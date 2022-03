(UŽIVO) RAT U UKRAJINI 35. DAN: Lavrov u Kini! Ukrajina optužuje Ruse da se ne povlače već samo regrupišu

Objavljene nove fotografije Marijupolja

Novi satelitski snimci kompanije Maksar pokazuju da su čitavi gradski blokovi u centru Marijupolja izbrisani s lica zemlje.

New satellite imagery from @Maxar showing the extent of the destruction in the besieged Ukrainian city of Mariupol.



These are homes & buildings show before and after the Russian assault on the city. pic.twitter.com/qIpaPXi5lf