'DOKTOR GA PRATI U STOPU!' Ruski medij tvrdi: Putin stalno okružen lekarskom svitom!

Hirurg Jevgenij Selivanov iz Centralne kliničke bolnice u Moskvi doleteo je najmanje 35 puta u crnomorsko letovalište Soči koje je omiljeno mesto stanovanja ruskog predsednika.

Jedna verzija je da je lečen steroidima, što bi dovelo do naduvenog izgleda oko lica i vrata. Otkriće Projekta, koji je blokiran u Rusiji i koji sada funkcioniše iz inostranstva, podupire teorije da je Putin objavio rat iako pati od zdravstvenih problema skrivenih od ruskog naroda. U njemu se detaljno navode službeni zapisi koji tvrde da je predsednik sve više okružen velikim brojem lekara, a krajem 2019. godine u Soči ga je pratilo njih 13, prenosi "Jutarnji list".

U izveštaju se spominje i njegovo produženo razdoblje izolacije u septembru, što je, čini se, izazvalo pometnju među saradnicima, a nakon toga Putin sve sastanke vodi sedeći na drugom kraju stola od svojih sagovornika.

