(VIDEO 18+) OBJAVLJENI UZNEMIRUJUĆI SNIMCI MUČENJA! Pogledajte kako ruskim vojnicima lome ruke i noge, pokrenuta istraga

Rusija je pokrenula istragu nakon što se na internetu pojavio ekspicitan video koji navodno prikazuje mučenje ratnih zarobljenika od strane ukrajinskih vojnika. Istragu najavila i Ukrajina.

- Snimak koji kruži internetom prikazuje zarobljene vojnike koji su pogođeni u noge bez medicinske pomoći - navodi se u saopštenju Istražnog komiteta zemlje u nedelju.

