(UŽIVO) RAT U UKRAJINI 35. DAN: Zelenski i Bajden pričali o pomoći Ukrajini i sankcijama. Putin i Šolc razmenili mišljenja o pregovorima

18:51 Završen telefonski razgovor Zelenskog i Bajdena

Ukrajinski i američki predsednici trenutno razgovaraju o odmbrambenoj podršci i novom paketu sankcija.

Zelenski je na Tviteru naveo da je njihov razgovor trajao sat vremena i da su razgovarali o trenutnoj situaciji na terenu, sankcijama i odbrambenoj podršci.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS . Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.

18:36 UN: Više od 1.000 civilnih žrtava u Ukrajini, među njima veliki broj dece

Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Mišel Bašele izjavila je danas da je od početka ruske vojne operacije u Ukrajini potvrđeno 1.189 civilnih žrtava, uključujući 98 dece.

Kako je rekla, pravi broj civilnih žrtava verovatno će biti daleko veći, pojašnjavajući da je teško utvrditi broj u oblastima koje su najviše pogođene borbenim dejstvima, kao što je slučaj sa Marijupoljem, prenosi BBC.

- Civili trpe nemerljive patnje, a humanitarna kriza je zabrinjavajuća - upozorila je ona.

17:37 Putin i Šolc razgovarali telefonom

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je danas sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcem. Jedna od glavnih tema razgovora bila je poslednja runda pregovora, koja je juče održana u Istanbulu.

Oni su takođe razgovarali i o bezbednoj evakuaciji civila iz Ukrajine, pre svega iz Mariupolja

17:08 Ministarstvo odbrane Rusije najavilo pregrupisanje vojske na dva pravca

Ministarstvo odbrane Rusije najavilo je da planira pregrupisanje svojih trupa u Ukrajini na dva pravca, ka Kijevu i Čeringovu. U saopštenju se navodi da je cilj ovog pregrupisanja aktiviranje akcija u prioritetnim oblastima i završetak operacije oslobađanja Donbasa.

16:35 Bajden će razgovarati danas sa Zelenskim

Predsednik SAD Džo Bajden razgovaraće danas telefonom sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, razmatraće buduću američku pomoć Ukrajini, saopštila je Bela kuća.

16:17 Od 200 do 300 civila ubijeno u Irpinju?

Procenjuje se da je od 200 do 300 civila ubijeno u ukrajinskom gradu Irpinju pre nego što je Ukrajina uspela da ga povrati od ruskih snaga, rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Oleksandr Markušin rekao je da su neka tela i dalje ispod ruševina, a da su ruske snage granatirale područje čitavu noć.

16:00 UNICEF: 2 miliona dece pobeglo iz zemlje, više od 100 ubijeno

Oko dva miliona dece bilo je prisiljeno da pobegne iz Ukrajine, što je polovina ukupnog broja izbeglica do sada, saopštio je UNICEF.

Više od 1,1 milion dece stiglo je samo u Poljsku, dok je stotine hiljada otišlo u susedne zemlje Rumuniju, Moldaviju, Mađarsku, Slovačku i Češku.

15:47 Podoljak: Optimističan sam nakon pregovora sa Rusijom

Ukrajinski pregovarač Mihail Podoljak izjavio je danas da je optimista nakon pregovora sa Rusijom na kojima je Moskva saopštila da će smanjiti vojne operacije u blizini Kijeva i grada na severu Ukrajine.

- Optimističan sam posle runde pregovora u Istanbulu - rekao je Podoljak na onlajn brifingu posle razgovora u Turskoj.

Poručio je da će se za predloženi sistem bezbednosnih garancija za Ukrajinu, koji će biti ponuđen u zamenu za njenu neutralnost, odlučiti na nacionalnom referendumu, ali tek nakon što se ruske trupe povuku na položaje na kojima su bile pre napada na tu zemlju.

15:34 Medinski izneo detalje pregovora u Istanbulu

Šef ruske delegacije u pregovorima sa Ukrajinom Vladimir Medinski rekao je da je Ukrajina prihvatila fundamentalne zahteve Rusije.

