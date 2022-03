ZAVRŠENI PREGOVORI RUSIJE I UKRAJINE U ISTANBULU: Razgovori trajali 3 sata, još uvek bez detalja

Mirovni pregovori između ruske i ukrajinske delegacije u palati Dolmabahče u Istanbulu završeni su.

Pregovori su trajali duže od tri sata, prenose mediji.

Mihajlo Podoljak, član ukrajinske delegacije, ranije je objavio fotografiju sa pregovora u Istanbulu.

Na njoj su predstavici ruske i ukrajinske delegacije, Vladimir Medinski i David Arahamija.

Round of heads of delegations. David Arakhamia and Vladimir Medinsky. On the fundamental provisions of the negotiation process. Delegations are working in parallel on the entire spectrum of contentious issues. pic.twitter.com/JsSZv7X9ZA