(UŽIVO) RAT U UKRAJINI UŠAO U 2. MESEC! Bajden razgovarao sa poljskim predsednikom, Bosfor otvoren za plovidbu

15:36 Bajden se u Poljskoj družio sa ukrajinskim izbeglicama

Nakon što je održao nekoliko sastanaka sa poljskim i ukrajinskim zvaničnicima, predsednik SAD Džo Bajden je razgovarao sa izbeglicama iz Ukrajine koji su nakon što su počeli sukobi u toj zemlji pobegli u Poljsku.

14:39 Bosfor otvoren za plovidbu

Bosforski moreuz, koji je danas bio privremeno zatvoren nakon izveštaja o otkriću eksplozivnog objekta, otvoren je za plovidbu, saopštila je Glavna uprava za obalsku bezbednost Turske.

Nešto ranije, na ulazu u Bosfor primećeno je kretanje predmeta koji je ličio na minu, izvestio je danas turski list "Star".

Kasnije je tursko Ministarstvo odbrane najavilo mere za neutralizaciju ovog objekta u Bosforskom moreuzu, zbog čega je prolaz bio zatvoren za saobraćaj brodova.



14:16 Bajden: NATO mora da ostane potpuno ujedinjen

Američki predsednik Džo Bajden rekao je danas na sastanku sa poljskim predsednikom Andžejom Dudom da je evropska stabilnost veoma važna za SAD.

13:36 Ukrajina: Još jedan visokorangirani ruski general ubijen u blizini Hersona

13:18 Kličko otkazao vikend policijski čas u Kijevu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da se planirani produženi policijski čas u Kijevu otkazuje.

On je na Telegramu rekao da policijski čas koji je trebalo da počne u subotu u 20 časova i da traje do sedam ujutru u ponedeljak, po lokalnom vremenu, neće biti uveden.

- Ostaće uobičajeni policijski čas od 20 do sedam časova ujutru. U nedelju popodne će biti moguće kretanje po glavnom gradu i regionu - rekao je Kličko.

13:00 Bajden stigao u Varšavu na sastanak sa poljskim predsednikom

12:14 Bajden se sastao sa članovima ukrajinske delegacije

Američki predsednik Džo Bajdenrazgovarao je sa ukrajinskim šefom diplomatije i ministrom odbrane u Poljskoj, javlja AFP.

Pre nego što su zvanični zargovori počeli, novinarima je rečeno da moraju da napuste prostoriju.

11:10 Do ponedeljka policijski čas u Kijevu

U prestonici Ukrajine večeras će stupiti na snagu policijski čas, koji će važiti sve do ponedeljka.

10:52 Ukrajinska delegacija na sastanku sa Blinkenom

