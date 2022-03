Ukrajinska članica parlamenta kritikovala je američkog predsednika Džoa Bajdena, rekavši da SAD nisu učinile dovoljno da pomognu Ukrajini koja je već više od mesec dana pod invazijom Rusije.

Na svom Tviter profilu, poslanica Ina Sovsun napisala je da Bajden nije rekao "ni jednu reč" tokom govora u Varšavi zbog koje bi se Ukrajinci osetili sigurnije.

- Biću iskrena. Nisam čula nijednu reč od predsednika SAD koja bi me, kao Ukrajinku, uverila da će nam Zapad pomoći više nego što je radio do sada (što nije dovoljno). Srećna sam što je utešio Poljsku, ali bombe eksplodiraju u Kijevu i Harkovu, a ne u Varšavi - napisala je ona.

I'll be blunt.



I did not hear a single word from @POTUS that would make me, as #Ukrainian feel reassured that the West will help us more than doing right now (which is not enough).



I am happy he reassured Poland, but the bombs are exploding in Kyiv, and Kharkiv, not in Warsaw