeglicama

Nakon što je održao nekoliko sastanaka sa poljskim i ukrajinskim zvaničnicima, predsednik SAD Džo Bajden je razgovarao sa izbeglicama iz Ukrajine koji su nakon što su počeli sukobi u toj zemlji pobegli u Poljsku.

14:39 Bosfor otvoren za plovidbu

Bosforski moreuz, koji je danas bio privremeno zatvoren nakon izveštaja o otkriću eksplozivnog objekta, otvoren je za plovidbu, saopštila je Glavna uprava za obalsku bezbednost Turske.

Nešto ranije, na ulazu u Bosfor primećeno je kretanje predmeta koji je ličio na minu, izvestio je danas turski list "Star".

Kasnije je tursko Ministarstvo odbrane najavilo mere za neutralizaciju ovog objekta u Bosforskom moreuzu, zbog čega je prolaz bio zatvoren za saobraćaj brodova.

14:16 Bajden: NATO mora da ostane potpuno ujedinjen

Američki predsednik Džo Bajden rekao je danas na sastanku sa poljskim predsednikom Andžejom Dudom da je evropska stabilnost veoma važna za SAD.

13:36 Ukrajina: Još jedan visokorangirani ruski general ubijen u blizini Hersona

13:18 Kličko otkazao vikend policijski čas u Kijevu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da se planirani produženi policijski čas u Kijevu otkazuje.

On je na Telegramu rekao da policijski čas koji je trebalo da počne u subotu u 20 časova i da traje do sedam ujutru u ponedeljak, po lokalnom vremenu, neće biti uveden.

- Ostaće uobičajeni policijski čas od 20 do sedam časova ujutru. U nedelju popodne će biti moguće kretanje po glavnom gradu i regionu - rekao je Kličko.

13:00 Bajden stigao u Varšavu na sastanak sa poljskim predsednikom

12:14 Bajden se sastao sa članovima ukrajinske delegacije

Američki predsednik Džo Bajdenrazgovarao je sa ukrajinskim šefom diplomatije i ministrom odbrane u Poljskoj, javlja AFP.

Pre nego što su zvanični zargovori počeli, novinarima je rečeno da moraju da napuste prostoriju.

11:10 Do ponedeljka policijski čas u Kijevu

U prestonici Ukrajine večeras će stupiti na snagu policijski čas, koji će važiti sve do ponedeljka.

10:52 Ukrajinska delegacija na sastanku sa Blinkenom

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

