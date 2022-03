'PRISTAJEMO NA NEUTRALNOST SAMO U OVIM USLOVIMA' Posle današnje runde pregovora Rusije i Ukrajine u Istanbulu, evo šta traži Kijev

Ukrajina predlaže konsultacije o Krimu

Šef ukrajinske delegacija u pregovorima sa Rusijom David Arahami rekao je danas, nakon završetka prve runde pregovora u Istambulu da Kijev predlaže održavanje konsultacija sa Rusijom o statusu Krima u narednih 15 godina.

On je naveo da će Ukrajina pristati na neutralan status ako zaživi sistem bezbednosnih garancija koji zahteva.

Dodao je da bi među zemljama koje bi garantovale bezbednost Ukrajine mogli da budu Izrael, Poljska, Kanada i Turska, prenosi Rojters.

Arahami je rekao da bi neutralan status Ukrajine podrazumevao da u toj zemlji ne bude stranih vojnih baza.

Round of heads of delegations. David Arakhamia and Vladimir Medinsky. On the fundamental provisions of the negotiation process. Delegations are working in parallel on the entire spectrum of contentious issues. pic.twitter.com/JsSZv7X9ZA