Milorad Komrakov o izjavi AMERIČKOG PUBLICISTE: PUTINOVA TVRDNJA DA JE UKRAJINA ZARAŽENA FAŠIZMOM JE DOBRO OSNOVANA“!

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

„Putinova tvrdnja da je ukrajinska država zaražena fašizmom je dobro osnovana. Ukrajinski lideri, uključujući Zelenskog, kažu da vlada ne može biti zaražena fašizmom jer je Zelenski Jevrejin. I ja sam Jevrejin,“ naglašava Džared Izrael, američki publicista.

„Nasuprot popularnom verovanju, Jevreji su kao i svi drugi ljudi, neki dobri, neki loši. Zelenski je glumac koji igra lošu ulogu. Na primer, poklič Zelenskog "Slava Ukrajini! Slava herojima!" bio je slogan Organizacije ukrajinskih nacionalista, (OUN), nacističke snage u Ukrajini u Drugom svetskom ratu. (To je kao "Za dom spremni" za hrvatske ustaše.) Stepan Bandera je predvodio OUN-B. U nedavnim anketama, 32 odsto Ukrajinaca je podržalo Banderu. U intervjuu za Ukrajinsku pravdu 2019. godine, Zelenski je rekao da je Bandera "jedan od ljudi koji je branio slobodu Ukrajine" i "heroj za određeni procenat Ukrajinaca, i to je normalno i kul". Dakle, po njemu - "fašizam brani slobodu; voleti fašizam je kul". Zelenski je smokvin list za fašizam, kaže američki publicista, Džared Izrael.

Već godinama u Ukrajini se stvara kult nacionalističkog vođe Stepana Bandere. On je čak dobio ulice u 34 ukrajinska grada, uključujući Kijev. A reč je o čoveku čiji je pokret tokom godina Drugog svetskog rata bio odgovoran za ubistva više hiljada Jevreja i Poljaka. Banderova Organizacija ukrajinskih nacionalista (OUN, zabranjena u Rusiji) počela je sa radom još 30-ih godina prošlog veka. Odgovorna je za brojne terorističke napade u Ukrajini, Poljskoj, Rumuniji i Čehoslovačkoj. Ubijeno je 90 hiljada Poljaka i hiljade Jevreja. Banderovci su se oduvek razlikovali po patološkoj i neopravdanoj surovosti. Njihova zverstva šokirala su čak i nemačke naciste. Od 1940. godine Stepan Bandera je postao lider nacističkih kolaboracionista. Poljska je upoznata sa desetinama činjenica o genocidu nad njihovim sunarodnicima, ali danas ih se ne sećaju i ne prave grimasu kada čuju banderovski pozdrav „Slava herojima!“ U Poljskoj se nalazi i jedinstveni spomenik Stepanu Banderi, napravljen prema istinitoj fotografiji, koji ukazuje na zlodela Banderinih sledbenika počinjenih nad Poljacima. Nalazi se u blizini mesta Radimno. Ilegalno postavljen, čak postoji i naredba da se sruši, ali spomenik i dalje stoji. Na potresnoj fotografiji, snimljenoj pre 70 godina, vidi se troje maloletne dece, vezanih bodljikavom žicom za drvo! Decu su ubijali tako, štedeći municiju! Jedno dete na fotografiji ima dve godine. Zove se Česlava Kanovskaja, iz sela Kuti, zapadna Ukrajina. U aprilu 1944. godine Bandera je napao selo Kuti. Svi oni koji nisu Ukrajinci, trebalo je da budu istrebljeni. Bilo ih je oko 200. Poljaka i Jermena. Mala nacionalna manjina, poljski Jermeni, živela je u Karpatima od srednjeg veka. Više ih nema. Svi su poklani zajedno sa Poljacima 1944. godine. Do danas postoji mnogo spomenika koji podsećaju na počinjene zločine i žrtve koje su banderovci ostavili za sobom tokom rata. Nalaze se u mnogim gradovima i selima. Najviše ih je u Lavovu i njegovoj okolini. Slični objekti postoje i u oblastima Lugansk, Svatovo, Šalogino, Simferopolj, Voljin i Termopili. U Poljskoj, u gradu Legnica, postoji cela aleja posvećena poginulima od strane UPA. U Vroclavu je podignut spomenik mauzolej u znak sećanja na žrtve koje su pale u periodu od 1939. do 1947. godine prošlog veka.

Ocene oko istorijske uloge Stepana Bandere su dijametralno različite. On je naročito popularan među stanovništvom zapadne Ukrajine, a nakon raspada SSSR-a za mnoge zapadne Ukrajince njegovo ime postalo je simbol borbe za nezavisnost Ukrajine. Zapad ga karakteriše kao kontroverznu ličnost, a među stanovništvom istočne Ukrajine, kao i Rusije i delimično Poljske, preovlađuju oni koji se prema njemu odnose negativno, optužujući ga za fašizam, terorizam, radikalni nacionalizam i kolaboracionizam.

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin rekao je da je ruska vojna akcija u Ukrajini izazvana nemilosrdnim, planiranim zapadnim opkoljavanjem njegove zemlje, koristeći države bivšeg sovjetskog bloka regrutovane u nuklearno naoružani NATO, pri čemu je Ukrajina smrtonosna - poslednja kap. Neki NATO apologeti izjavili su "da laže", tvrdeći da "nije bilo planiranog opkoljavanja". NATO se, ipak, nasumično širio, odgovarajući na želje zemalja koje su se našle u blizini Rusije, izjavio je Džared Izrael, američki publicista. U tekstu "Njujork tajmsa" još 1997, pod naslovom "Sudbonosna greška", Džordž F. Kenan, jedan od najvećih američkih stručnjaka za nekadašnji Sovjetski Savez, napisao je: Odluka o opkoljavanju Rusije doneta je tada, na najvišim nivoima, pre nego što je počela ekspanzija širenja Alijanse. Drugi kažu da je Putin paranoičan, "jer je NATO blagonaklon, što zapadni lideri tvrde godinama". Ovo je je "zabluda, namerna", napisao je 1997. godine, penzionisani admiral i stručnjak za spoljnu politiku Judžin Džej Kerol mlađi. U svojoj suštini, naglasio je, proširenje NATO je usmereno na Rusiju. - Ne, ne, ne - povikao je svojevremeno, "slaveći 70 godina mira", odgovarajući Putinu NATO u svom saopštenju, navodeći da su "odbrambeni savez", piše Džerald Izrael.

Odbrambeni savez, 70 godina mira...? U novembru 1992. ratni brodovi NATO uspostavili su blokadu Jadrana, silom održavajući sankcije protiv Jugoslavije. NATO je 21. novembra 1994. bombardovao vazdušnu bazu Udbina u tadašnjoj Republici Srpskoj Krajini. U maju, 25. i 26. te iste godine NATO je bombardovao skladišta municije VRS na Palama. U septembru i avgustu 1995. godine NATO je masovno bombardovao Republiku Srpsku, uključujući i hemijsko oružje. NATO je 1999. bombardovao SR Jugoslaviju 78 dana, ranjavajući, ubijajući, uništavajući. Od čega se to branio NATO? Da li su Srbija, Republika Srpska, bivša RSK ikada pretile NATO članici?

