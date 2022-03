(UŽIVO) RAT U UKRAJINI UŠAO U 2. MESEC! Sirene za UZBUNU širom Ukrajine, nastavljaju se sukobi

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini danas je ušla u 31. dan.

08.41 Zelenski: Pregovori da garantuju ukrajinski suverentitet

Pregovori sa Rusijom moraju biti razumni,a ukrajinski suverenitet mora biti zagarantovan uz obezbeđenje teritorijalnog integriteta, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u novom video obraćanju naciji, prenosi Ukrinform.

– Zadržavajući ruske akcije, naši branioci navode rusko rukovodstvo na jednostavnu i logičnu ideju: razgovor je neophodan. Smisleno. Hitno. Pošteno. Zbog rezultata, a ne zbog odlaganja – saopštio je Zelenski.

On je naglasio da “razgovor mora biti smislen, a ukrajinski suverenitet mora biti zagarantovan, uz obezbeđivanje teritorijalnog integriteta Ukrajine”.

– Odnosno, uslovi moraju biti pravični,a ukrajinski narod neće prihvatiti nijedne druge – rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je u obraćanju ponovio da je u ovom sukobu već poginulo 16.000 ruskih vojnika i upitao šta je opravdanje za tolike žrtve, navodi Ukrinform.

08.27 Ukrajinske vlasti: Do sada poginulo 136, ranjeno 200 dece

Za 31 dan od početka ruske invazije na Ukrajinu poginulo je 136 dece, saopštila je danas kancelarija ukrajinskog državnog tužioca, prenosi Rojters.

Od ukupnog broja, 64 dece je ubijeno u Kijevskom regionu, a njih 50 u regionu Donjecka, navodi se u saopštenju ukrajinskih vlasti na Telegramu.

U istom periodu, prema saopštenju, u ratnim sukobima ranjeno je 199 dece, navodi britanska agencija uz napomenu da nije mogla nezavisno da proveri ove podatke.

07.29 Rusija: Prva faza operacije završena, fokus sada na Donbasu

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je prva faza vojne operacije u Ukrajini “generalno” završena i da će se ruske snage sada usredsrediti na “oslobađanje” ukrajinskog istočnog regiona Donbasa, prenosi Gardijan.

Saopštenje Ministarstva je nagoveštaj da bi Rusija mogla da se preusmeri na ciljeve koji su više ograničeni, nakon što se suočila sa žestokim ukrajinskim otporom tokom prvog meseca rata, tvrdi britanski list.

– Generalno gledano, glavni zadaci prve faze operacije su završeni – rekao je na konferenciji u petak prvi zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Rusije Sergej Rudskoj.

Prema njegovim rečima, borbeni potencijal oružanih snaga Ukrajine je značajno smanjen, što je omogućilo ruskim snagama da najveće napore sada usmere “na postizanje glavnog cilja,oslobođenja Donbasa”, prenosi CNN.

Visoki zvaničnik američke odbrane rekao je da su ruske kopnene snage u proteklih nekoliko dana pokazale malo interesovanja za kretanje prema Kijevu, iako nastavljaju sa vazdušnim napadima na prestonicu, prenosi Gardijan pozivajući se na AP.

– Bar u ovom trenutku, izgleda da ne žele da napadaju Kijev tako agresivno, ili uopšte. Oni su fokusirani na Donbas – rekao je ovaj zvaničnik.

U saopštenju ruskog ministarstva je navedeno da proruske snage sada kontrolišu 93 odsto ukrajinskog Luganska i 54 odsto Donjecka, dva područja koja zajedno čine Donbas, prenosi Rojters pouivajući se na ruske medije.

07.14 Makron:Nema razloga da prihvatimo plaćanje gasa u rubljama

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da ne postoji razlog za prihvatanje ruskog zahteva da se ruski gas plaća u rubljama.

– Svi tekstovi koji su potpisani su jasni. Ovo je zabranjeno – rekao je Makron u petak, na konferenciji za novinare nakon samita EU u Briselu.

On je dodao da “evropske firme koje kupuju gas i koje posluju na evropskoj teritoriji moraju to da rade u evrima”.

– Zato danas nije moguće uraditi ono što se traži, to nije ugovorno – naveo je Makron.

On je rekao da ne veruje da Rusija želi da raskine ugovore, ali je naveo da, ako je to slučaj, onda bi Moskva to trebalo da eksplicitno kaže, prenosi Rojters.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije ove nedelje je rekao da će Rusija tražiti isplatu u rubljama za gas koji se prodaje “neprijateljskim zemljama”.

06.48 Sirene za uzbunu širom Ukrajine

Sirene za vazdušnu opasnost začule su se jutros u nekoliko gradova širom Ukrajine, prenose lokalni mediji.

Među tim gradovima su prestonica Kijev, Čerkasi i Kropjinjitski u centralnoj Ukrajini, Zaporožje i Dnjepar na jugoistoku, Žitomir na istoku i Harkov i Sumi na severoistoku Ukrajine, prenosi BBC.

06.44 Zvaničnik SAD: Herson je ponovo sporna teritorija

Herson, grad na jugu Ukrajine koji je bio prvo veće naseljeno mesto zarobljeno na početku rata, ponovo je sporna teritorija, rekao je novinarima zvaničnik američke odbrane.

Ako bi grad, koji je relativno blizu poluostrva Krim, ponovo zauzela Ukrajina, to bi predstavljalo veliki korak unazad u ofanzivi Rusije, preneo je BBC.

Ruska vojska je osporila da je izgubila kontrolu nad Hersonom, a Ukrajinci na terenu nisu prijavili da je ponovo zauzet.

– Ukrajinci pokušavaju da vrate Herson, a mi bismo rekli da je Herson ponovo sporna teritorija – rekao je zvaničnik Pentagona novinarima.

– Ne možemo tačno da potvrdimo ko kontroliše Herson, ali poenta je da on nije tako čvrsto pod ruskom kontrolom kao što je bio ranije – dodao je zvaničnik, koji nije želeo da bude imenovan.

06:30 Zelenski: Zadali smo snažne udarce ruskoj armiji

U svom jučerašnjem video obraćanju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je vojska ove države zadala “snažne udarce” armiji Rusije i zahvalio svima koji su pomogli u odbrani zemlje.

On je govorio o “značajnim gubicima” koje je, kako navodi, ukrajinska vojska zadala ruskim snagama.

00:30 Najnovije procene američkih obaveštajnih službi

Visoki američki odbrambeni zvaničnik upravo je održao brifing u Varšavi, gde je američki predsednik Džo Bajden razgovarao sa američkim vojnicima stacioniranim u Poljskoj.

SAD tvrdi da bi ukrajinske snage mogle ponovo da zauzmu Herson, južni grad koji je Rusija zauzela u prvim danima vojnih operacija.

00.15 Britanija: Sankcionisali smo još 65 ruskih pojedinaca i entiteta

Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je najnovije obaveštajne podatke o napadu na Ukrajinu. U njemu se navodi da je Britanija sankcionisala novih 65 pojedinaca i entiteta koji su povezani sa “ruskom ilegalnom invazijom”.

Među onima koji su sankcionisani su Kronshtadt, ruska odbrambena kompanija i glavni proizvođač ruskih dronova Orion i drugih bespilotnih letelica.