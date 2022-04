EU PONOVO ZAHTEVA OD KINE DA NE POMAŽE RUSIJI! Stigao žestok odgovor Pekinga: Za rat u Ukrajini je KRIVA AMERIKA! (FOTO)

Na virtuelnom samitu lidera EU i Kine, predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i šef evropske diplomatije Žozep Borel tražili su od kineskog predsednika i premijera, Si Đinpinga i Li Kećijanga, da doprinesu okončanju rata u Ukrajini.

Open and frank exchange today at the 🇪🇺🇨🇳 Summit There must be respect for international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. China, as a Permanent member of the UN Security Council, has a special responsibility. https://t.co/3pp8VSAqUH

Fon der Lajen je rekla da su lideri obe strane "razmenili veoma jasno suprotstavljene stavove" o mnogim temama, ali je izrazila nadu da će Kina iskoristiti svoj uticaj da ubedi Rusiju da treba da okonča rat u Ukrajini.

Ona je dodala da očekuje da se Kina u najmanju ruku ne meša u sankcije Zapada protiv Rusije, i ako ih ne podrži.

Today’s EU-China Summit was not business as usual. We had a comprehensive discussion on #Ukraine and a wide range of global security challenges.



Restoring peace and stability in Ukraine is a shared responsibility for the EU and #China. pic.twitter.com/pChNEnIzeu