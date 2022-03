PUTINOVA ODLUKA O IZVOZU U RUBLJAMA: Zašto je do ove mere došlo i šta ona znači za svetsku trgovinu?

Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je pre nekoliko dana da će se plaćanje izvoza ruskog gasa nadalje vršiti isključivo u rubljama zbog čega su čak i pojedini lideri zemalja koje koriste prirodni gas iz Rusije priznali da im nije najjasnije kako će se ova sada transakcija izvesti.

Zbog mnogih nejasnoća povodom ove izmene, pre svega među građanima, Raša Tudej objavila je kratku analizu u vidu odgovora na najčešće postavljena pitanja koja se tiču isplate gasa u rubljama, ali i toga kakve sve dalje promene ova odluka može proizvesti.

Zašto se uopšte prelazi na rublje?

SAD i njihovi saveznici uveli su različite sankcije protiv Rusije, a veći deo njih odnosi se na ekonomske aktivnosti čime se ciljalo na finansijski sistem zemlje. Predsednik Putin je objasnio da su nelegitimne odluke brojnih zapadnih zemalja da zamrznu sredstva Rusije uništile svako poverenje u njihove valute. Ruski izvoz energije još nije postao žrtva zapadnih ograničenja, pre svega zbog izvozne moći Rusije, ali skoro svi ugovori o kupovini gasa su denominirani u evrima ili američkim dolarima, što ih može učiniti i potencijalnom metom. Ali ako se Rusiji gas bude isplaćivao u rubljama, sankcije usmerene prema ovom najvažnijem ruskom resursu bi se verovatno izbegle.

Na koje zemlje ovo utiče ova odluka?

Predloženi potez utiče na „neprijateljske zemlje“, odnosno na one koje su uvele ekonomska ograničenja Rusiji. To uključuje SAD, Kanadu, Australiju, Japan, Južnu Koreju, kao i većinu država EU.

Šta će se dogoditi ako kupci odbiju da plate u rubljama?



U slučaju da kupci odbiju plaćanje gasa u rubljama, oni neće moći ni da kupuju ruski gas, jer bilo koja druga valuta neće biti prihvaćena. A obustavljanje kupovine ruskog gasa bi bio ozbiljan udarac za Evropu, koja više od 40 odsto uvoza gasa dobija iz Rusije. Većina lidera evropsih zemalja se već izjasnila po tom pitanju i priznala da nikako ne može da odustane od uzoza gasa iz Rusije.

Kako se može postupati sa isplatama u rubljama?

Ruska centralna banka može prodati rublje kupcima gasa ili oni mogu kupiti valutu na otvorenom tržištu. Takođe, Raša Tudej navodi da su se analitičari izjasnili da bi moglo biti mudro da vlade drže rublje u svojim centralnim bankama.

Kako će promena uticati na kupce ruskog gasa?

Prirodni gas se koristi u različite svrhe, od grejanja i kuvanja do snabdevanja energijom za industrijska preduzeća. Kupovina manje gasa od Rusije efektivno znači da ćete platiti više za robu na otvorenom tržištu. To dovodi do većih troškova za industriju i domaćinstva, rasta cena svih potrošačkih dobara i konačno recesije.

Šta ova odluka znači za dolar i evro?

Dominacija dolara kao globalne rezervne valute mogla bi biti ugrožena. NJegova snaga potiče od vezanosti za globalnu trgovinu naftom i drugim robama i može da izgubi svoju dominatnu poziciju u svetskoj trgovini. Evro se suočava sa sličnim izazovom samo u manjem stepenu, ali manja tražnja za valutom znači oslabljenu poziciju u globalnoj korpi rezervnih valuta.

Šta ova odluka znači za rublju?

Povećanje uloge rublje u međunarodnoj trgovini ojačalo bi valutu, jer bi bila podržana ogromnim prirodnim resursima Rusije. Uz ovakvu potporu i zbog povećane potražnje, mogla bi jednog dana postati čak i glavna globalna valuta. Najava promene rublje već je podigla kurs ove valute na tronedeljni maksimum.

Koje su šire implikacije?

Putin je u svom saopštenju nagovestio da je prirodni gas samo prva ruska roba koja se prodaje u rubljama. Ruski predsednik je objavio da je u najkraćem mogućem roku odlučio da sprovede set mera za promenu plaćanja ruskog prirodnog gasa koji će se isporučivati takozvanim "neprijateljskim zemljama" u ruskim rubljama. Očekuje se da će i druga izvozna roba iz Rusije doći na red, uključujući naftu, metale i žito. To bi samo dodatno ojačalo rublju a oslabilo dolar i evro.

