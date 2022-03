(UŽIVO) RAT U UKRAJINI 35. DAN: Zvanična Moskva o pregovorima: Rusija nije videla ništa obećavajuće, delegacije imaju još puno posla

12:31 Kremlj: Rusija nije videla ništa obećavajuće, jedna stvar je pozitivna

U Kremlju, nakon rezultata pune runde rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu, još ne mogu da navedu ništa obećavajuće, rekao je pres-sekretar predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

- Pred delegacijama je dug posao, ali pozitivno je to što je ukrajinska strana konačno počela da formuliše konkretne predloge i stavlja ih na papir - rekao je Peskov.

12:12 Stoltenberg: Ukrajina da samostalno odluči o neutralnosti

11:47 Savetnik Zelenskog o pregovorima: Ruska strana prvi put nije davala ultimatume

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine objavilo je fotografije iz grada Lisičanska, koji je pretrpeo napade.

- Značajno su uništene stambene zgrade. Verovatno su ljudi zatrpani ispod ruševina - navodi se.

Grad se nalazi u oblasti Luganska na istoku zemlje.

11:15 EU podržava sve napore za okončanje sukoba u Ukrajini

EU podržava sve istinske i značajne napore za okončanje sukoba u Ukrajini i očekuje njihovu primenu, rekao je portparol diplomatske službe EU Piter Stano, komentarišući rezultate razgovora Rusije i Ukrajine koji su vođeni dan ranije u Turskoj.

- Podržavamo sve istinske i smislene napore za okončanje sukoba. Održano je nekoliko rundi pregovora, očekujemo implementaciju, kao i stvarne promene na terenu - rekao je on.

11:10 Šta je u Putinovoj glavi? Da li je obećanje da će smanjiti aktivnosti u Ukrajini iskreno ili kupovina vremena?

11:03 Tri humaniratna koridora u Ukrajini

Ukrajina i Rusija postigle su dogovor o tri koridora za evakuaciju, rekla je zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk.

Jedan koridor je za evakuaciju stanovnika Mariupolja i dostavljanje humanitarne pomoći berdjansku, drugi je za dostavljanje pomoći i evakuaciju iz Melitopolja, a treći za kolovu ljudi u ličnim vozilima od Energodara do Zaporožja.

- Konvoji autobusa i kamiona sa humanitarnom pomoći već su napustili Zaporožje - rekla je Vereščuk.

10:47 Više od 4 miliona ljudi pobeglo iz Ukrajine

Prema podacima UNHCR, 4,02 miliona ljudi pobeglo je iz Ukrajine od 24. februara.

10:35 Ruske snage uništile dva ukrajinska skladišta naoružanja

Ruska vojska uništila je operativno-taktičkim raketnim sistemom „Iskander“ dva velika skladišta ukrajinskog raketno-artiljerijskog naoružanja u selu Kamenka u Donjeckoj oblasti, izjavio je danas na redovnom brifingu portparol ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov.

10:20 Rusi pogodili industrijska postrojenja na zapadu Ukrajine

Ruske snage pogodile su tokom noći industrijske objekte u Hmeljničkoj oblasti na zapadu Ukrajine, saopštio je regionalni guverner Serhij Hamalij.

Prema njegovim rečima, ruske snage izvele su tri napada na tu oblast, prenosi Rojters.

Hamalij nije precizirao koji objekti su pogođeni, ali je naveo da su požari lokalizovani.

Dodao je da se trenutno proverava da li je u napadima bilo žrtava.

10:15 Guverner Černigova: Rusija nije smanjila vojne aktivnosti

10:00 Video samit Kina-EU u petak, učestvuje i Si Ðinping

Kineski predsednik Si Ðinping i premijer Li Kećijang razgovaraće 1. aprila sa liderima Evropske unije, saopštilo je danas kinesko ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Rojters.

Kako je predviđeno, lideri će sastanak održati putem video veze, saopštio je portparol ministarstva Vang Venbin na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu.

To je prva potvrda Pekinga da će samit Kina-EU biti održan ove nedelje, a događaj je nekoliko puta odlagan zbog pogoršanja odnosa, navodi Rojters.

09:45 Vereščuk: Rizik od eksplozije municije u Černobilju

Ukrajinske oružane snage saopštile su da postoji opasnost od eksplozije municije u nuklearnoj elektrani u Černobilju i da ruske snage, koje su zauzele elektranu, moraju da se povuku iz tog područja, izjavila je danas zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk.

Ona je navela i da je Ukrajina zatražila od Rusije na jučerašnjim razgovorima da dozvoli uspostavljanje 97 humanitarnih koridora do najteže pogođenih gradova i sela u Ukrajini, prenosi agencija Rojters.

- Zahtevamo da Savet bezbednosti UN odmah preduzme mere za demilitarizaciju černobiljske ekskluzivne zone i uvede specijalnu misiju UN kako bi se eliminisao rizik od ponavljanja nuklearne katastrofe - izjavila je Vereščuk.

09:20 I noćas se čulo granatiranje oko Kijeva

Sinoć su se u okolini Kijeva čule sirene i zvuk pucnjave, ali samu prestonicu Ukrajine nisu granatirale ruske snage, rekao je zamenik gradonačelnika Nikola Povoroznik.

- Noć je protekla relativno mirno, uz zvuke sirena i pucnjave iz borbi oko grada, ali u samom gradu nije bilo granatiranja - rekao je on.

09:00 Britanija: Ruske trupe u Ukrajini prinuđene da se povuku

Ruske jedinice, koje su pretrpele velike gubitke u Ukrajini, prinuđene su da se vrate u Belorusiju i Rusiju radi reorganizacije i snabdevanja, saopštilo je danas ministartvo odbrane Velike Britanije, a prenosi Gardijan.

U izveštaju britanskog ministarstva navodi se da su ruske jedinice koje su pretrpele velike gubitke, prinuđene su da se vrate u Belorusiju i Rusiju radi reorganizacije i snabdevanja, a da takva aktivnost vrši dodatni pritisak na ionako napetu rusku logistiku i pokazuje poteškoće koje Moskva ima u reorganizaciji svojih jedinica u isturenim oblastima unutar Ukrajine.

Objavljene nove fotografije Marijupolja

Novi satelitski snimci kompanije Maksar pokazuju da su čitavi gradski blokovi u centru Marijupolja izbrisani s lica zemlje.

New satellite imagery from @Maxar showing the extent of the destruction in the besieged Ukrainian city of Mariupol.



These are homes & buildings show before and after the Russian assault on the city. pic.twitter.com/qIpaPXi5lf