MISTERIJA PADA BOINGA 737: Kineski avion eksplodirao u vazduhu pre nego što je pao?

Letelica u kojoj se nalazilo 132 putnika i članova posade iznenada se srušila gotovo vertikalno prošlog ponedeljka na jugu Kine

Istražni organi ne odbacuju mogućnost da se putnički avion "boing 737" sa 132 putnika i članova posade, koji se srušio prošlog ponedeljka na jugu Kine, raspao u vazduhu i da je došlo do nekakve eksplozije. Naime, kako prenosi Dejli mejl, najmanje jedan deo aviona je pronađen više od 10 kilometara od mesta gde se letelica srušila gotovo vertikalno.

Boing 737 crashing in china. pic.twitter.com/5RBPYYxUZx — Canadian farmer with UNACCEPTABLE views (@pokerjay1) 21. март 2022.

Brzinom zvuka

To ukazuje na mogućnost da je usred leta došlo do raspada letelice kompanije "Čajna istern erlajns", što dodatno produbljuje misteriju o tragediji u kojoj je nastradalo 123 putnika i devet članova posade. Avion se srušio u planinskom području nedaleko od grada Vudžou, u regionu Guangsi. - Pronađeni deo je dugačak oko 1,3 metra i širok je desetak centimetara. Našli smo ga na obližnjoj farmi, oko 10 kilometara od mesta gde se srušio avion - rekao je Dženg Si, šef spasilačke vatrogasne ekipe. On kaže da će istraga utvrditi da li je deo otpao sa aviona tokom leta ili je toliko odbačen od siline udara aviona u zemlju. Džef Guceti, bivši šef istrage u nekoliko avionskih nesreća u SAD, kaže da postoji mogućnost da je deo otpao i tokom poniranja aviona, koji je s visine od skoro deset kilometara vertikalno padao 35 sekundi pre nego što je udario u zemlju. - Pitanje je o kom delu se radi i neophodno je utvrditi kada je taj deo otpao. Kineske vazduhoplovne vlasti su saopštile da s leta broj 5735 nije poslat zahtev za pomoć, što dodatno doprinosi misteriji u istrazi o uzroku pada. Ranije je navedeno da je avion padao gotovo brzinom zvuka i da je neposredno pre udara u zemlju pilot navodno pokušao da ispravi letelicu. Kao dva najverovatnija uzroka pada letelice spominju se tehnički kvar ili namera pilota.

Crne kutije

Istražni organi su potvrdili da je pronađena jedna od dve crne kutije. Pronađena je ona koja snima šta se dešava u pilotskoj kabini, dok se i dalje traga za onom koja beleži tehničke detalje leta. Pronađena crna kutija je poslata u Peking na analizu i još se čekaju rezultati. Avionom je upravljao Jang Hongda, sin bivšeg pilota koji ima besprekoran dosije. Kopilot je bio Džang Džengping, koji ima više od 30.000 sati leta.