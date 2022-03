PRIČA ZA 'URBANI ROMAN'! Devojka preko društvenih mreža molila poznatog pevača da je OŽENI, a onda je usledio ŠOK OBRT! Evo o čemu se radi (FOTO)

Da društvene mreže zaista mogu da promene život, govori činjenica da su mnogi napravili biznis zahvaljujući njima, drugi su pronašli srodnu dušu, a postoje i žene koje su verni fanovi poznatih imena.

Među njima je i jedna devojka, koja se na Tviteru predstavlja kao "Buffalojilll". Iako često tvituje i objavljuje svoje fotografije, ova devojka je postala poznata i po postovima koje posvećuje popularnom irskom kantri pevaču Hozieru.

Korisnici su se često šalili i napominjali koliko je zaljubljena u njega, jer je bezbroj puta označila pevača na svojim fotografijama. Osim toga, ona je često pisala da ga "podseća da je slobodna" i da se nada da će joj se javiti.

Jednog dana, ugledala je tvit koji je posevećen njoj. Izvesni Kasej DŽek je napisao da "nije čuveni Hozier, ali da se takođe bavi muzikom, kao i da bi o njoj verovatno bolje brinuo nego pomenuti pevač". Kasej je naglasio da sve dalje zavisi samo od nje.

Potez ovog mladića naišao je na bezbroj pozitivnih komentara i šala, a izgleda da se dopao i pomenutoj devojci!



Kasej je dobio pozitivan odgovor i definitivno je da su od tada bili u vezi, a u prilog tome govore fotografije kojima se devojka pohvalila. Sada je zaprošena, zbog čega se na Tviteru pohvalila vereničkim prstenom.

@hozier just letting you know, I'm not single anymore — Discount🍋Emma🍋Stone (@Buffalojilll) 26. март 2022.



Ipak, ni veridba nije mogla da prođe bez pomenutog pevača.

- Hozier, čisto da znaš, nisam sama više - glasio je tvit devojke koja je nasmejala svoje pratioce.

