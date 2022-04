Ruskinja je htela da kupi Šanel torbu, a onda je usledio je HLADAN TUŠ - Može da je pazari, ali ne i da je nosi u Rusiju

Ruska državljanka je na društvenim mrežama napisala da je, kad su joj u radnji zatražili podatke, dala svoj ruski broj telefona.

Međutim, menadžer u radnji joj je rekao da prodaju Rusima stvari samo ako potpišu dokument da te stvari neće nositi u Rusiji, prenosi RIA Novosti. Ona je navela da je to doživela kao diskriminaciju i da nije kupila torbu.

Fotografisala je dokument koji joj je ponuđen na potpis i objavila fotografiju na društvenim mrežama.

⚡️In Dubai, Chanel stores sell heavy luxury to Russians only if they sign a paper that they do not live in Russia and will not wear branded clothes of the company on the territory of the Russian Federation. pic.twitter.com/c67QK2z0IB