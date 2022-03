GORI VIŠE OD 10.000 HEKTARA ŠUME OKO ČERNOBILJA: Stanovnici ukrajinskog grada Čeringova - bez vode, grejanja i struje!

Gradska infrastruktura je stradala u "aktivnim borbama", ali su u toku napori da se popravi šteta koliko je moguće, napisao je na Telegramu regionalni zvaničnik Vjačeslav Čaus.

The occupiers again attacked the peaceful infrastructure of Chernihiv region. The Russians damaged 2 schools and a number of civilian buildings#Chernihiv #Ukraine pic.twitter.com/TgSZGqDeYn