- Ukrajina je u suštini pristala na glavne ruske zahteve: da se ne pridruži NATO-u i da ne raspoređuje vojne baze - rekao je Medinski dan nakon održanih pregovora u Istanbulu.

15:20 Zelenski: Zatvorite luke ruskim brodovima

Norveška i ostatak Europe trebalo bi da zatvore svoje morske luke ruskim brodovima, rekao je danas norveškom parlamentu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Evropska unija, a nadam se i Norveška, trebalo bi da zabrane ruskim brodovima da koriste evropske luke sve dok blokiraju naše luke - rekao je Zelenski videovezom iz Ukrajine.

Dodao je da su Ukrajina i Norveška, druga najveća izvoznica plina, nakon Rusije, počele da pregovaraju o snabdevanju 5 milijardi kubinih metara plina za sljdeću zimu.

15:15 Lavrov: Preduzećemo akcije da zaobiđemo nelegitimne sankcije

Rusija će nastojati da, u međunarodnim razgovorima, osudi nelegitimne sankcije Zapada i da uz, podršku partnera, preduzme praktične korake koji će omogućiti zaobilaženje takvih mera, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na sastanku sa iranskim kolegom Hoseinom Amir-Abdolahijanom.

- U našim odnosima sa Iranom i sa drugim bliskim partnerima nastojaćemo da osudimo ovu neprihvatljivu pojavu u međunarodnoj diskusiji i da preduzmemo praktične korake koji će nam omogućiti da zaobiđemo ove nezakonite radnje - izjavio je Lavrov.

14:47 Kameron: Putin je praktično ratni zločinac

Bivši britanski premijer Dejvid Kameron rekao je u razgovoru za CNN da je ruski predsednik Vladimir Putin "praktično ratni zločinac" i naglasio da Velika Britanija "mora da obavi svoj deo posla u ekonomskoj sferi, baš kao što ukrajinska vojska radi u vojnoj sferi".

Kameron je pozvao SAD, Britaniju i evropske zemlje da ne učestvuju na samitu G20, koji će se u novembru održati na Baliju u Indoneziji, ako na njega bude pozvan i Putin.

- Nezamislivo je da američki predsednik mora da sedi pored nekog ko je praktično ratni zločinac, ko bombarduje civile i njihove domove, škole i bolnice. To bi trebalo da bude nezamislivo - rekao je Kameron.

- Moramo priznati da, iako ne možemo da pošaljemo svoju vojsku u Ukrajinu i da uvedemo zonu zabrane leta kako se konflikt ne bi proširio, moramo da uradimo sve ostalo što je u našoj moći - rekao je Kameron.

Ukrajina: Pogođena zgrada Crvenog krsta u Mariupolju

Britanski premijer Boris Džonson nazvao je nezamislivim ukidanje sankcija Rusiji ako u Ukrajini bude postignut prekid vatre.

13:45 Norveška donirala još oružja Ukrajini

Norveška je donirala još oružja Ukrajini kako bi pomogla zemlji da se odbrani od ruske vojne operacije, saopštilo je danas norveško ministarstvo odbrane.

Dve osobe su poginule, a četiri su povređene kada je granata pogodila krov kuće u Donjecku, saopštio je danas štab Teritorijalne odbrane samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR).

Rusija ni sa kim neće razmatrati pitanje Krima, pa ni na pregovorima sa Ukrajinom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Krim je deo Rusije i u skladu sa našim Ustavom ne možemo ni sa kim da razmatramo sudbinu teritorije Rusije, ruskih regiona. To je isključeno, to je zapisano u našem Ustavu. A o nekim nijansama sa pregovora sa vama nećemo razgovarati - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li postoje varijante sporazuma sa Ukrajinom o Krimu u kontekstu poziva iz Kijeva da se poluostrvo vrati vojnim putem.

- Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije DNR, evakuisano je 29 osoba iz kuće u ulici Pinter, dvoje od njih su bili deca. Jednoipogodišnjak je hitno prevezen u lokalnu bolnicu. Prema operativnim informacijama, usled urušavanja krova, dve osobe su poginule, a četiri su povređene - navodi štab na Telegramu.

