UGLEDAO JU JE KADA JE IMALA 14 GODINA! Da li je ona duga žena Razmana Kadirova? U pitanju je MILIONERKA, i organizatorka izbora za mis! (FOTO)

U pitanju je, navodno, mlada lepotica Fatima Kazujeva, koju je Ramzan prvi put ugledao 2006. kada je imala samo 14 godina i kada je učestvovala na jednom izboru za mis, gde je osvojila drugo mesto. Ljubav je, kako su isticali ljudi bliski Kadirovu, tada odmah planula, iako je Ramzan, koji sada ima 44 godine, dosta stariji od Fatime.

Kako je obelodanila organizacija Projekat za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, nova Kadirovljeva izabranica veoma brzo je postala ozbiljna milionerka, koja u svom vlaništvu ima tri stana u srcu Moskve. Njihova vrednost procenjena je na oko pet miliona dolara.

Takođe, nebrojeno mnogo projekata, koji se vezuju za Fatimino ime, finansirani su iz Fondacije Ahmat Kadirov, nazvane po pokojnom ocu predsednika Čečenije. U te projekte spadaju rehabilitacioni centar koji vodi kompanija Fatimine majke, te školu i džamiju koje nose ime njenog oca.

-Ukupna imovina dve supruge Ramzana Kadirova, koja je procenjena na oko osam miliona dolara, daleko je veća od imovine koju je on mogao da stekne sa platom prijavljenom 2008. godine, primećuje OCCRP.

Takmičenje za mis

Inače, te 2006. godine, kada je Ramzan upoznao buduću izabranicu, Čečenija je uprkos strogom islamskom zakonu odlučila da organizuje izbor za mis. Kako su tada objašnjavali organizatori, cilj im je da o njihovoj zemlji u svet ode i neka malo drugačija slika, a ne samo slika oružja i ratova.

NEW: Chechnya’s longtime ruler, Ramzan Kadyrov, has often promoted polygamy in the conservative Islamic republic. With @wwwproektmedia , we reveal that he practices what he preaches. Kadyrov has a second wife — and she’s worth millions. 1/ https://t.co/SzJiLvkMXA

Tako je, uprkos protivljenju mnogobrojnih konzevrativnih struja, ali i verskog odbora, oko 20 mladih lepotica tog dana plesalo, pevalo, nadmetalo se u kuvanju, recitovanju i drugim umećima.

Međutim, nakon što je izbor završen, a Fatima proglašena drugom, nastupio je sudbonosni trenutak za nju.

Ona je plakala nezadovoljna plasmanom, zbog čega ju je Ramzan i primetio. Tada ju je pozvao kod sebe i rekao joj da zapleše za njega i za ostale prisutne moćnike, bacajući ogromne količine novca pod njene noge. Novinar Komersanta, koji je bio na mestu događaja, posvedočio je da je devojka igrala tradicionalni ples lezginku, a da je podu oko nje te večeri završilo oko 30.000 dolara.

In 2006, when Fatima Khazuyeva was 14 years old, she took second place in an unusual Chechen beauty contest — and Kadyrov was in attendance. Multiple sources have confirmed that she is now his second wife. 2/ pic.twitter.com/P2ceAhI0S3