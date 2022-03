Milorad Komrakov: ZAROBLJEN VOĐA AZOVA U MARIUPOLjU! NAROD HOĆE DA GA LINČUJE!

Novinar Milorad Komrakov objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Čečenski lider Ramzan Kadirov rekao je da su snage iz njegovog regiona preuzele kontrolu nad gradskom skupštinom u ukrajinskoj luci Mariupolj i počele da čiste grad od bandi. Tom prilikom zarobljen je i neimenovani vođa zloglasnog Azova iz zapadne Ukrajine.

On je naređivao napade i granatiranje zgrada u kojem su živeli civili i gde nije bilo vojske. Objavljen je i video snimak njegovog hapšenja na kojem se vide ogorčeni civili koji pokušavaju da se dokopaju zarobljenog naciste a ruski vojnici sprečavaju da ga masa ne rastrgne. Na snimku koji je, pre nekoliko sati, počeo da se „vrti“ na društvenim mrežama, i koji je autor ovog teksta pregledao, vidi se kako pripadnici ruskih snaga sprovode zarobljenog vođu Azova kroz grad, da ga narod vidi. Ljudi su usplahireni i besni, psuju i dobacuju, uzvikujući najgore pretnje.. Nekoliko muškaraca i žena pokušavaju da ga udaraju rukama i kišrobranima dok ga Rusi sprovode do automobila. Tu su i novinarske ekipe koje su pokušale da uzmu neku izjavvu od zarobljenog. On je, vidno uplašen, ćutao.

U Marijupolju je eliminisan vatreni neonacista, jedan od osnivača kaznenog bataljona Azov Nikolaj Kravčenko, poznat i kao Kruk i Voron..Kravčenkovu smrt potvrdio je i desničarski poslanik Vrhovne rade Ukrajine Igor Mosijčuk. Kravčenko je bio poznat kao „glavni ideolog Azovskog pokreta“, jednog od osnivača harkovske nacističke organizacije „Patrioti Ukrajine“, koja je delovala u podzemlju za vreme predsednika Viktora Janukoviča. Pre nekoliko dana, pružajući otpor ruskim trupama, u blizini Harkova, poginuo je i otac „Kruka“ Sergej Kravčenko, koji se prijavio u redove teritorijalne odbrane.

- Oče, mi ćemo uništiti Rusku Federaciju i izgraditi Veliku Ukrajinu, gde će naši unuci živeti srećno. Želeo si to i umro si za to. Zauvek ćemo to pamtiti - obećao je sin koji se sada pridružio svom pokojnom ocu.

Tenkovi bataljona koji brane Mariupolj pripadaju ekstremno desničarskoj i vrlo kontroverznoj grupi Azov. U Mariupolju se nalazi i štab bataljona Azov, deo ukrajinske Nacionalne garde potčinjene Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nacionalisti i ekstremno desni radikali borci Azova su dobro obučeni, a jedinicu čine nacionalisti i ekstremno desni radikali. Članovi grupe su se redovno slikali kako nose neonacističke i SS simbole. Bataljon Azov privlači široku mešavinu nacionalista, ultranacionalista i drugih mladića koji gaje jednaku odbojnost prema Rusiji. Samo njihovo postojanje Rusija je iskoristila kao jedan od razloga za rat protiv Ukrajine, piše Dojče vele. U početku, Azov je bio dobrovoljačka policija formirana u gradu Berdjansku da podrži ukrajinsku vojsku u njenoj borbi protiv proruskih separatista u istočnoj Ukrajini. Prvo su se zalagali za jedinstvo istočnoslovenskih naroda – Rusa, Belorusa i Ukrajinaca, a pažnja je skrenuta na njihov simbol, koji je korišćen i u SS trupama tokom Drugog svetskog rata, tzv. Volfsangel. Nekada poznata kao paravojni odred pod nazivom Azovski bataljon, regimenta Azov od septembra 2014. godine je deo Nacionalne garde Ukrajine, pod okriljem tamošnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova. Prvi put se Azovski bataljon pojavljuje tokom 2014. godine i sukoba u Donbasu, i bio je sastavljen od dobrovoljaca koji su se borili protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Od kada se Azovski bataljon pojavio, zvaničnici i mediji u Rusiji optuživali su njegove pripadnike za bliskost nacizmu - često se u ruskim medijima 2014. godine mogao videti izraz "kijevska fašistička hunta". preneo je britanski Gardijan. Takođe, u javnosti koja optužuje Azovski bataljon za njihove navodne veze sa neonacizmom, često se povlači pitanje simbola ovog bataljona - slova "N" i "I" koja su isprepletana tako da podržavaju simbol "Volfsangel", koji su nacističke snage Nemačke naširoko koristile tokom Drugog svetskog rata.

Članovi Azovskog bataljona, međutim, u nekoliko navrata su negirali ovu sličnost, tvrdeći da slova "N" i "I" kod njih označavaju sintagmu "Nacionalna ideja". Svakako da imidžu Azovskog bataljona, a sada regimente, nije pomoglo ni to što se neki njihovi članovi otvoreno proklamuju kao nacisti - njihov portparol Andrij Djačenko je u intervjuu za USA Today 2015. godine rekao da su 10 do 20 odsto članova nacisti. Jedan od najpoznatijih bivših komandanata Azovskog bataljona je upravo Andrij Bilecki, bivši vođa "Patriota Ukrajine" koji je danas na čelu krajnje desničarske partije Nacionalni korpus. U suštini, ovu stranku koja nema nijednog poslanika u Vrhovnoj radi Ukrajine i ima 23 predstavnika u ukrajinskim oblastima, mahom i čine pripadnici Azovske regimente, kao i članovi Azovskog civilnog korpusa, NVO koja je takođe povezana sa nekadašnjim Azovskim bataljonom. Azovska regimenta bori se i sada u Ukrajini, pretežno držeći svoje položaje u Mariupolju, što se smatra jednim od glavnih razloga zbog čega taj mali lučki grad i dalje nije pao u ruke ruskih trupa.

Međutim, zbog svog ranijeg imidža, ali i zbog toga što Nacionalni korpus ima reputaciju ekstremno desničarske partije, ruski mediji, ali i zvaničnici, često u javnosti insistiraju na tome kako su ukrajinske vlasti povezane sa ideologijom nacizma. Upravo to je iskorišćeno i kao jedno od opravdanja za samu Specijalnu operaciju pa su ruski visoki zvaničnici, uključujući i samog predsednika Vladimira Putina, govorili i o tome kako je njihov cilj "denacifikacija" Ukrajine. Mnogi zapadni analitičari ovakve tvrdnje smatraju čistom propagandom Moskve, a i sam ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u nekoliko navrata oštro odgovarao na ovakve tvrdnje, govoreći kako su veoma opasne.