13:00 "Rusija ni sa kim neće razmatrati pitanje Krima"

Kako se navodi u saopštenju ministarstva, najnovija pošiljka, koja je već završena, sastoji se od 2.000 protivtenkovskog oružja M72, čime je ukupan broj oružja M72 koje je Norveška donirala Ukrajini sada 4.000, prenosi agencija Rojters.

13:30 DNR: Raketiran Donjeck, dve osobe poginule, četiri povređene

- Mislim da je apsolutno tačno da treba da udvostručimo našu vojnu podršku koju dajemo. Takođe, mislim da imamo podršku opozicije u ovome, kako bismo se postarali da naši partneri ne povlače sankcije. Trebalo bi da povećamo ekonomski pritisak na Vladimira Putina i apsolutno je nezamislivo da bi bilo kakve sankcije bile ukinute samo zato što je postignut prekid vatre. To bi bilo apsolutno nezamislivo - rekao je Džonson u parlamentu.

13:53 Valentina je negovala ranjenu decu u Mariupolju pre nego što je pobegla na sigurno

Ruske snage napale su objekat Crvenog krsta u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju na jugu Ukrajine, saopštila je ukrajinska ombudsmanka Ljudmila Denisova, prenosi The Guardian.

- U Mariupolju su okupatori gađali zgradu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Neprijateljska avijacija i artiljerija pucali su na zgradu označenu crvenim krstom na beloj pozadini, što ukazuje na prisustvo ranjenika, civilnog ili humanitarnog tereta - napisala je ona u izjavi na društvenim mrežama.

Denisova nije precizirala kada je došlo do napada i rekla je da još nema potvrde o žrtvama.

- Ovo je još jedan ratni zločin ruske vojske u skladu sa Rimskim statutom Međunarodnog krivičnog suda i grubo kršenje Ženevskih konvencija iz 1949. godine. Jedini koji su do sada gađali zgrade i vozila obeležena crvenim krstom bile su trupe Hitlerove Nemačke - dodala je ona.

14:04 Džonson nazvao nezamislivim ukidanje sankcija Rusiji samo zbog prekida vatre

12:31 Kremlj: Rusija nije videla ništa obećavajuće, jedna stvar je pozitivna

U Kremlju, nakon rezultata pune runde rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu, još ne mogu da navedu ništa obećavajuće, rekao je pres-sekretar predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

- Pred delegacijama je dug posao, ali pozitivno je to što je ukrajinska strana konačno počela da formuliše konkretne predloge i stavlja ih na papir - rekao je Peskov.

12:12 Stoltenberg: Ukrajina da samostalno odluči o neutralnosti

11:47 Savetnik Zelenskog o pregovorima: Ruska strana prvi put nije davala ultimatume

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine objavilo je fotografije iz grada Lisičanska, koji je pretrpeo napade.

- Značajno su uništene stambene zgrade. Verovatno su ljudi zatrpani ispod ruševina - navodi se.

Grad se nalazi u oblasti Luganska na istoku zemlje.

11:15 EU podržava sve napore za okončanje sukoba u Ukrajini

EU podržava sve istinske i značajne napore za okončanje sukoba u Ukrajini i očekuje njihovu primenu, rekao je portparol diplomatske službe EU Piter Stano, komentarišući rezultate razgovora Rusije i Ukrajine koji su vođeni dan ranije u Turskoj.

- Podržavamo sve istinske i smislene napore za okončanje sukoba. Održano je nekoliko rundi pregovora, očekujemo implementaciju, kao i stvarne promene na terenu - rekao je on.

11:10 Šta je u Putinovoj glavi? Da li je obećanje da će smanjiti aktivnosti u Ukrajini iskreno ili kupovina vremena?

11:03 Tri humaniratna koridora u Ukrajini

Ukrajina i Rusija postigle su dogovor o tri koridora za evakuaciju, rekla je zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk.

Jedan koridor je za evakuaciju stanovnika Mariupolja i dostavljanje humanitarne pomoći berdjansku, drugi je za dostavljanje pomoći i evakuaciju iz Melitopolja, a treći za kolovu ljudi u ličnim vozilima od Energodara do Zaporožja.

- Konvoji autobusa i kamiona sa humanitarnom pomoći već su napustili Zaporožje - rekla je Vereščuk.

10:47 Više od 4 miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine

Prema podacima UNHCR, 4,02 miliona ljudi pobeglo je iz Ukrajine od 24. februara.

10:35 Ruske snage uništile dva ukrajinska skladišta naoružanja

Ruska vojska uništila je operativno-taktičkim raketnim sistemom „Iskander“ dva velika skladišta ukrajinskog raketno-artiljerijskog naoružanja u selu Kamenka u Donjeckoj oblasti, izjavio je danas na redovnom brifingu portparol ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov.

10:20 Rusi pogodili industrijska postrojenja na zapadu Ukrajine

Ruske snage pogodile su tokom noći industrijske objekte u Hmeljničkoj oblasti na zapadu Ukrajine, saopštio je regionalni guverner Serhij Hamalij.

Prema njegovim rečima, ruske snage izvele su tri napada na tu oblast, prenosi Rojters.

Hamalij nije precizirao koji objekti su pogođeni, ali je naveo da su požari lokalizovani.

Dodao je da se trenutno proverava da li je u napadima bilo žrtava.

10:15 Guverner Černigova: Rusija nije smanjila vojne aktivnosti

10:00 Video samit Kina-EU u petak, učestvuje i Si Ðinping

Kineski predsednik Si Ðinping i premijer Li Kećijang razgovaraće 1. aprila sa liderima Evropske unije, saopštilo je danas kinesko ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Rojters.

Kako je predviđeno, lideri će sastanak održati putem video veze, saopštio je portparol ministarstva Vang Venbin na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu.

To je prva potvrda Pekinga da će samit Kina-EU biti održan ove nedelje, a događaj je nekoliko puta odlagan zbog pogoršanja odnosa, navodi Rojters.

09:45 Vereščuk: Rizik od eksplozije municije u Černobilju

Ukrajinske oružane snage saopštile su da postoji opasnost od eksplozije municije u nuklearnoj elektrani u Černobilju i da ruske snage, koje su zauzele elektranu, moraju da se povuku iz tog područja, izjavila je danas zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk.

Ona je navela i da je Ukrajina zatražila od Rusije na jučerašnjim razgovorima da dozvoli uspostavljanje 97 humanitarnih koridora do najteže pogođenih gradova i sela u Ukrajini, prenosi agencija Rojters.

- Zahtevamo da Savet bezbednosti UN odmah preduzme mere za demilitarizaciju černobiljske ekskluzivne zone i uvede specijalnu misiju UN kako bi se eliminisao rizik od ponavljanja nuklearne katastrofe - izjavila je Vereščuk.

09:20 I noćas se čulo granatiranje oko Kijeva

Sinoć su se u okolini Kijeva čule sirene i zvuk pucnjave, ali samu prestonicu Ukrajine nisu granatirale ruske snage, rekao je zamenik gradonačelnika Nikola Povoroznik.

- Noć je protekla relativno mirno, uz zvuke sirena i pucnjave iz borbi oko grada, ali u samom gradu nije bilo granatiranja - rekao je on.

09:00 Britanija: Ruske trupe u Ukrajini prinuđene da se povuku

Ruske jedinice, koje su pretrpele velike gubitke u Ukrajini, prinuđene su da se vrate u Belorusiju i Rusiju radi reorganizacije i snabdevanja, saopštilo je danas ministartvo odbrane Velike Britanije, a prenosi Gardijan.

U izveštaju britanskog ministarstva navodi se da su ruske jedinice koje su pretrpele velike gubitke, prinuđene su da se vrate u Belorusiju i Rusiju radi reorganizacije i snabdevanja, a da takva aktivnost vrši dodatni pritisak na ionako napetu rusku logistiku i pokazuje poteškoće koje Moskva ima u reorganizaciji svojih jedinica u isturenim oblastima unutar Ukrajine.

Objavljene nove fotografije Marijupolja

Novi satelitski snimci kompanije Maksar pokazuju da su čitavi gradski blokovi u centru Marijupolja izbrisani s lica zemlje.

New satellite imagery from @Maxar showing the extent of the destruction in the besieged Ukrainian city of Mariupol.



These are homes & buildings show before and after the Russian assault on the city. pic.twitter.com/qIpaPXi5lf